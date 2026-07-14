Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (RKIK) saa­tis möö­du­nud nä­da­lal Sood­la rii­gi erip­la­nee­rin­gu de­tail­se la­hen­du­se ja kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) aruan­de eel­nõu koos­kõ­las­ta­mi­seks asu­tus­te­le ja ka hu­vi­ta­tud isi­ku­te­le ehk har­ju­tus­väl­ja­ga piir­ne­va­te kü­la­de maao­ma­ni­ke­le.

Rii­gi erip­la­nee­rin­gut koos­ta­tak­se sel­leks, et ka­van­da­da Sood­la har­ju­tus­väl­ja­le va­ja­li­kud ob­jek­tid, Sood­la har­ju­tus­väl­ja ja kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ühen­dus­ko­ri­do­rid ning juur­de­pää­su- ja möö­da­sõi­du­teed.

Va­ba­rii­gi va­lit­sus al­ga­tas Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi erip­la­nee­rin­gu 2022. aas­tal. Sel­le de­tail­set la­hen­dust ja KSH aruan­de eel­nõu­sid tut­vus­ta­ti 2024. aas­ta sü­gi­sel Keh­ra rah­va­ma­ja ja Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

RKI­Ki har­ju­tus­väl­ja­de port­fel­li­juht Ela­ri Kal­ma­ru sel­gi­tab, et see­jä­rel on prot­sess ve­ni­nud, sest Na­tu­ra hü­vi­tu­sa­la­de leid­mi­ne rii­gi­le kuu­lu­vast met­sast võt­tis plaa­ni­tust kauem ae­ga.

Eel­nõud ja li­sad leiab kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­hel. Li­sa­de­na kä­sit­le­ta­va­te uu­rin­gu­te ver­sioo­ne tu­leb pa­lu­da RKI­Kilt, sest on asu­tu­se­si­se­seks ka­su­ta­mi­seks.

Hu­vi­ta­tud isi­kud saa­vad ta­va­pä­ra­se 30 päe­va ase­mel ar­va­mu­se aval­da­mi­seks ae­ga 60 päe­va ala­tes kir­ja saa­mi­sest, kom­men­tee­ri­ti Sõ­nu­mi­too­ja­le RKI­Kist. Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gu koos­tas ja kesk­kon­na­mõ­ju hin­das Ske­past&Puh­kim OÜ.