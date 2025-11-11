Anija valla veebilehel on avalikul väljapanekul projekteerimistingimused Pikva ja Kaunissaare külade vahele kergliiklustee rajamiseks. Kuna Kehra linna keskusest on Kaunissaareni kergliiklustee olemas, saaksid jalakäijad ja ratturid pärast uue kergliiklustee lõigu valmimist kergliiklusteed mööda Kehrast Pikvasse.
Valla arhitekt-planeeringuspetsialist Inga Vainu sõnas, et Kaunissaare ja Pikva külade vahele kergliiklustee rajamine on kirjas valla 2024-2029 aastate arengukavas ning see on üks osa tulevasest Kehra-Alavere kergliiklusteest. Planeeritav Pikva-Kaunissaare kergteelõik on ligikaudu 4,5 kilomeetrit pikk – algab Pikva külas Auree hotelli sissesõidutee juurest ning lõpeb Kaunissaares, kus jätkub Kaunissaare-Kehra kergliiklusteega. Kergliiklustee hakkab kulgema võimalikult maantee servast.
„Transpordiameti nõue on, et kergliiklustee ja maantee vahele peab jääma vähemalt 10 meetrit. Üritame seda järgida nii palju kui võimalik, aga mõnes lühikeses lõigus peame taotlema luba teha kergliiklustee maanteele lähemale. Kõige keerulisem on Pikva külas teede ristumiskoha ümbrus, kus majad on teele väga lähedal,“ rääkis ta ning lisas, et seal teevad kergliiklustee planeerimise-rajamise keeruliseks ka väga suured kõrguste vahed – maantee on tunduvalt kõrgemal kui teeäärne ala: „Planeerime kergliiklustee seal selliselt, nagu transpordiamet lubab. Selleks ootame ameti vastust, nad on pikendanud vallavalitsuse kirjale vastamise tähtaega 17. novembrini.“
Kavandatav kergteekoridor läbib 19 kinnistut. Osad kuuluvad riigile, on ka 14 erakinnistut.
„Olen suhelnud enam-vähem kõigi maade omanikega, kelle kinnistutel on majad. Praegu me neilt nõusolekuid ei võta, kogume alles seisukohti. Kõik on seni olnud positiivselt meelestatud, on tunda, et inimesed soovivad sinna kergliiklusteed. Ainult üks maaomanik teatas, et ei vasta meile enne, kui on suhelnud juristiga,“ ütles vallarhitekt-planeeringuspetsialist.
Ta lisas, vallavalitsuses on põhimõte, et vallaeelarvest ühelegi omanikule kergliiklusteede alla jääva maa eest kompensatsiooni ei maksta ega maad vahetata: „Püüame maa väärtust tõsta. Maaklerid on öelnud, et olemasolev kergliiklustee pigem tõstab maa väärtust ja aitab kinnistuid paremini müüa.“
Pikva-Kaunissaare kergliiklustee projekteerimistingimuste eelnõu on valla veebilehel avalikul väljapanekul 18. novembrini. Sama ajani saab esitada selle kohta vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui neid esitatakse, toimub 24. novembril vallamajas avalik arutelu.
„Kui vallavalitsus on kergliiklustee projekteerimistingimused väljastanud, saame välja kuulutada projekteerimishanke. Koostame juba ka hanke dokumente,“ lausus Inga Vainu.
Riigi Tugiteenuste Keskuses on kuni järgmise aasta 6. veebruarini avatud meede, millest toetatakse kohalike omavalitsuste investeeringuid jalgratta- või jalgteedesse. Vallaarhitekt märkis, et aega on jäänud väga vähe, aga ehk jõutakse sinna taotlus esitada: „Toetuse taotlemiseks on vaja eelprojekti. Anname endast parima ja püüame selleks võimalikult kiiresti saada kokkulepped maaomanikega. Üks kriitiline asi, mis võib aega võtta, on sadeveelahendused. Kuna Pikva-Kaunissaare lõigul on maantee ääres kuivendamata märgalasid, võib seal olla vaja hakata ka kraavilahendust projekteerima.“