Põh­ja-Ees­ti toi­du­piir­kon­nas on 12.-20. ok­toob­ri­ni ka tä­na­vu La­he­maa res­to­ra­ni­de nä­dal, kok­ku 8 res­to­ra­nis pa­ku­tak­se piir­kon­na­le oma­seid toi­te, ins­pi­rat­sioo­ni on am­mu­ta­tud sü­gi­san­di­dest. Kuu­sa­lu val­las osa­le­vad Ha­ra Sa­da­ma Res­to, Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la ja Kol­ga-Aab­las asuv ko­du­res­to­ran Mer­Mer, Hal­ja­la val­last Vi­hu­la mõi­sa, Sa­ga­di mõi­sa, Palm­se mõi­sa res­to­ran ja Ver­gi sa­da­mas Res­to­ran Wir­kes ning La­he­maa lä­he­dalt ka Ani­ja Mõi­sa­koh­wik. Me­nüüd, hin­nad ja lah­tio­le­kua­jad on aval­da­tud Põh­ja-Ees­ti toi­du­võr­gus­ti­ku ko­du­le­hel ko­ha­lik­toit.aren­dus­ko­da.ee. Sa­ga­di mõi­sas saab maits­ta ka­ru­li­ha, Vi­hu­las par­di­koi­ba, Palm­ses maa­lam­ba tal­le­li­ha, Ani­jal räi­me­fi­leed, Ha­ras ki­luk­rõp­su ja vürt­si­ki­lu, Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la oo­tab elekt­ri­ta val­mi­nud õh­tu­söö­gi­le.