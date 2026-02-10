Et pildistada ja filmida ka mujal, on Kuusalu Kroonika saanud uue nime – KOHALIK KROONIKA.
„Läksime Agnesega tagasi oma juurte juurde – kolisime tema vanematekoju Abja-Paluojale, Mulgimaale. Mina olen pärit 13 kilomeetrit eemal asuvast Karksi-Nuiast, õppisime samas klassis Abja-Paluoja keskkoolis,“ selgitab MTÜ Kuusalu Kroonika nime all kümmekond aastat Kuusalu vallas ja ka laiemalt Ida-Harjus toimunut pildistanud-filminud Raul Valgiste.
„Põhjuseid tagasiminekuks oli mitu. Agnese vanematel on terviseprobleemid ja vajavad abi, Agnes koondati poolteist aastat tagasi, mul oli infarkt eelmisel aastal ning kogunes veel muid asjaolusid. Tütred Liisbet, Emilia ja Luisa on täiskasvanud, suundunud mujale, meiega on pesamuna, poeg Kaur Villem.“
Perekond Valgiste tuli Ida-Harjusse elama 2000. aastal. Kaks aastat elasid ema-isa ja kolm tütart Kuusalust veidi eemal, Härmakosu külas Anija vallas. Aastal 2002 eelistasid Agnes ja Raul Valgiste elukohana korterit Kuusalu alevikus, et olla lasteaiale ja koolile lähemal.
Mõlemad hakkasid Kuusalu vallas aktiivselt tegutsema ning aastatega said mitmes valdkonnas algatajateks ja eestvedajateks.
Raul Valgistel on kõrgharidus politoloogia erialal, ta on õppinud ärikorraldust ja usuteadust, doktorantuuris õppis avalikku haldust. Ta on olnud OÜ Kuusalu Soojus tegevjuht ja juhatuse esimees, Valkla baptistikoguduse juhatuse esimees, kuulunud Kuusalu vallavolikogusse ja juhatanud volikogu mitmeid komisjone, tegutsenud Kuusalu meeskoori koorivanemana.
Aastast 2006 asus ta pärast filmimehe Jüri Tallinna Kolgas korraldatud kogukonnakroonikute kursustel osalemist salvestama ja postitama kodukandi kroonikavideoid Vimeo.com internetikeskkonda. Tema loodud MTÜ Kuusalu Kroonika võitis mitmel aastal Kuusalu valla kroonikafilmide tegija konkursi. Raul Valgiste filmikaamerad ja ta ise operaatorina kujunesid kohalike ürituste tavapäraseks osaks.
Agnes Valgiste on sotsiaaltöö kõrgharidusega. Ta on olnud SA Kuusalu Almakeskus juht, töötas kümme aastat Kuusalu vallas puuetega inimeste kaitse spetsialistina ning kümme aastat, kuni koondamiseni oktoobris 2024, oli Kehra sotsiaalkeskuses tegevusjuhendaja. Viimased 20 aastat on ta olnud Ida-Harjumaa Invaühingu eestvedaja. Lisaks invaühingu üritustele võis teda sageli näha Vähiravifondi Kingitud Elu plakatiga piirkonna suuremate kaupluste juures ja paljudel rahvaüritustel.
Jätkatakse ka Ida-Harjus
Mulgimaal elab Valgiste-pere alates mullu suvest. Kaur Villem Valgiste õpib Karksi-Nuias August Kitzbergi nimelise gümnaasiumi 9. klassis. Agnes Valgiste töötab alates novembrist Abja hooldushaigla tegevusjuhendajana, on Abja pensionäride päevakeskuses joogaringi juhendaja ning teeb mälutreeninguid kokku kuues hooldekodus ja päevakeskuses Mulgimaalt kuni Valgani.
Raul Valgiste ütles, et tema tööandja on olnud viimasel ajal Kuusalu Kroonika, mille tegevus laienes aastatega kaugemale, kolimise ajaks oli kliente üle Eesti ning kaks kolmandikku tööst Kuusalu vallast väljaspool. Üle-möödunud nädalal muutis ta MTÜ Kuusalu Kroonika nime, uus nimi on MTÜ Kohalik Kroonika. Tema klient on pikemat aega olnud Eesti Rahvakultuuri ja Käsitöö Liit, kelle tellimusel teinud sadakond 5-7 minuti pikkust tutvustus- ja õppefilmi käsitöömeistritest. Eesti Loodusturismi Ühingule on teinud konverentside otseülekandeid. Viimatise suurema tellimusena MTÜ-lt Eesti Maaturism valmis Raul Valgistel turundusvideo „Jõgevamaa katab laua“ 2026. aasta toidupiirkonnast.
„Kuigi kodu on mujal, jätkame endiselt tegevust ka Kuusalu kandis. Oleme selle piirkonnaga endiselt seotud, 25 aastat tegutsemist ei saa järsult ära lõigata,“ kinnitas Agnes Valgiste ning abikaasa täiendas, et palju saab juba ära teha kaugtööna.
Agnes Valgiste on endiselt MTÜ Ida-Harjumaa Invaühing juhatuse esimees. Ühingus on liikmeid 120, jätkatakse ekskursioonide ning traditsiooniliste üritustega. Ka koordineerib ta Ida-Harjus jätkuvalt Vähiravifondi Kingitud Elu annetuste kogumise aktsioone, vabatahtlikke abilisi on üle 40.
Raul Valgiste on OÜ Kuusalu Soojus nõukogu esimees ja plaanib jätkata selles ametis kuni volituste lõppemiseni tänavu detsembris, et toetada uut tegevjuhti.
Ta lubas, kui kutsutakse, tuleb endiselt Kuusalu valda üritusi salvestama. Jaanuari lõpus filmis Kuusalu keskkooli vilistlaste kokkutuleku aktust, ka oli filmimas sügisel Kuusalu pasunakoori juubelikontserdil ja jaanuari keskel Kuusalu valla tänuüritusel.
„Pole välistatud, kui vallavalitsus korraldab taas konkursi, kandideerin MTÜga Kohalik Kroonika Kuusalu valla 2026. aasta kroonikafilmi tegijaks,“ arvas Raul Valgiste.