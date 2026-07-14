Anija vallavolikogu otsustas 18. juunil toimunud istungil eraldada MTÜ-le Voose Külaselts Voose rahvamaja remondiks täiendavat investeeringutoetust 5061,60 eurot. Külaselts sai Ida-Harju Koostöökoja taotlusvoorust 44 997,27 eurot Leader-toetust, et renoveerida rahvamaja eesruumid ja WC, ehitada üks WC duširuumiga invatualetiks, teha ema ja lapse tuba. Aprillis eraldas volikogu külaseltsile projekti omaosaluseks 18 315,89 eurot. Mais taotles külaselts projekti elluviimiseks lisaraha, sest lammutustööde käigus selgus, et vaheseinte all puudub vundament ning ühe kandva vaheseina alumine palk oli mädanenud.