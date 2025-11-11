Ani­ja val­la vee­bi­le­hel on ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed Pik­va ja Kau­nis­saa­re kü­la­de va­he­le kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks. Ku­na Keh­ra lin­na kes­ku­sest on Kau­nis­saa­re­ni kerg­liik­lus­tee ole­mas, saak­sid ja­la­käi­jad ja rat­tu­rid pä­rast uue kerg­liik­lus­tee lõi­gu val­mi­mist kerg­liik­lus­teed mööda Keh­rast Pik­vas­se.

Val­la ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gu­spet­sia­list In­ga Vai­nu sõ­nas, et Kau­nis­saa­re ja Pik­va kü­la­de va­he­le kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne on kir­jas val­la 2024-2029 aas­ta­te aren­gu­ka­vas ning see on üks osa tu­le­va­sest Keh­ra-Ala­ve­re kerg­liik­lus­teest. Pla­nee­ri­tav Pik­va-Kau­nis­saa­re kerg­tee­lõik on li­gi­kau­du 4,5 ki­lo­meet­rit pikk – al­gab Pik­va kü­las Au­ree ho­tel­li sis­se­sõi­du­tee juu­rest ning lõ­peb Kau­ni­ssaa­res, kus jät­kub Kau­nis­saa­re-Keh­ra kerg­liik­lus­tee­ga. Kerg­liik­lus­tee hak­kab kul­ge­ma või­ma­li­kult maan­tee ser­vast.

„Trans­por­dia­me­ti nõue on, et kerg­liik­lus­tee ja maan­tee va­he­le peab jää­ma vä­he­malt 10 meet­rit. Üri­ta­me se­da jär­gi­da nii pal­ju kui või­ma­lik, aga mõ­nes lü­hi­ke­ses lõi­gus pea­me taot­le­ma lu­ba te­ha kerg­liik­lus­tee maan­tee­le lä­he­ma­le. Kõi­ge kee­ru­li­sem on Pik­va kü­las tee­de ris­tu­mis­ko­ha ümb­rus, kus ma­jad on tee­le vä­ga lä­he­dal,“ rää­kis ta ning li­sas, et seal tee­vad kerg­liik­lus­tee pla­nee­ri­mi­se-ra­ja­mi­se kee­ru­li­seks ka vä­ga suu­red kõr­gus­te va­hed – maan­tee on tun­du­valt kõr­ge­mal kui teeäär­ne ala: „Pla­nee­ri­me kerg­liik­lus­tee seal sel­li­selt, na­gu trans­por­di­amet lu­bab. Sel­leks oo­ta­me ame­ti vas­tust, nad on pi­ken­da­nud val­la­va­lit­su­se kir­ja­le vas­ta­mi­se täh­tae­ga 17. no­vemb­ri­ni.“

Ka­van­da­tav kerg­tee­ko­ri­dor lä­bib 19 kin­nis­tut. Osad kuu­lu­vad rii­gi­le, on ka 14 era­kin­nis­tut.

„Olen su­hel­nud enam-vä­hem kõi­gi maa­de oma­ni­ke­ga, kel­le kin­nis­tu­tel on ma­jad. Prae­gu me neilt nõu­so­le­kuid ei võ­ta, ko­gu­me al­les sei­su­koh­ti. Kõik on se­ni ol­nud po­si­tiiv­selt mee­les­ta­tud, on tun­da, et ini­me­sed soo­vi­vad sin­na kerg­liik­lus­teed. Ai­nult üks maao­ma­nik tea­tas, et ei vas­ta mei­le en­ne, kui on su­hel­nud ju­ris­ti­ga,“ üt­les val­lar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list.

Ta li­sas, val­la­va­lit­su­ses on põ­hi­mõ­te, et val­laee­lar­vest ühe­le­gi oma­ni­ku­le kerg­liik­lus­tee­de al­la jää­va maa eest kom­pen­sat­sioo­ni ei maks­ta ega maad va­he­ta­ta: „Püüa­me maa väär­tust tõs­ta. Maak­le­rid on öel­nud, et ole­ma­so­lev kerg­liik­lus­tee pi­gem tõs­tab maa väär­tust ja ai­tab kin­nis­tuid pa­re­mi­ni müüa.“

Pik­va-Kau­nis­saa­re kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te eel­nõu on val­la vee­bi­le­hel ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul 18. no­vemb­ri­ni. Sa­ma aja­ni saab esi­ta­da sel­le koh­ta val­la­va­lit­su­se­le kir­ja­lik­ke et­te­pa­ne­kuid ja põh­jen­da­tud vas­tu­väi­teid. Kui neid esi­ta­tak­se, toi­mub 24. no­vemb­ril val­la­ma­jas ava­lik aru­te­lu.

„Kui val­la­va­lit­sus on kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed väl­jas­ta­nud, saa­me väl­ja kuu­lu­ta­da pro­jek­tee­ri­mis­han­ke. Koos­ta­me ju­ba ka han­ke do­ku­men­te,“ lau­sus In­ga Vai­nu.

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­ses on ku­ni järg­mi­se aas­ta 6. veeb­rua­ri­ni ava­tud mee­de, mil­lest toe­ta­tak­se ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te in­ves­tee­rin­guid jalg­rat­ta- või jalg­tee­des­se. Val­laar­hi­tekt mär­kis, et ae­ga on jää­nud vä­ga vä­he, aga ehk jõu­tak­se sin­na taot­lus esi­ta­da: „Toe­tu­se taot­le­mi­seks on va­ja eelp­ro­jek­ti. An­na­me en­dast pa­ri­ma ja püüa­me sel­leks või­ma­li­kult kii­res­ti saa­da kok­ku­lep­ped maa­oma­ni­ke­ga. Üks krii­ti­li­ne asi, mis võib ae­ga võt­ta, on sa­de­vee­la­hen­du­sed. Ku­na Pik­va-Kau­nis­saa­re lõi­gul on maan­tee ää­res kui­ven­da­ma­ta mär­ga­la­sid, võib seal ol­la va­ja ha­ka­ta ka kraa­vi­la­hen­dust pro­jek­tee­ri­ma.“