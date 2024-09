Jus­tiits- ja di­gi­mi­nis­ter Lii­sa-Ly Pa­kos­ta tun­nus­tas ree­del, 30. au­gus­til Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­mär­gi­ga 25 ini­mest, kes on hoid­nud ja eda­si and­nud Ees­ti rii­gi ja rah­va lä­hia­ja­loo mä­les­tu­si ning jääd­vus­ta­nud va­ba­dus­võit­lust ja vas­tu­pa­nu­lii­ku­mist seo­ses küü­di­ta­mi­se, met­sa­vend­lu­se ja soo­me­pois­te te­ge­vu­se­ga. Au­mär­ke an­dis mi­nis­tee­rium väl­ja seits­men­dat aas­tat, tä­na­vu päl­vi­sid sel­le teis­te seas Keh­ras ela­nik Hei­ni Vil­biks ning Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja Ar­do Niin­re Kii­li val­last.

HEI­NI VIL­BIKS – soo­me­pois­te uu­ri­ja Keh­rast

Hei­ni Vil­bik­si esi­tasid Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­mär­gi­le Svetlana Lass ja Anne Oruaas. Te­ma koh­ta kir­ju­ta­ti, et Hei­ni Vil­biks on soo­me­pois­te aja­loo uu­ri­ja ja jääd­vus­ta­ja. Koos Peep Pil­la­ku­ga on Hei­ni Vil­biks and­nud väl­ja raa­ma­tu „Soo­me­pois­te elu­lood. Soo­me sõ­ja­väes II maail­ma­sõ­ja aas­ta­tel tee­ni­nud eest­la­sed ja Ees­ti va­ba­taht­li­kud“, mil­les on ära too­dud 3359 me­he elu­lood, kes osa­le­sid Tal­ve­sõ­jas ja Jät­ku­sõ­jas Soo­mes. Hei­ni Vil­biks on ol­nud ka kaa­sau­tor raa­ma­tu­le „Ees­ti vä­lis­tee­nis­tus. Biog­raa­fi­li­ne lek­si­kon 1918-1991“.

AR­DO NIIN­RE – Kii­li ja Raa­si­ku val­la mä­les­tus­te tal­le­ta­ja

Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja, Raa­si­ku en­di­ne abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re sai Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­mär­gi kui Kii­li val­la aja­loo uu­ri­ja, kait­se­lii­du Kii­li kom­pa­nii asu­ta­ja­lii­ge ja prae­gu re­serv­väe­la­ne. 2019. aas­tal il­mus te­ma kir­ju­ta­tud ko­gu­mik „Ka­du­vad mä­les­tu­sed“, mil­les on ko­du­val­la inimeste lood 1949. aas­ta märt­si­küü­di­ta­mi­sest.

