La­he­maa rah­vus­park loo­di 55 aas­tat ta­ga­si – 1. juu­nil 1971. aas­tal. Rah­vus­par­gi 55. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks kor­ral­das M­TÜ La­he­maa Tu­ris­mi­ü­hing möö­du­nud nel­ja­päe­val, 21. mail Palm­ses rah­vus­va­he­li­se kon­ve­rent­si. Lau­päe­val ja pü­ha­päe­val, 23. ja 24. mail tä­his­ta­ti ko­ha­li­ke tu­ris­mi­te­gi­ja­te al­ga­tu­sel rah­vus­par­gi juu­be­lit ja rah­vus­va­he­list kait­sea­la­de päe­va La­he­maa päe­va­ga. Ava­tud olid tu­ris­mi­ta­lud, kü­la­des kor­ral­da­ti mat­ku. Suur­peal oli ka lau­lu­de ja tant­su­de­ga lõk­keõh­tu. Mi­tu üri­tust toi­mu­sid Lok­sal, mil­le ter­ri­too­rium on ena­malt jaolt La­he­maa rah­vus­par­gi pii­ri­dest väl­jas, kuid on ku­ju­ne­nud tu­ris­ti­de­le olu­li­seks kau­ban­dus­ko­haks.

La­he­maa päe­va ja kon­ve­rent­si pea­kor­ral­da­ja, La­he­maa Tu­ris­mi­ü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no üt­les, et La­he­maa päev läks kor­da. Ha­ra sa­da­mas olid paa­di­rei­sid väl­ja müü­dud, rah­vast käis nii Val­ge­jõe vei­ni­vil­las, Va­na­kü­la ke­raa­mi­ka­pik­ni­kul, Kol­ga muu­seu­mi tuu­ri­del, Kõn­nu Vii­na­köö­gis, Tam­mis­tu Lam­mas mat­ka­del, Vii­nis­tu Kuns­ti­sa­da­mas, Uba­ri Loo­dus­tar­ku­se Kes­ku­ses ja teis­tes Ida-Har­ju­maal toi­mu­nud et­te­võt­mis­tes, sa­mu­ti Lää­ne-Vi­ru­maal Käs­mus, Võ­sul, Võ­su­pe­res, Alt­jal, Palm­ses, Vi­hu­las, Ka­re­pal, Puh­ta Vee Tee­ma­par­gis ja Än­tu jär­ve­del.

Kon­ve­rents ja koos­töö­lep­pe all­kir­jas­ta­mi­ne

Rah­vus­par­gi sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­se al­ga­ta­nud ja kor­ral­da­nud La­he­maa Tu­ris­miü­hing sai Aren­dus­ko­ja Lea­der-te­ge­vus­rüh­ma tä­na­vu­se toe­tus­voo­ri meet­mest „Ak­tiiv­ne ja te­gus ko­gu­kond“ pro­jek­ti­le „La­he­maa rah­vus­park 55: rah­vus­park, ko­gu­kond ja koos­töö“ toe­tust 9267,48 eu­rot.

Rah­vus­va­he­li­sel kon­ve­rent­sil „Rah­vus­par­gid, ko­gu­kon­nad ja koos­töö“ osa­le­sid rah­vus­par­ki­des te­gut­se­va­te et­te­võt­ja­te koos­töö­võr­gus­ti­ke, ka riik­li­ke asu­tus­te esin­da­jad Ees­tist, Lä­tist, Lee­dust, sa­mu­ti Al­baa­niast, Slo­vee­niast, Sak­sa­maalt ja Por­tu­ga­list.

Et­te­kan­ded olid ko­gu­kon­da­de rol­list rah­vus­par­ki­des, kest­li­ku tu­ris­mi aren­da­mi­sest, koos­töö­mu­de­li­test. Päe­va­ju­hid olid Wan­der­lust Mat­kad OÜ kaa­s­asu­ta­ja ja mat­ka­juht, La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Rei­mo Mür­gi­mäe ning La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu lii­ge Rai­do Roos­ta­lu.

