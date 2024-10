„Teie töö on meie elu alus, sest just teie ku­jun­da­te tu­le­vik­ku – teie kä­tes on meie lap­sed ja noo­red, tu­le­va­sed tead­la­sed, ju­hid, ars­tid, in­se­ne­rid, kunst­ni­kud, kuns­ti­te­ge­la­sed, õpe­ta­jad ja ka val­la­va­ne­mad,“ üt­les Raa­si­ku val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li ree­del, 4. ok­toob­ril Raa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te vas­tu­võ­tul.

En­ne vas­tu­võt­tu said val­la koo­li­de, las­teae­da­de, rah­va­ma­ja­de, raa­ma­tu­ko­gu­de ja noor­te­kes­kus­te töö­ta­jad vaa­da­ta Aru­kü­la rah­va­ma­jas VAT Teat­ri eten­dust „Kau­ka ju­mal“. Sel­le­le järg­ne­nud peol, kus osa­le­sid 180 õpe­ta­jat ning val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ria­su­tus­te tei­si töö­ta­jaid, kuu­lu­ta­ti väl­ja tä­na­vu­sed aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja, aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja ja aas­ta noor­te vald­kon­na te­gi­ja, ke­da tun­nus­ta­ti val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja ning 350 eu­ro suu­ru­se pree­mia­ga. Kan­di­daa­te said esi­ta­da kõik soo­vi­jad, aas­ta te­gi­jad va­lis väl­ja val­la­va­lit­sus.

Val­la­va­nem ning ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Ka­ro­lin Too­ming and­sid tä­nu­kir­jad ka ha­ri­dus- ja kul­tuu­ria­su­tus­te 70 töö­ta­ja­le, tä­nu­kir­ja­teks­tid lu­ges et­te ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­list Kai Si­ni­sa­lu.

Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja – EVE VENDT

Raa­si­ku val­la aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja tiit­li­le esi­ta­ti 8 kan­di­daa­ti. Aas­ta ha­ri­dus­te­gi­jaks va­li­ti Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind õpe­ta­ja Eve Vendt, kes päl­vis sel­le teist kor­da – ta oli val­la üks aas­ta ha­ri­dus­te­gi­jaist ka 2019. aas­tal, kui tiit­leid an­ti väl­ja es­ma­kord­selt.

Tä­na­vu päl­vis Eve Vendt aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja tiit­li sel­le eest, et te­ma õpi­la­sed esi­ne­sid edu­kalt Ees­ti noor­te akor­dio­nior­kest­ri koos­sei­sus kon­kurs­si­del Pra­has ja Kau­na­ses ning ühis­tel kont­ser­ti­del Münc­he­ni akor­dio­nior­kest­ri­ga. Ka osa­le­sid te­ma 7 õpi­last Loo­de-Ees­ti re­gioo­ni ja 4 va­ba­riik­li­kul akor­dio­niõ­pi­las­te kon­kur­sil. Ta oli Ees­ti aas­ta hu­via­laõ­pe­ta­ja üks fi­na­lis­ti­dest.

Eve Vendt töö­tab Aru­kü­la Pää­su­lin­nus akor­dio­niõ­pe­ta­ja­na ala­tes 1996. aas­tast. Esi­me­sed õpi­la­sed on vii­nud te­ma juur­de pil­li õp­pi­ma ka oma lap­sed. Prae­gu õpib te­ma ju­hen­da­mi­sel akor­dio­ni­män­gu 17 last, akor­dion on Pää­su­lin­nus po­pu­laar­seim pil­lie­ria­la.

„Tih­ti tu­le­vad õpi­las­te sõb­rad tun­di kaa­sa, is­tu­vad ja oo­ta­vad, tea­vad, et ma ei aja ke­da­gi ära. Ja järg­mi­sel aas­tal tu­le­vad need sõb­rad ka ise pil­li õp­pi­ma,“ sõ­nas Eve Vendt.

Ta mär­kis, et akor­dio­niõ­pe­ta­jal on või­ma­lik li­saks he­li­re­de­li­te­le ja etüü­di­de­le ning ko­hus­tus­li­ke­le pa­la­de­le las­te­le õp­pi­mi­seks va­li­da ka pop­lu­gu­sid ning las­te lem­mik­pa­lu: „Üks väi­ke poiss üt­les eel­mi­sel aas­tal, isa ta­hab vä­ga, et ta män­giks „Õl­lep­ruu­li­jat“. Õp­pi­si­me­gi siis ka sel­le sel­geks.“

Eve Vendt li­sas, et akor­dio­ni­män­gu õp­pi­mi­sel on te­ma õpi­las­tel suur ka­su an­samb­li­män­gust. Koos or­kest­ri­ga maail­mas rän­da­mi­ne on nei­le ka suur mo­ti­vaa­tor: „See in­nus­tab ja sel­le ni­mel te­hak­se tööd pal­ju roh­kem kui mui­du. Prae­gu näi­teks män­gi­vad lap­sed üle nä­da­la lau­päe­va­del-pü­ha­päe­va­del hom­mi­kust õh­tu­ni akor­dio­ni, kee­gi ei vi­ri­se, sest tea­vad, et sõi­da­me veeb­rua­ris or­kest­ri­ga Soo­me ja ke­va­del Innsb­ruc­ki.“

