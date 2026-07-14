Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) saatis möödunud nädalal Soodla riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu kooskõlastamiseks asutustele ja ka huvitatud isikutele ehk harjutusväljaga piirnevate külade maaomanikele.
Riigi eriplaneeringut koostatakse selleks, et kavandada Soodla harjutusväljale vajalikud objektid, Soodla harjutusvälja ja kaitseväe keskpolügooni ühenduskoridorid ning juurdepääsu- ja möödasõiduteed.
Vabariigi valitsus algatas Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu 2022. aastal. Selle detailset lahendust ja KSH aruande eelnõusid tutvustati 2024. aasta sügisel Kehra rahvamaja ja Kuusalu rahvamajas.
RKIKi harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru selgitab, et seejärel on protsess veninud, sest Natura hüvitusalade leidmine riigile kuuluvast metsast võttis plaanitust kauem aega.
Eelnõud ja lisad leiab kaitseministeeriumi kodulehel. Lisadena käsitletavate uuringute versioone tuleb paluda RKIKilt, sest on asutusesiseseks kasutamiseks.
Huvitatud isikud saavad tavapärase 30 päeva asemel arvamuse avaldamiseks aega 60 päeva alates kirja saamisest, kommenteeriti Sõnumitoojale RKIKist. Soodla harjutusvälja eriplaneeringu koostas ja keskkonnamõju hindas Skepast&Puhkim OÜ.