Sõ­nu­mi­too­ja 23. no­vemb­ril 1994, nr 5.

Raa­si­ku meie­rei töö­tab jäl­le

Raa­si­ku meie­rei töö sei­sis 11 kuud, sest kuu­lus Tal­lin­na Pii­ma­kom­bi­naa­di­le, mis läks pank­rot­ti. Juu­lis 1994 an­ti Raa­si­ku meie­rei ta­su­ta ka­su­ta­da Raa­si­ku Pii­maü­his­tu­le. Ühis­tu esi­mees Lem­bit Met­sis on tä­nu­lik rii­gi­ko­gu­le ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nist­ri­le Al­do Tam­me­le abi­ eest.

Juu­lis asu­ti Raa­si­ku meie­reis re­monti te­ge­ma. Pii­ma vas­tu­võt­mist ja tööt­le­mist alus­ta­ti 17. ok­toob­ril. Piim tu­leb Pe­ri­la far­mist, Ta­su­ja põl­lu­ma­jan­du­s­ü­his­tust, Kii­list ja erai­si­ku­telt. Meier Ur­lich Ker­bi­se hin­nan­gul ku­lub sa­ni­taar- ja ka­pi­taal­re­mon­di­le esialg­se­te ar­vu­tus­te jär­gi 230 000 kroo­ni. Töö­ta­jaid on meie­reis koos re­mon­di­per­so­na­li­ga 16. Too­de­tak­se ko­hu­pii­ma, ha­pu­koort, ko­hu­pii­ma­pas­tat ja -kree­me. Meie­rei juu­res on ava­tud kaup­lus, kui too­dan­gut os­te­tak­se kaa­sa võe­tud taa­ras­se, on hind oda­vam. Esial­gu too­de­tak­se suh­te­li­selt vä­he, sest pä­rast asu­tu­se sei­sa­kut on turg val­lu­ta­ma­ta. Ko­hu­pii­mak­ree­me on plaa­nis ha­ka­ta toot­ma 15-20 sor­ti. Ühis­tu on hu­vi­ta­tud oma too­dan­gu müü­gist ka Tal­lin­nas ja mu­jal Har­ju­maal. (Meierei läks pank­rot­ti 2001. aastal – toim.)

Lok­sa rah­va kau­ba­rei­sid Vil­nius­se

Bus­si­fir­ma oma­nik, bus­si­juht Ülo Ko­ka­mä­gi viib kord nä­da­las oma 45ko­ha­li­se bus­si­ga Lok­sa ja sel­le ümb­ru­se ini­me­sed Lee­tu Vil­niu­se tu­ru­le, kus on kau­bad kol­man­di­ku võr­ra oda­va­mad. Va­hel min­nak­se ka kaks kor­da nä­da­las. Sõit kes­tab 11 tun­di, väl­ja sõi­de­tak­se õh­tul kell 7, ko­hal ol­lak­se hom­mi­kul kell 6. Vil­niu­se tu­rul on ost­jaid ka Lä­tist, Poo­last, Val­ge­ve­nest. Os­te­tak­se rii­deid, ja­la­nõu­sid, vai­pu, te­le­vii­so­reid. Vil­niu­se va­nas lii­va­kar­jää­ris kaup­le­vad küm­ned tu­han­ded ini­me­sed, mak­se­va­hend on dol­lar.

Bus­si­juht kir­jel­das, et Lee­du pii­ri­le jõu­tak­se öö­sel kel­la 2-3 pai­ku, seal võe­tak­se kok­ku 80-100 bus­si, iga ini­me­ne bus­sis peab pii­ri üle­ta­mi­se eest maks­ma dol­la­ri, bus­sid sõi­da­vad ka­ra­va­nis, po­lit­sei saa­tel Vil­nius­se. Ta­ga­si­teel tu­leb Lee­du tol­li­le ja pii­ri­val­ve­le maks­ta iga ini­me­se eest 2 dol­la­rit. Kui ei ta­su, võe­tak­se buss kõr­va­le, puis­ta­tak­se põh­ja­li­kult. Ala­ti on tar­gem nõu­tud alt­käe­maks ko­he ära ta­su­da, tõ­des bus­si­juht.