Au­gus­tis eten­du­va aja­loo­li­se näi­te­män­gu au­tor on Pe­nin­gi mõi­sa oma­nik AR­VO HAUG.

Paar nä­da­lat ta­ga­si alus­tas tä­na­vu 75. te­gut­se­mi­saas­tat tä­his­tav har­ras­tus­näit­le­ja­te­ga Sal­me Tea­ter su­ve­la­vas­tu­se „Mats­mõis­nik“ lu­ge­misp­roo­ve. Teat­ri juu­be­li­hooa­ja tä­his­ta­mi­seks va­li­tud näi­te­män­gu te­ge­vus toi­mub Põh­ja­sõ­ja-aeg­ses Ees­tis – Ba­ra­nof­fi­de su­gu­võ­sa­le kuu­lu­nud Pe­nin­gi mõi­sas. Näi­den­di „Mats­mõis­nik“ au­tor on Pe­nin­gi mõi­sa prae­gu­ne oma­nik Ar­vo Haug. La­vas­tab Sal­me Teat­ri pea­näi­te­juht Krist­jan Aru­nurm.

„See on esi­me­ne su­ve­tükk, mi­da tee­me oma teat­ri ni­me all, se­ni on meie näit­le­jad osa­le­nud teis­te teat­ri­te su­ve­la­vas­tus­tes. Ot­sus­ta­si­me sel­le­ga tä­his­ta­da Ees­ti va­ni­ma jär­je­pi­de­valt te­gut­se­nud har­ras­tus­teat­ri juu­be­lit, üht­la­si tõs­ta­me au sis­se Pe­nin­gi va­na mõi­sa aja­loo,“ sõ­nas teat­ri­juht.

Näi­den­di te­ge­vus toi­mub von Ba­ra­nof­fi­de­le kuu­lu­vas Pen­nings­by mõi­sas ajal, mil Lää­ne­me­re ­maid va­lit­seb Root­si ku­ning­riik, kuid Ve­ne­maa tsaar Pee­ter Esi­me­ne hak­kab Ees­ti­maa hõi­va­mi­seks int­rii­ge pu­nu­ma.

Li­saks Sal­me Teat­ri näit­le­jai­le teeb „Mats­mõis­ni­kus“ kaa­sa kut­se­li­ne näit­le­ja Ee­ro Sp­riit, kes ke­has­tab pea­te­ge­last, mõis­nik Jo­hann von Ba­ra­nof­fi. Esie­ten­dus Pe­nin­gi mõi­sas on au­gus­tis.

Pe­nin­gi mõi­sa prae­gu­ne pe­re­mees Ar­vo Haug ei mä­le­ta täp­selt, mil­lal „Mats­mõi­si­ku“ kir­ju­tas, see võis ol­la üle küm­ne aas­ta ta­ga­si, ilm­selt oma 70. sün­ni­päe­va pai­ku. Ta rää­kis, et idee sai jut­tu­dest-müü­ti­dest, mi­da pä­rast Pe­nin­gi mõi­sa ost­mist mõi­sa ning Ba­ra­nof­fi­de su­gu­võ­sa koh­ta lu­ges ja kuu­lis: „Uu­ri­sin mõi­sa aja­lu­gu ja sel­lest see lu­gu sün­dis. Mõis oli üle ka­he­sa­ja aas­ta Ba­ra­nof­fi­de su­gu­võ­sa oma. Ba­ra­nof­fid olid krim­mi­ta­tar­la­sed, kuid Ees­tis­se tu­lid Root­sist. Kui­gi olen näi­te­män­gus aja­lu­gu oma­taht­si vää­na­nud ja ka­su­ta­nud ni­me­sid, mis po­le pä­ris täp­sed, on see üld­joon­tes õi­ge lu­gu. Ka see, et Pee­ter Esi­me­ne ole­vat käi­nud Ba­ra­nof­fi­de tüt­re An­na Bar­ba­ra pul­mas.“

