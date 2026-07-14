Anija vallavalitsus nimetas Sihtasutuse Anija Mõisa Haldus nõukogu liikmeks Kaisa Tamkivi, kes oli ka seni sihtasutuse nõukogu esimees, kuid tema senised volitused nõukogu liikmena kestsid 1. juulini. Vallavalitsus otsustas Kaisa Tamkivi volitusi Anija Mõisa Halduse nõukogu liikmena pikendada 5 aasta võrra. Lisaks on Anija Mõisa Halduse nõukogus Raimo Jõerand, Anne Roosipõld ja Lilian Nõlvak. Sihtasutuse Anija Valla Spordimaailm nõukogu esimehena jätkab Rene Kaalo. Ka tema volitused nõukogus kehtisid 1. juulini ning vallavalitsus otsustas neid pikendada 1. juulini 2031. Nõukokku kuuluva ka Urmas Laanem ja Tarmo Lillsoo.