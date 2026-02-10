Et pil­dis­ta­da ja fil­mi­da ka mu­jal, on Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka saa­nud uue ni­me – KO­HA­LIK KROO­NI­KA.

„Läk­si­me Ag­ne­se­ga ta­ga­si oma juur­te juur­de – ko­li­si­me te­ma va­ne­ma­te­ko­ju Ab­ja-Pa­luo­ja­le, Mul­gi­maa­le. Mi­na olen pä­rit 13 ki­lo­meet­rit ee­mal asu­vast Kark­si-Nuiast, õp­pi­si­me sa­mas klas­sis Ab­ja-Pa­luo­ja kesk­koo­lis,“ sel­gi­tab MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka ni­me all küm­me­kond aas­tat Kuu­sa­lu val­las ja ka laie­malt Ida-Har­jus toi­mu­nut pil­dis­ta­nud-fil­mi­nud Raul Val­gis­te.

„Põh­ju­seid ta­ga­si­mi­ne­kuks oli mi­tu. Ag­ne­se va­ne­ma­tel on ter­vi­sep­rob­lee­mid ja va­ja­vad abi, Ag­nes koon­da­ti pool­teist aas­tat ta­ga­si, mul oli in­farkt eel­mi­sel aas­tal ning ko­gu­nes veel muid as­jao­lu­sid. Tüt­red Liis­bet, Emi­lia ja Lui­sa on täis­kas­va­nud, suun­du­nud mu­ja­le, meie­ga on pe­sa­mu­na, poeg Kaur Vil­lem.“

Pe­re­kond Val­gis­te tu­li Ida-Har­jus­se ela­ma 2000. aas­tal. Kaks aas­tat ela­sid ema-isa ja kolm tü­tart Kuu­sa­lust vei­di eemal, Här­ma­ko­su kü­las Ani­ja val­las. Aas­tal 2002 ee­lis­ta­sid Ag­nes ja Raul Val­gis­te elu­ko­ha­na kor­te­rit Kuu­sa­lu ale­vi­kus, et ol­la las­teaia­le ja koo­li­le lä­he­mal.

Mõ­le­mad hak­ka­sid Kuu­sa­lu val­las ak­tiiv­selt te­gut­se­ma ning aas­ta­te­ga said mit­mes vald­kon­nas al­ga­ta­ja­teks ja eest­ve­da­ja­teks.

Raul Val­gis­tel on kõrg­ha­ri­dus po­li­to­loo­gia eria­lal, ta on õp­pi­nud äri­kor­ral­dust ja usu­tea­dust, dok­to­ran­tuu­ris õp­pis ava­lik­ku hal­dust. Ta on ol­nud OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus te­gev­juht ja ju­ha­tu­se esi­mees, Valk­la bap­tis­ti­ko­gu­du­se ju­ha­tu­se esi­mees, kuu­lu­nud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se ja ju­ha­ta­nud vo­li­ko­gu mit­meid ko­mis­jo­ne, te­gut­se­nud Kuu­sa­lu mees­koo­ri koo­ri­va­ne­ma­na.

Aas­tast 2006 asus ta pä­rast fil­mi­me­he Jü­ri Tal­lin­na Kol­gas kor­ral­da­tud ko­gu­kon­nak­roo­ni­ku­te kur­sus­tel osa­le­mist sal­ves­ta­ma ja pos­ti­ta­ma ko­du­kan­di kroo­ni­ka­vi­deoid Vi­meo.com in­ter­ne­ti­kesk­kon­da. Te­ma loo­dud MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka või­tis mit­mel aas­tal Kuu­sa­lu val­la kroo­ni­ka­fil­mi­de te­gi­ja kon­kur­si. Raul Val­gis­te fil­mi­kaa­me­rad ja ta ise ope­raa­to­ri­na ku­ju­ne­sid ko­ha­li­ke üri­tus­te ta­va­pä­ra­seks osaks.

Ag­nes Val­gis­te on sot­siaal­töö kõrg­ha­ri­du­se­ga. Ta on ol­nud SA Kuu­sa­lu Al­ma­kes­kus juht, töö­tas küm­me aas­tat Kuu­sa­lu val­las puue­te­ga ini­mes­te kait­se spet­sia­lis­ti­na ning küm­me aas­tat, ku­ni koon­da­mi­se­ni ok­toob­ris 2024, oli Keh­ra sot­siaal­kes­ku­ses te­ge­vus­ju­hen­da­ja. Vii­ma­sed 20 aas­tat on ta ol­nud Ida-Har­ju­maa In­vaü­hin­gu eest­ve­da­ja. Li­saks in­vaü­hin­gu üri­tus­te­le võis te­da sa­ge­li nä­ha Vä­hi­ra­vi­fon­di Kin­gi­tud Elu pla­ka­ti­ga piir­kon­na suu­re­ma­te kaup­lus­te juu­res ja pal­ju­del rah­va­üri­tus­tel.

