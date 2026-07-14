Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 18. juu­nil toi­mu­nud is­tun­gil eral­da­da MTÜ­-le Voo­se Kü­la­selts Voo­se rah­va­ma­ja re­mon­diks täien­da­vat in­ves­tee­rin­gu­toe­tust 5061,60 eu­rot. Kü­la­selts sai Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja taot­lus­voo­rust 44 997,27 eu­rot Lea­der-toe­tust, et re­no­vee­ri­da rah­va­ma­ja ees­ruu­mid ja WC, ehi­ta­da üks WC duši­ruu­mi­ga in­va­tua­le­tiks, te­ha ema ja lap­se tu­ba. Ap­ril­lis eral­das vo­li­ko­gu kü­la­selt­si­le pro­jek­ti omao­sa­lu­seks 18 315,89 eu­rot. Mais taot­les kü­la­selts pro­jek­ti el­lu­vii­mi­seks li­sa­ra­ha, sest lam­mu­tus­töö­de käi­gus sel­gus, et va­he­sein­te all puu­dub vun­da­ment ning ühe kand­va va­he­sei­na alu­mi­ne palk oli mä­da­ne­nud.