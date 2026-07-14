Tal­lin­nas Ka­le­vi Kesks­taa­dio­nil 4. ja 5. juu­lil toi­mu­nud võim­le­mis­peol „Maae­lu võ­lu“ olid kavas „Mesilased” esi­ne­ja­te seas Aru­kü­last pi­si­kes­te, ku­ni 4 aas­ta va­nus­te las­te rühm koos ema­de-isa­de­ga. Neid ju­hen­das lap­se­va­nem Riin Ki­bin. Ruk­ki­lil­le 5-6aas­tas­te mu­di­las­te võim­le­mis­rühm osa­les võim­le­mis­peol ka­va­ga „Lam­ba­rock“, ju­hen­da­ja oli las­teaia lii­ku­mi­s­õpe­ta­ja Sand­ra Va­her ja te­da ai­tas as­sis­ten­di­na Ani­te Koit­la. Aru­kü­la las­teaia Ruk­ki­lill väi­ke­sed võim­le­jad esi­ne­sid võim­le­mis­peol es­ma­kord­selt.

Las­teaia di­rek­tor Mai­ken Rem­lik, kes ka ise oli võim­le­mis­peo üks esi­ne­ja, üt­les, et las­te­ga osa­le­mi­se plaan oli kir­ju­ta­tud las­teaia aren­gu­ka­vas­se: „Soo­vi­si­me vä­ga min­na võimlemispeole, osa­le­si­me, pi­du oli to­re, kui­gi ka vä­si­tav. Sai­me vä­he­ke vih­ma, aga see ei se­ga­nud. Võim­le­mis­peol koos las­te­ga esi­ne­mi­ne võiks saa­da meie las­te­aias tra­dit­sioo­niks.“

Ees­ti Spor­di­selt­si Ka­lev Ees­ti­maa võim­le­mis­pi­du toi­mub Tal­lin­nas iga viie aas­ta ta­gant. Tal­lin­na linn kor­ral­dab oma võim­le­mis- ehk lii­ku­mis­pi­du igal aas­tal, kui po­le võim­le­mis­pi­du. Aru­kü­la las­teaia Ruk­ki­lill kõi­ge pi­se­mad ja nen­de emad-isad on esi­ne­nud Riin Ki­bi­ni eest­ve­da­mi­sel ka mit­mel eel­ne­val lii­ku­mis­peol.

Riin Ki­bin üt­les, et on lä­bi­nud väi­ke­las­te võim­le­mi­seks va­ja­li­kud koo­li­tu­sed ning ju­hen­dab va­ba­taht­li­kult. Sel­le­ga te­ge­le­ma hak­kas, et või­mel­da koos oma lap­se­ga.

„Ka Tal­lin­na va­ra­se­ma­tel lii­ku­mis­pi­du­del on ol­nud mi­nu ju­hen­da­ta­va rüh­ma­ga esi­ne­mas nii Aru­kü­la kui ka lä­hi­val­da­de väi­ke­lap­si. Käe­so­le­val aas­tal alus­ta­si­me Arukülas proo­vi­de­ga veeb­rua­ris, las­teaia juht­kond lu­bas seal­seid ruu­me ka­su­ta­da. Pi­si­ke­sed lap­sed tee­vad ilu­sas­ti kaa­sa, kui va­ne­ma­tel on ka­va sel­ge. Kos­tüü­mid ku­jun­dab Spor­di­selts Ka­lev, lap­se­va­ne­ma­tel tu­leb need esi­ne­mi­se jaoks väl­ja os­ta.“

Ruk­ki­lil­le las­teaia võim­le­mis­rüh­mas oli 8 last ja pi­si­kes­te, ku­ni 4aas­ta va­nus­te, rüh­mas oli 16 last koos ema või isa­ga.

Ka­le­vi võim­le­mis­peol olid esi­ne­ja­te seas taas ka Aru­kü­la nais­võim­le­jad, ke­da ju­hen­dab Ga­ri­na Too­min­gas – võim­le­mis­rüh­mad Tä­he­sä­ra ja Sä­ra­sil­mad. Kuu­sa­lu val­last esi­nes Kuu­sa­lu kesk­koo­li fol­gi­rühm, ke­da ju­hen­da­vad Eli­na Aa­sa ja Tiiu Aa­sa. Ani­ja val­last osa­les Aeg­vii­du nais­te rühm An­na Ae­ga.