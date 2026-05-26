MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus on pidanud läbirääkimisi korraldatud jäätmeveoteenuse osutajaks valitud ettevõtetega. Kuusalu ja Raasiku valla korraldatud jäätmeveoteenuse osutaja Eesti Keskkonnateenused ja ka Anija valla korraldatud jäätmeveoteenuse osutaja OÜ Ekovir soovivad, et omavalitsused tõstaksid jäätmeveo hindu. Ettevõtted selgitavad, et ei saa võtta riigi kehtestatud saastetasu enda kanda ega tasuda seda jäätmevaldajate eest oma majandustegevuse arvelt.
Vastavalt 1. juulil kehtima hakkavatele muudatustele tõuseb tavajäätmete ladestamise saastetasu 90 euroni tonni kohta, seni oli 30 eurot ilma käibemaksuta. Koos käibemaksuga on uus hind 111,60 eurot tonni kohta. Segaolmejäätmete põletamisel rakendub saastetasu 60 eurot tonni eest ning sortimisjäägile (sealhulgas pakendijäätmete ja biolagunevate jäätmete käitlemisel tekkiv jääk) kehtestatakse saastetasu 40 eurot tonni kohta. Koos käibemaksuga on hinnad vastavalt 74,40 eurot segaolmejäätmete tonni eest ja 49,60 eurot sortimisjääkide tonni kohta.
Eesti Keskkonnateenused ja ka Ekovir on saatnud valdadele ettepanekud teenustasude tõstmiseks alates 1. juulist.
Harjumaal on MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus liikmed Anija, Kuusalu, Raasiku, Jõelähtme. Harku, Kose ja Lääne-Harju vald.
Raasiku vald
Raasiku vallavalitsus kinnitas saastetasude tõustust tulenevad uued jäätmeveohinnad esmaspäeval, 25. mail toimunud istungil.
Segaolmejäätmete käitlushind on tõstetud seniselt 13,93 eurolt kuupmeetri kohta 18,19 euroni kuupmeetri kohta ilma käibemaksuta, koos käibemaksuga on uus hind 22,56 eurot kuupmeetri kohta.
Köögi- ja sööklajäätmete käitlemine oli seni tasuta, alates juulist on 1,41 eurot kuupmeetri kohta ilma käibemaksuta, koos käibemaksuga 1,74 eurot.
Suurendatud on ka suurjäätmete käitlushinda – seni oli 0,01 eurot kuupmeetri eest, juulist on 3,72 eurot kuupmeetri eest ilma käibemaksuta, koos käibemaksuga on uus hind 4,61 eurot kuupmeetri kohta.
Kuusalu vald
Kuusalu valla keskkonnaspetsialist Margus Kirss ütles, et Eesti Jäätmehoolduskeskuse seisukoht hinnatõusu kohta saabus mõni päev tagasi. Need dokumendid vaadatake läbi ning vallavalitsus otsustab, kas ja kui palju jäätmeveohindu tõsta, kuid kindlasti mitte käesoleval nädalal.
Anija vald
Anija valla keskkonnaspetsialist Evelin Kolbak kommenteeris, et OÜ Ekovir kiri pakutud hinnamuutustega saabus esmaspäeval ning ettepanek on võetud menetlusse. Ka Anija vallavalitsus käesoleval nädalal veel hinnamuutuse osas otsust ei langeta.