Val­la aas­ta ha­ri­dus­te­gi­ja tiit­li koh­ta sõ­nas Eve Vendt, et on to­re, kui mär­ga­tak­se, sa­mas tun­nis­tas, et tun­neb sel­lis­tel puh­ku­del ala­ti piin­lik­kust: „Õpe­ta­jad on kõik tub­lid ja tee­vad oma tööd üht­moo­di häs­ti. Mi­nu ees­märk po­le ol­la edu­kas, olu­li­ne on õpe­ta­da las­te­le min­git väär­tust. Teen oma tööd ar­mas­tu­se­ga, ar­mas­tan õpi­la­si na­gu oma lap­si.“

Aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja – RAA­SI­KU KOOL

Aas­ta kul­tuu­ri­te­gi­ja tun­nus­tu­se­le esi­ta­ti 3 kan­di­daa­ti, tiit­li päl­vis Raa­si­ku kool. Raa­si­ku kool sai tä­na­vu Ees­ti aas­ta koo­li kon­kur­sil 2. ko­ha, val­la tun­nus­tu­se päl­vis ka ko­gu­kon­naü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se ja sel­le­ga ale­vi­ku elu eden­da­mi­se eest.

Raa­si­ku koo­li di­rek­tor Triin Hal­lik sõ­nas, et val­la kul­tuu­ri­te­gi­ja tii­tel kuu­lub ko­gu koo­li­pe­re­le ja ka koo­li naab­ri­te­le – noor­te­kes­ku­se­le ja raa­ma­tu­ko­gu­le.

„Aas­ta koo­li kon­kur­sil kan­di­dee­ri­mi­ne näi­tas sel­gelt, et ole­me ühi­ne ko­gu­kond,“ üt­les ta.

Triin Hal­lik li­sas, ku­na kool kan­nab Raa­si­ku ni­me, an­dis aas­ta koo­li kon­kur­sil osa­le­mi­ne või­ma­lu­se Raa­si­kut po­si­tiiv­selt rek­laa­mi­da.

Val­la aas­ta te­gi­ja tii­tel val­mis­tas koo­li­ju­hi­le suurt rõõ­mu: „Meie kol­lek­tiiv on toi­me­ta­nud te­gu­salt. Ole­me tead­li­kult püüd­nud tuua koo­li­ma­ja sein­te va­helt väl­ja se­da, mis meil toi­mub ja mi­da koo­li­des üld­se te­hak­se.“

See, et kool päl­vis kul­tuu­ri-, mit­te ha­ri­dus­te­gi­ja tiit­li, oli di­rek­to­ri kin­ni­tu­sel ül­la­tus.

„Sa­mas ha­ri­dus ja kul­tuur käi­vad kä­si­käes. Ees­ti aas­ta koo­li kon­kur­si­le kan­di­dee­ri­si­me me et­te­võt­li­ku koo­li­na, kus on li­saks tra­dit­sioo­ni­li­se­le aka­dee­mi­li­se­le õp­pe­le toi­mu­mas ka pal­ju muud. Meil on õpi­las­te sil­ma­rin­gi käi­nud laien­da­mas kul­tuu­ri­te­ge­la­si – muu­si­kuid, tä­nu raa­ma­tu­ko­gu­le kir­ja­nik­ke ning mit­me­te teis­te ame­ti­te esin­da­jaid,“ rää­kis Triin Hal­lik.

Kü­si­mu­se­le, mi­da Raa­si­ku kool tiit­li­ga kaas­ne­nud pree­mia­ra­ha eest teeb, ar­vas ta, et üks või­ma­lus on kut­su­da taas mõ­ni kul­tuu­ri­te­ge­la­ne kül­la: „Aga või­bol­la la­se­me kol­lek­tii­vil va­li­da õp­pe­va­hen­deid, mis veel­gi in­nus­tak­sid lap­si mär­ka­ma ja mõt­le­ma eri tee­ma­de­le.

Käesoleval õp­peaas­tal on meie koo­lis foo­ku­ses sot­siaal-emot­sio­naal­sed os­ku­sed. Eel­mi­sel aas­tal al­ga­ta­si­me Gold­ber­gi ma­si­na ehi­ta­mi­se, kolm klas­si said au­hin­naks või­ma­lu­se te­ha Gold­ber­gi ma­si­na jaoks 50 või 75 eu­ro eest tel­li­mus. Val­la au­hin­na eest saaks ka se­da al­ga­tust eda­si aren­da­da, et po­pu­la­ri­see­ri­da tea­dus­kul­tuu­ri.“

Aas­ta noor­te vald­kon­na te­gi­ja – IN­NA LO­PA­TI­NA

Aas­ta noor­te vald­kon­na te­gi­ja tiit­li­le esi­ta­tud 3 kan­di­daa­di seast tun­nus­tas val­la­va­lit­sus Aru­kü­las te­gut­se­va OÜ Fal­ko­net Me­tall ju­hia­bi In­na Lo­pa­ti­nat. Ta päl­vis tiit­li Raa­si­ku val­la ma­lev­las­te su­ves­se aja­li­se ja ra­ha­li­se pa­nus­ta­mi­se ning toe­tu­se eest.

