Ani­ja val­la­va­lit­sus kor­ral­das 16. juu­nil piir­kon­na ela­ni­ke­le ja teis­te­le hu­vi­lis­te­le ava­li­ku koo­so­le­ku ka­van­da­ta­va Sood­la-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee­ga seon­du­va tut­vus­ta­mi­seks. Vil­la Pil­la­pa­lus toi­mu­nud koh­tu­mi­sel osa­le­sid üle 30 ini­me­se.

Kers­ti Ju­na­lai­nen kerg­liik­lus­teed pro­jek­tee­ri­vast OÜst BI­MAP rää­kis, mis on seo­ses Sood­la-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­se­ga se­ni teh­tud ja näi­tas vi­deod sel­lest, kus hak­kab tee täp­selt kul­ge­ma.

Ka­van­da­tav kerg­liik­lus­te saab al­gu­se Sood­last ning lõ­peb Pil­la­pa­lu kü­las, kus ühen­da­tak­se ole­ma­so­le­va kerg­liik­lus­tee­ga, mis viib Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se juu­rest Aeg­vii­tu. Li­saks kerg­liik­lus­tee­le pro­jek­tee­ri­tak­se Rau­do­ja-Ko­su sõi­du­tee ja sel­le kõr­va­le sa­mu­ti kerg­liik­lus­tee. Pro­jek­tee­ri­tak­se ka uus Sood­la jõ­ge üle­tav sild. Pla­nee­ri­tav kerg­tee on üle 20 ki­lo­meet­ri pikk ning 2,5 meet­rit lai, sõi­du­tee tu­leb 7 meet­rit lai.

Kerg­tee ehi­tusp­ro­jekt peaks val­mi­ma au­gus­ti al­gu­ses. Pro­jek­tee­ri­mi­ne on jao­ta­tud kol­me etap­pi. Esi­me­ne etapp al­gab Sood­la bus­si­pea­tu­sest ja lõ­peb Kõrt­si teel. Sel­le­le lõi­gu­le tu­leb kerg­tee­le eel­puis­te­ga ühe­kord­ne pin­da­mi­ne. Tei­ne etapp on Kõrt­si teest ku­ni ole­ma­so­le­va kerg­liik­lus­tee­ni Kõr­ve­ma mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se juu­res. Sel­lel lõi­gul on et­te näh­tud pu­rus­ta­tud kruu­sast loo­dus­lä­he­da­ne siir­de­ka­tend. Kol­man­das eta­pis pro­jek­tee­ri­tak­se um­bes 4 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne ja 7 meet­rit lai Rau­do­ja-Ko­su sõi­du­tee koos kõn­ni­tee­ga. Sel­les eta­pis pro­jek­tee­ri­tak­se ka Sood­la jõ­ge üle­tav uus sild. Prae­gu­ne sild on spet­sia­lis­ti­de hin­nan­gul hal­vas sei­sus, sil­la elua­ja pi­ken­da­mi­seks tu­leks be­toon­konst­rukt­sioo­nid põh­ja­li­kult re­no­vee­ri­da ja sil­la­ta­rin­did asen­da­da. Ku­na va­na sil­la kan­de­või­me on um­bes 60 ton­ni, aga vas­ta­valt uue­le pro­jek­ti­le peaks sild kan­na­ta­ma 120 ton­ni, lei­ti, et ots­tar­be­kam on ehi­ta­da uus.

Trans­por­dia­me­ti nõue­te ko­ha­selt peab kerg­liik­lus­tee alas, kus sõi­du­tee piir­kii­rus on 90 km/h, asu­ma maan­teest vä­he­malt 9 meet­ri kau­gu­sel, eran­di­na on lu­ba­tud 7 meet­rit. Kerg­tee hak­kab kul­ge­ma pea­mi­selt maan­teest pa­re­mal.

Kers­ti Ju­na­lai­nen sel­gi­tas, ku­na pro­jek­ti ees­märk on lei­da kerg­tee­le loo­dus­lä­he­da­ne ja loo­dus­sääst­lik la­hen­dus, soo­vi­tak­se ehi­ta­mi­sel või­ma­li­kult pal­ju ka­su­ta­da ko­ha­lik­ku pin­nast, mis te­kib väl­ja­kae­ve­te­ga. Sel­le ee­lis on te­ma sõ­nul mõist­lik mak­su­mus. Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor li­sas, et Tal­tec­hi tead­la­sed on olu­kor­ra­ga tut­vu­nud ning leid­nud – kerg­liik­lus­tee tras­si­ko­ri­do­rist ka­he kol­man­di­ku ula­tu­ses on või­ma­lik ehi­ta­mi­seks ka­su­ta­da ko­ha­peal­sest pin­nast, kruu­sa ja lii­va, mis tu­leb sta­bi­li­see­ri­da pae­ki­vi- ja põ­lev­ki­vi­tu­ha­ga.

