Tallinnas Kalevi Keskstaadionil 4. ja 5. juulil toimunud võimlemispeol „Maaelu võlu“ olid kavas „Mesilased” esinejate seas Arukülast pisikeste, kuni 4 aasta vanuste laste rühm koos emade-isadega. Neid juhendas lapsevanem Riin Kibin. Rukkilille 5-6aastaste mudilaste võimlemisrühm osales võimlemispeol kavaga „Lambarock“, juhendaja oli lasteaia liikumisõpetaja Sandra Vaher ja teda aitas assistendina Anite Koitla. Aruküla lasteaia Rukkilill väikesed võimlejad esinesid võimlemispeol esmakordselt.
Lasteaia direktor Maiken Remlik, kes ka ise oli võimlemispeo üks esineja, ütles, et lastega osalemise plaan oli kirjutatud lasteaia arengukavasse: „Soovisime väga minna võimlemispeole, osalesime, pidu oli tore, kuigi ka väsitav. Saime väheke vihma, aga see ei seganud. Võimlemispeol koos lastega esinemine võiks saada meie lasteaias traditsiooniks.“
Eesti Spordiseltsi Kalev Eestimaa võimlemispidu toimub Tallinnas iga viie aasta tagant. Tallinna linn korraldab oma võimlemis- ehk liikumispidu igal aastal, kui pole võimlemispidu. Aruküla lasteaia Rukkilill kõige pisemad ja nende emad-isad on esinenud Riin Kibini eestvedamisel ka mitmel eelneval liikumispeol.
Riin Kibin ütles, et on läbinud väikelaste võimlemiseks vajalikud koolitused ning juhendab vabatahtlikult. Sellega tegelema hakkas, et võimelda koos oma lapsega.
„Ka Tallinna varasematel liikumispidudel on olnud minu juhendatava rühmaga esinemas nii Aruküla kui ka lähivaldade väikelapsi. Käesoleval aastal alustasime Arukülas proovidega veebruaris, lasteaia juhtkond lubas sealseid ruume kasutada. Pisikesed lapsed teevad ilusasti kaasa, kui vanematel on kava selge. Kostüümid kujundab Spordiselts Kalev, lapsevanematel tuleb need esinemise jaoks välja osta.“
Rukkilille lasteaia võimlemisrühmas oli 8 last ja pisikeste, kuni 4aasta vanuste, rühmas oli 16 last koos ema või isaga.
Kalevi võimlemispeol olid esinejate seas taas ka Aruküla naisvõimlejad, keda juhendab Garina Toomingas – võimlemisrühmad Tähesära ja Särasilmad. Kuusalu vallast esines Kuusalu keskkooli folgirühm, keda juhendavad Elina Aasa ja Tiiu Aasa. Anija vallast osales Aegviidu naiste rühm Anna Aega.