Te­ma esi­ta­ja Elis Ring­mäe üt­les, et Fal­ko­net Me­tall ta­sus su­vel Raa­si­ku val­la õpi­las­ma­le­vas osa­le­nud noor­te T-sär­ki­de eest ja kin­kis kõi­gi­le ma­lev­las­te­le et­te­võt­te lo­go­ga vee­pu­de­lid. Li­saks said ma­lev­la­sed käia et­te­võt­tes eks­kur­sioo­nil.

In­na Lo­pa­ti­na üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kui toe­tust on kü­si­tud, on Fal­ko­net Me­tall püüd­nud oma val­la las­te- ja spor­di­asu­tu­si ik­ka toe­ta­da, kui­gi vii­mas­tel aas­ta­tel po­le nen­de poo­le abi­soo­vi­de­ga vä­ga pal­ju pöör­du­tud.

„Kui ma­le­va­su­vi lõp­pes, tõid noo­red mei­le tä­nu­kir­ja, ar­va­si­me, et ju siis jäid ra­hu­le sel­le­ga, mis suut­si­me nei­le pak­ku­da. Roh­ke­mat küll ei oo­da­nud. Kee­gi ei an­na ju toe­tu­si sel­le­pä­rast, et mi­da­gi vas­tu saa­da, vaid kui on või­ma­lus ai­da­ta ja saa­dak­se aru, et teis­tel on vei­di ras­kem, siis tu­leb­ki toe­ta­da,“ lau­sus aas­ta noor­te vald­kon­na te­gi­ja.

Val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad

Val­la­va­lit­sus an­dis ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­töö­ta­ja­te­le tä­na­vu­sel peol üle 70 tä­nu­kir­ja.

Aru­kü­la põ­hi­koo­list päl­vi­sid tä­nu­kir­ja Mo­ni­ka Nu­ka, Cris­ti­na Kas­ka, Ul­vi Ten­sing, Mee­li­ka Mäeorg, An­ge­la Saks, Ivi­ka Je­gis, Ka­ja Aru­sa­lu, Kül­li Sau­põld, Age Ima­la, Maar­ja-Ly Tei­no, Kris­ta Tuu­ling, Lee­na Möls, Ant­ti Ro­gen­baum, Rii­na Ein­loo, Toi­vo Järv, And­rus Ro­gen­baum, Aron Lips ja Kül­li Ovir, kes sai tä­nu­kir­ja ka Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li õpe­ta­ja­na. Aru­kü­la va­bast wal­dorf­koo­list said tänukirja Ma­rel­le Tann, Rii­na Har­ma ja Vir­ge San­der, Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­teaiast Ing­rid Tei­no, An­ge­li­na Vun­der, Mo­ni­ka Pak­kas, Kät­rin Mets, Ker­ry Kirs, Kai­re Irs-Pet­tai, Ma­ri-Liis Na­del, Anu Mee­li­mäe, An­ni­ka Näs­si, Pil­le Ti­na-Kuu­sik, Anu Eh­ren­busch, Ivi Kal­vik, Lud­mil­la Tei­no, Ma­ry­na Kho­ros­he­niuk, Kat­rin Prii­vits, Ka­rin Ka­ja, Ma­ris Adam­son, El­le Tei­no, Ai­no Suur­saar ja Ne­le Abel, Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­sest Pää­su­lind Kai­do Ko­du­mäe, Li­lia Sem­jo­no­va, Joel Ots, Mae Trump, Glai­re He­li­laid-Ru­ben, Eve Vendt ja Liis- Ma­rii Vendt.

Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­list said tä­nu­kir­ja Hel­ju Ka­da­kas, Kar­ri Ur­ban, Ok­sa­na Mo­ro­zo­va, Lee­vi Kop­li­mets, Kers­ti Väin­sar, Anu Tal­ver, Ljud­mil­la Jär­mut, Ma­rie Rei­ni­ke, Lii Trus­ka, Kaie To­min­gas-Oras ja Hei­ko Kraub­ner ning Raa­si­ku koo­list Aet Jõe­suu, He­li Ka­ru, Lin­da Wro­bel, Epp-Ma­ria Krein­taal, Kärt Vai­nu­ra-Teeäär, Eve Jär­ve­tar, Vir­ve Ran­na­mets, Ree­li­ka Vir­ma, In­ga Hein­mets ja Pi­ret Kan­gur.