Kerg­liik­lus­tee prog­noo­si­tav ehi­tus­mak­su­mus on 1,7–1,8 mil­jo­nit eu­rot. Suu­rem osa sel­lest tu­leb kait­se­mi­nis­tee­riu­milt sih­tots­tar­be­li­se toe­tu­se­na, Ani­ja vald pa­nus­tab 300 000 eu­ro­ga, mis on saa­dud rii­gilt har­ju­tus­väl­ja­de nii­ni­me­ta­tud ta­lu­mis­ta­su­na. Rau­do­ja-Ko­su sõi­du­tee ja Sood­la sil­la ehi­tu­se eest ta­sub kait­se­mi­nis­tee­rium oma ee­lar­vest eral­di.

Val­la­va­nem lau­sus, ku­na tras­si­ko­ri­dor on nüüd suu­res osas pai­gas, võe­tak­se eral­di ühen­dust iga kin­nis­tuo­ma­ni­ku­ga, kel­le maad kerg­liik­lus­tee hak­kab lä­bi­ma ning rää­gi­tak­se lä­bi te­ma kin­nis­tut puu­du­ta­vad de­tai­lid. Kok­ku puu­du­tab trass 35 era­kin­nis­tut. Pä­rast pro­jek­ti val­mi­mist ja kok­ku­le­pe­te sõl­mi­mist maao­ma­ni­ke­ga kuu­lu­ta­tak­se väl­ja rii­gi­han­ge kerg­liik­lus­tee ehi­ta­ja leid­mi­seks. Rii­vo Noor ole­tas, et ehi­ta­mist on reaal­ne alus­ta­da tu­le­va aas­ta ke­va­del.

Pool­teist tun­di kest­nud koos­o­le­kul vas­ta­sid val­la­va­nem ja pro­jek­tee­ri­ja ka ela­ni­ke kü­si­mus­te­le. Mõ­ned koo­so­le­kul osa­le­nud üt­le­sid, et ei pea kerg­liik­lus­teed va­ja­li­kuks, sest see puu­du­tab nen­de maid, kuid ne­mad ise sel­lest mi­da­gi ka­su ei saa. Pil­la­pa­lu kü­la­va­nem Va­hur Värk oli se­da meelt, et ta­lu­mis­ta­su­ga oleks muud­ki te­ha, näi­teks ka­su­ta­da see tee­de, kraa­vi­de ja truu­pi­de kor­da te­ge­mi­seks. Tei­ne osa ini­me­si leid­sid, et kerg­liik­lus­tee on vä­ga va­ja­lik eel­kõi­ge ja­la­käi­ja­te, seal­hul­gas las­te tur­va­li­suse ta­ga­mi­seks, sa­mu­ti mat­ka­jai­le-loo­dus­tu­ris­ti­de­le. Ani­ja val­la ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu sõ­nas, et on rää­ki­nud ka­van­da­ta­va kerg­tee äär­de jää­va­te ma­ja­de oma­ni­ke­ga ning ne­mad on kin­ni­ta­nud, et nei­le on kerg­liik­lus­tee vä­ga va­ja­lik.

Rii­vo Noor rõ­hu­tas, et kel­lelt­ki sun­ni­vii­si­li­selt maid ära võt­ma ei ha­ka­ta, sa­mu­ti ei ha­ka­ta kerg­liik­lus­tee alu­seid maid oma­ni­kelt ost­ma, vaid kok­ku­lep­pel kin­nis­tuo­ma­ni­ku­ga sea­tak­se va­ba­taht­lik sund­val­dus või no­ta­riaal­ne ser­vi­tuut. Kui tee-ehi­tu­se käi­gus hä­vi­ta­tak­se kel­le­gi hekk või aed, see taas­ta­tak­se.

Vil­la Pil­la­pa­lus toi­mu­nud koos­o­le­ku vi­deo­sal­ves­tus on jä­re­le­vaa­da­tav Ani­ja val­la You­tu­be´i ka­na­lil.