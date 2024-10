Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli kol­ma­päe­val, 2. ok­toob­ril Har­ju­maa täis­kas­va­nu­ha­ri­du­se pi­du­lik tun­nus­tu­sü­ri­tus. Har­ju­maa aas­ta õp­pi­ja tiit­li päl­vis La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu üks asu­ta­ja ja ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no Kol­ga­kü­last, aas­ta koo­li­ta­ja erip­ree­mia sai väi­ke­lae­va­juh­ti­de koo­li­ta­ja ja Kuu­sa­lu kesk­koo­li me­ren­du­sõp­pe eest­ve­da­ja Karl Kuu­se Kuu­sa­lust. Kai­sa Lin­no kan­di­daa­di esi­tas tiit­li­le Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Sel­gi­tu­ses on kir­ju­ta­tud, et ta oman­das esi­me­se ma­gist­rik­raa­di ing­li­se kee­le õpe­ta­mi­ses, 18 aas­tat hil­jem asus Ees­ti Maaü­li­koo­lis õp­pi­ma loo­dus­tu­ris­mi, oli La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu üks asu­ta­ja. Üli­koo­lis teh­ti tal­le pä­rast ma­gist­ri­kur­su­se lõ­pe­ta­mist et­te­pa­nek asu­da dok­to­ri­õp­pes­se uu­ri­ma tu­ris­mi­koos­tööd La­he­maal ning tä­nu te­ma al­ga­ta­tud prak­ti­li­se­le tu­ris­mi­koos­töö­le ja sel­le uu­ri­mi­se­le on La­he­maal toi­mu­nud tu­ris­mia­ren­gus olu­li­si po­si­tiiv­seid muu­tu­si. Karl Kuu­se esi­tas tiit­li­le Rai­do Ru­se. Ta kir­jel­das, et Karl Kuu­se on ko­ge­nud ja kirg­lik me­ren­du­seks­pert, kel on me­re­sõi­dus li­gi 20aas­ta­ne ko­ge­mus, ta on ol­nud mad­rus ja tüü­ri­mees, väi­ke­lae­va­juh­te on koo­li­ta­nud ala­tes 2015. aas­tast. Te­ma al­ga­ta­tud me­ren­du­sõ­pe Kuu­sa­lu koo­lis on pak­ku­nud noor­te­le väär­tus­lik­ku hüp­pe­lau­da me­ren­du­s­a­la­se ha­ri­du­se jät­ka­mi­seks.