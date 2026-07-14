Ees­ti kul­tuur­ka­pi­ta­li rah­va­kul­tuu­ri siht­ka­pi­ta­list ja Har­ju­maa eks­pertg­ru­pilt on tä­na­vu­se ka­he taot­lus­voo­ru­ga toe­ta­tud Ani­ja val­last kok­ku 4 pro­jek­ti, Kuu­sa­lu val­last 6, Raa­si­ku val­last 3 ja Lok­salt 1 pro­jek­ti.

Ani­ja vald

Har­ju­maa eks­pertg­rupp ot­sus­tas toe­ta­da MTÜ Nõmb­ra Kar­ja­mõis pro­jek­ti „Soo­me-ug­ri he­lid ja mait­sed“ 1300 eu­ro­ga.

Orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja sai 300 eu­rot orien­tee­ru­mi­sü­ri­tu­seks Kol­mas Põr­gusp­rint, mis toi­mus Aru­kü­las.

SA Ani­ja Mõis toe­ta­tak­se 400 eu­ro­ga Ani­ja mõi­sa aja­lool põ­hi­ne­va la­vas­tu­se „Ani­ja hõ­be­hee­rin­gad“ väl­ja­too­mi­seks.

Aas­ta esi­me­sest voo­rust sai MTÜ Trii­bik rah­va­kul­tuu­ri siht­ka­pi­ta­list 800 eu­rot nu­ku­teat­ri­te ma­ra­to­ni kor­ral­da­mi­seks Keh­ra rah­va­ma­jas.

Kuu­sa­lu vald

MTÜ-le Lau­rent­siu­se Selts an­ti Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na­raa­ma­tu kä­si­kir­ja koos­ta­mi­seks, si­su­li­seks toi­me­ta­mi­seks ja il­lust­rat­sioo­ni­de han­ki­mi­seks rah­va­kul­tuu­ri siht­ka­pi­ta­list 1800 eu­rot ja Har­ju­maa eks­pertg­ru­pilt 900 eu­rot.

Har­ju­maa maa­kond­lik eks­pertg­rupp toe­tas MTÜd Ha­ra Kü­la­selts 1300 eu­ro­ga, et taas­la­vas­ta­da ja jääd­vus­ta­da Kuu­sa­lu ki­hel­kon­na esi­me­sed näi­te­män­gud Ha­ra kü­la 440. aas­ta­päe­val.

MTÜ Isa­de Meel sai 470 eu­rot pä­rand­kä­si­töö koo­li­tus­teks La­he­maa pä­ri­mus­ko­jas ning aas­ta al­gu­ses toi­mu­nud voo­rust an­ti rah­va­kul­tuu­ri siht­ka­pi­ta­list 2000 eu­rot taim­se­te kiu­du­de laag­ri kor­ral­da­mi­seks Heim­ta­li muu­seu­mis.

MTÜd Kol­ga Rah­va Tant­su Selts toe­ta­ti rah­va­kul­tuu­ri sum­ma­dest 1370 eu­ro­ga rah­va­rõi­vas­te soe­ta­mi­seks.

Aas­ta esi­me­sest voo­rust sai Bar­bar OÜ 800 eu­rot kont­ser­ti­de kor­ral­da­mi­seks Kol­ga mõi­sas ja sel­le ala­del.

Raa­si­ku vald

Ar­hai­li­se Lau­lu Ko­da sai rah­va­kul­tuu­ri siht­ka­pi­ta­list 840 eu­rot ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­samb­li Lüü-Türr osa­le­mi­seks Ru­dols­tad­ti Fes­ti­va­lil Sak­sa­maal.

Maa­kond­lik eks­pertg­rupp an­dis Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu­le 1470 eu­rot val­la raa­ma­tu­ko­gu 120. aas­ta­päe­vaü­ri­tu­se kor­ral­da­mi­seks.

Pe­nin­gi Ko­roo­nak­lu­bi toe­ta­ti aas­ta esi­me­ses taot­lu­svoo­rus 400 eu­ro­ga Loo 56. au­hin­na­võist­lu­se kor­ral­da­mi­seks.

Lok­sa linn

Maa­kond­lik eks­pertg­rupp eral­das sih­ta­su­tu­se­le Lok­sa Kul­tuur 200 eu­rot li­ha­võt­teü­ri­tus­teks ja las­te­kait­se­päe­va kont­ser­diks.