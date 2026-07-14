Ani­ja val­la­va­lit­sus ni­me­tas Sih­ta­su­tu­se Ani­ja Mõi­sa Hal­dus nõu­ko­gu liik­meks Kai­sa Tam­ki­vi, kes oli ka se­ni siht­a­su­tu­se nõu­ko­gu esi­mees, kuid te­ma se­ni­sed vo­li­tu­sed nõu­ko­gu liik­me­na kest­sid 1. juu­li­ni. Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas Kai­sa Tam­ki­vi vo­li­tu­si Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se nõu­ko­gu liik­me­na pi­ken­da­da 5 aas­ta võr­ra. Li­saks on Ani­ja Mõi­sa Hal­du­se nõu­ko­gus Rai­mo Jõe­rand, An­ne Roo­si­põld ja Li­lian Nõl­vak. Sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm nõu­ko­gu esi­me­he­na jät­kab Re­ne Kaa­lo. Ka te­ma vo­li­tu­sed nõu­ko­gus keh­ti­sid 1. juu­li­ni ning val­la­va­lit­sus ot­sus­tas neid pi­ken­da­da 1. juu­li­ni 2031. Nõu­kok­ku kuu­lu­va ka Ur­mas Laa­nem ja Tar­mo Lill­soo.