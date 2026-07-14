Eesti kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalist ja Harjumaa ekspertgrupilt on tänavuse kahe taotlusvooruga toetatud Anija vallast kokku 4 projekti, Kuusalu vallast 6, Raasiku vallast 3 ja Loksalt 1 projekti.
Anija vald
Harjumaa ekspertgrupp otsustas toetada MTÜ Nõmbra Karjamõis projekti „Soome-ugri helid ja maitsed“ 1300 euroga.
Orienteerumisklubi Põrgupõhja sai 300 eurot orienteerumisürituseks Kolmas Põrgusprint, mis toimus Arukülas.
SA Anija Mõis toetatakse 400 euroga Anija mõisa ajalool põhineva lavastuse „Anija hõbeheeringad“ väljatoomiseks.
Aasta esimesest voorust sai MTÜ Triibik rahvakultuuri sihtkapitalist 800 eurot nukuteatrite maratoni korraldamiseks Kehra rahvamajas.
Kuusalu vald
MTÜ-le Laurentsiuse Selts anti Kuusalu kihelkonnaraamatu käsikirja koostamiseks, sisuliseks toimetamiseks ja illustratsioonide hankimiseks rahvakultuuri sihtkapitalist 1800 eurot ja Harjumaa ekspertgrupilt 900 eurot.
Harjumaa maakondlik ekspertgrupp toetas MTÜd Hara Külaselts 1300 euroga, et taaslavastada ja jäädvustada Kuusalu kihelkonna esimesed näitemängud Hara küla 440. aastapäeval.
MTÜ Isade Meel sai 470 eurot pärandkäsitöö koolitusteks Lahemaa pärimuskojas ning aasta alguses toimunud voorust anti rahvakultuuri sihtkapitalist 2000 eurot taimsete kiudude laagri korraldamiseks Heimtali muuseumis.
MTÜd Kolga Rahva Tantsu Selts toetati rahvakultuuri summadest 1370 euroga rahvarõivaste soetamiseks.
Aasta esimesest voorust sai Barbar OÜ 800 eurot kontsertide korraldamiseks Kolga mõisas ja selle aladel.
Raasiku vald
Arhailise Laulu Koda sai rahvakultuuri sihtkapitalist 840 eurot arhailise meestelaulu ansambli Lüü-Türr osalemiseks Rudolstadti Festivalil Saksamaal.
Maakondlik ekspertgrupp andis Raasiku valla raamatukogule 1470 eurot valla raamatukogu 120. aastapäevaürituse korraldamiseks.
Peningi Koroonaklubi toetati aasta esimeses taotlusvoorus 400 euroga Loo 56. auhinnavõistluse korraldamiseks.
Loksa linn
Maakondlik ekspertgrupp eraldas sihtasutusele Loksa Kultuur 200 eurot lihavõtteüritusteks ja lastekaitsepäeva kontserdiks.