Jät­ka­tak­se ka Ida-Har­jus

Mul­gi­maal elab Val­gis­te-pe­re ala­tes mul­lu su­vest. Kaur Vil­lem Val­gis­te õpib Kark­si-Nuias Au­gust Kitz­ber­gi ni­me­li­se güm­naa­siu­mi 9. klas­sis. Ag­nes Val­gis­te töö­tab ala­tes no­vemb­rist Ab­ja hool­dus­haig­la te­ge­vus­ju­hen­da­ja­na, on Ab­ja pen­sio­nä­ri­de päe­va­kes­ku­ses joo­ga­rin­gi ju­hen­da­ja ning teeb mä­lut­ree­nin­guid kok­ku kuues hool­de­ko­dus ja päe­va­kes­ku­ses Mul­gi­maalt ku­ni Val­ga­ni.

Raul Val­gis­te üt­les, et te­ma tööand­ja on ol­nud vii­ma­sel ajal Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka, mil­le te­ge­vus laie­nes aas­ta­te­ga kau­ge­ma­le, ko­li­mi­se ajaks oli klien­te üle Ees­ti ning kaks kol­man­dik­ku tööst Kuu­sa­lu val­last väl­jas­pool. Üle-möö­du­nud nä­da­lal muu­tis ta MTÜ Kuu­sa­lu Kroo­ni­ka ni­me, uus ni­mi on MTÜ Ko­ha­lik Kroo­ni­ka. Te­ma klient on pi­ke­mat ae­ga ol­nud Ees­ti Rah­va­kul­tuu­ri ja Kä­si­töö Liit, kel­le tel­li­mu­sel tei­nud sa­da­kond 5-7 mi­nu­ti pik­kust tut­vus­tus- ja õp­pe­fil­mi kä­si­töö­meist­ri­test. Ees­ti Loo­dus­tu­ris­mi Ühin­gu­le on tei­nud kon­ve­rent­si­de ot­seü­le­kan­deid. Vii­ma­ti­se suu­re­ma tel­li­mu­se­na MTÜ-lt Ees­ti Maa­tu­rism val­mis Raul Val­gis­tel tu­run­dus­vi­deo „Jõ­ge­va­maa ka­tab laua“ 2026. aas­ta toi­du­piir­kon­nast.

„Kui­gi ko­du on mu­jal, jät­ka­me en­di­selt te­ge­vust ka Kuu­sa­lu kan­dis. Ole­me sel­le piir­kon­na­ga en­di­selt seo­tud, 25 aas­ta­t te­gut­se­mist ei saa jär­sult ära lõi­ga­ta,“ kin­ni­tas Ag­nes Val­gis­te ning abi­kaa­sa täien­das, et pal­ju saab ju­ba ära te­ha kaug­töö­na.

Ag­nes Val­gis­te on en­di­selt MTÜ Ida-Har­ju­maa In­vaü­hing ju­ha­tu­se esi­mees. Ühin­gus on liik­meid 120, jät­ka­tak­se eks­kur­sioo­ni­de ning tra­dit­sioo­ni­lis­te üri­tus­te­ga. Ka koor­di­nee­rib ta Ida-Har­jus jät­ku­valt Vä­hi­ra­vi­fon­di Kin­gi­tud Elu an­ne­tus­te ko­gu­mi­se akt­sioo­ne, va­ba­taht­lik­ke abi­li­si on üle 40.

Raul Val­gis­te on OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus nõu­ko­gu esi­mees ja plaa­nib jät­ka­ta sel­les ame­tis ku­ni vo­li­tus­te lõp­pe­mi­se­ni tä­na­vu det­semb­ris, et toe­ta­da uut te­gev­juh­ti.

Ta lu­bas, kui kut­su­tak­se, tu­leb en­di­selt Kuu­sa­lu val­da üri­tu­si sal­ves­ta­ma. Jaa­nua­ri lõ­pus fil­mis Kuu­sa­lu kesk­koo­li vi­list­las­te kok­ku­tu­le­ku ak­tust, ka oli fil­mi­mas sü­gi­sel Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ri juu­be­li­kont­ser­dil ja jaa­nua­ri kes­kel Kuu­sa­lu val­la tä­nu­ü­ri­tu­sel.

„Po­le vä­lis­ta­tud, kui val­la­va­lit­sus kor­ral­dab taas kon­kur­si, kan­di­dee­rin MTÜ­ga Ko­ha­lik Kroo­ni­ka Kuu­sa­lu val­la 2026. aas­ta kroo­ni­ka­fil­mi te­gi­jaks,“ ar­vas Raul Val­gis­te.