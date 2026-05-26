MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus on pi­da­nud lä­bi­rää­ki­mi­si kor­ral­da­tud jäät­me­veo­tee­nu­se osu­ta­jaks va­li­tud et­te­võ­te­te­ga. Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la kor­ral­da­tud jäät­me­veo­tee­nu­se osu­ta­ja Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed ja ka Ani­ja val­la kor­ral­da­tud jäät­me­veo­tee­nu­se osu­ta­ja OÜ Eko­vir soo­vi­vad, et oma­va­lit­su­sed tõs­tak­sid jäät­me­veo hin­du. Et­te­võt­ted sel­gi­ta­vad, et ei saa võt­ta rii­gi keh­tes­ta­tud saas­te­ta­su en­da kan­da ega ta­su­da se­da jäät­me­val­da­ja­te eest oma ma­jan­dus­te­ge­vu­se ar­velt.

Vas­ta­valt 1. juu­lil keh­ti­ma hak­ka­va­te­le muu­da­tus­te­le tõu­seb ta­va­jäät­me­te la­des­ta­mi­se saas­te­ta­su 90 eu­ro­ni ton­ni koh­ta, se­ni oli 30 eu­rot il­ma käi­be­mak­su­ta. Koos käi­be­mak­su­ga on uus hind 111,60 eu­rot ton­ni koh­ta. Se­gaol­me­jäät­me­te põ­le­ta­mi­sel ra­ken­dub saas­te­ta­su 60 eu­rot ton­ni eest ning sor­ti­mis­jää­gi­le (seal­hul­gas pa­ken­di­jäät­me­te ja bio­la­gu­ne­va­te jäät­me­te käit­le­mi­sel tek­kiv jääk) keh­tes­ta­tak­se saas­te­ta­su 40 eu­rot ton­ni koh­ta. Koos käi­be­mak­su­ga on hin­nad vas­ta­valt 74,40 eu­rot se­gaol­me­jäät­me­te ton­ni eest ja 49,60 eu­rot sor­ti­mis­jää­ki­de ton­ni koh­ta.

Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed ja ka Eko­vir on saat­nud val­da­de­le et­te­pa­ne­kud tee­nus­ta­su­de tõst­mi­seks ala­tes 1. juu­list.

Har­ju­maal on MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus liik­med Ani­ja, Kuu­sa­lu, Raa­si­ku, Jõe­läht­me. Har­ku, Ko­se ja Lää­ne-Har­ju vald.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas saas­te­ta­su­de tõus­tust tu­le­ne­vad uued jäät­me­veo­hin­nad es­mas­päe­val, 25. mail toi­mu­nud is­tun­gil.

Se­gaol­me­jäät­me­te käit­lus­hind on tõs­te­tud se­ni­selt 13,93 eu­rolt kuup­meet­ri koh­ta 18,19 eu­ro­ni kuup­meet­ri koh­ta il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga on uus hind 22,56 eu­rot kuup­meet­ri koh­ta.

Köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te käit­le­mi­ne oli se­ni ta­su­ta, ala­tes juu­list on 1,41 eu­rot kuup­meet­ri koh­ta il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga 1,74 eu­rot.

Suu­ren­da­tud on ka suur­jäät­me­te käit­lus­hin­da – se­ni oli 0,01 eu­rot kuup­meet­ri eest, juu­list on 3,72 eu­rot kuup­meet­ri eest il­ma käi­be­mak­su­ta, koos käi­be­mak­su­ga on uus hind 4,61 eu­rot kuup­meet­ri koh­ta.

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­spet­sia­list Mar­gus Kirss üt­les, et Ees­ti Jäätmehoolduskeskuse seisukoht hinnatõusu kohta saa­bus mõ­ni päev tagasi. Need dokumendid vaadatake läbi ning vallavalitsus ot­sus­tab, kas ja kui pal­ju jäät­me­veo­hin­du tõs­ta, kuid kind­las­ti mit­te käe­s­o­le­val nä­da­lal.

Ani­ja vald

Ani­ja val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak kom­men­tee­ris, et OÜ Eko­vir ki­ri pa­ku­tud hin­na­muu­tus­tega saa­bus es­mas­päe­val ning et­te­pa­nek on võe­tud me­net­lus­se. Ka Ani­ja val­la­va­lit­sus käe­so­le­val nä­da­lal veel hin­na­muu­tu­se osas ot­sust ei lan­ge­ta.