Kon­ve­rent­si üks tee­ma oli rah­vus­par­ki­de juh­ti­mi­ne. Ees­tis ja Lä­tis ei ole enam aas­taid rah­vus­par­ki­de ad­mi­nist­rat­sioo­ne, rah­vus­par­ki­de­ga te­ge­le­vad kesk­kon­naa­me­ti­te eri vald­kon­da­de spet­sia­lis­tid. Lee­dus töö­ta­vad en­di­selt rah­vus­par­ki­de ad­mi­nist­rat­sioo­nid. Kai­sa Lin­no sõ­nul lei­ti, et Ees­tis ja Lä­tis on nä­ha – rah­vus­par­ki­de juh­ti­mi­ne va­jaks värs­ken­da­mist ning uut juh­ti­mis­mu­de­lit võiks ha­ka­ta väl­ja töö­ta­ma koos­töös kesk­kon­naa­me­ti, klii­ma­mi­nis­tee­riu­mi, ko­ha­li­ke tu­ris­mi­võr­gus­ti­ke ja oma­va­lit­sus­te­ga.

Kon­ve­rent­si­päe­va lõ­pus all­kir­jas­ta­sid Ees­ti, Lä­ti ja Lee­du 9 rah­vus­par­gi ko­ha­li­ke tu­ris­mi­võr­gus­ti­ke esin­da­jad koos­töö­lep­pe. Ees­tist osa­le­vad koos­töös La­he­maa, Soo­maa, Mat­sa­lu, Alu­ta­gu­se, Ka­ru­la ja Vil­san­di rah­vus­par­gi, Lä­tist Gau­ja ja Ke­me­ri rah­vus­par­gi, Lee­dust Au­kš­tai­ti­ja rah­vus­par­gi tu­ris­mi­te­gi­jad.

Kai­sa Lin­no: „Hak­ka­me te­ge­ma si­su­list koos­tööd, sest kau­ge­malt tu­le­vad vä­lis­kü­la­li­sed näe­vad Bal­ti­maad kui ter­vi­kut, mi­da kü­las­ta­da. Aru­ta­si­me kon­ve­rent­si töö­toas ühi­seid või­ma­lik­ke tu­run­dus­te­ge­vu­si, pa­ku­ti üht­se kü­las­ta­ja­pas­si ja Bal­ti rii­ki­de rah­vus­par­ki­de üri­tus­te ka­lend­ri loo­mi­se idee. Ka olid kõ­ne all või­ma­li­kud ühi­sed gii­di­koo­li­tu­sed, sa­mu­ti üht­se­te kva­li­tee­dis­tan­dar­di­te väl­ja­töö­ta­mi­ne. Võik­si­me aren­da­da rah­vus­va­he­li­sel tu­rul ühist kau­ba­mär­ki „Bal­tic Na­tio­nal Parks“.“

Ta li­sas, et all­kir­jas­ta­tud kok­ku­le­pe on ül­di­se sõ­nas­tu­se­ga me­mo­ran­dum ning plaa­nis on väl­ja töö­ta­da de­tail­sem te­ge­vus­ka­va.

Kon­ve­rents lõp­pes Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri, Kuu­sa­lu mees­koo­ri, Võh­ma se­ga­koo­ri ja Lok­sa Tant­si­ja­te kont­ser­di­ga. Õh­tu­söö­gil Palm­se Kõrt­sis esi­nes Kuu­sa­lu kesk­koo­li fol­gi­rühm.

Kon­ve­rent­si kü­la­li­sed käi­sid ka La­he­maa­ga tut­vu­mas – Vi­ru ra­bas, Kol­ga­kü­las, Alt­jal, Ver­gis ja Käs­mus ning Palm­se mõi­sa­komp­lek­sis.

„Al­baan­la­sed kiit­sid, et La­he­maa on fan­tas­ti­li­ne. Nad on mit­mel kor­ral käi­nud Tal­lin­nas ja va­na­lin­na tuu­ri­del, La­he­maa rah­vus­par­gist ei tead­nud se­ni mi­da­gi,“ mär­kis Kai­sa Lin­no.