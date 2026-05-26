Anija vallavolikogus kaks umbusaldusavaldust – esimene ebaõnnestus, teise hääletus tuleb juunis.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu nel­ja­päe­val, 21. mail toi­mu­nud is­tun­gi esi­me­ne päe­va­kor­ra­kor­ra­punkt oli um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne vo­li­ko­gu juh­tiv­ko­mis­jo­ni ehk aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni (AEK) esi­me­he­le Mar­gus Nõl­va­ku­le.

Um­bu­sal­du­sa­val­du­se lu­ges eel­mi­sel, 23. ap­ril­lil toi­mu­nud is­tun­gil et­te vo­li­ko­gu asee­si­mees Ma­rek Suik. Koos te­ma­ga olid sel­le­le al­la kir­ju­ta­nud vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni kuu­lu­va va­li­mis­lii­du Uue­nev Ani­ja Vald tei­sed liik­med Va­hur Värk, Peep Kask, Mar­gus Olesk ja Joo­nas Kuusk­la. Aval­du­ses hei­de­ti AEK ju­hi­le et­te, et ko­mis­jo­ni 12. märt­si koo­so­le­kul, kus aru­ta­ti ühe ko­da­ni­ku pöör­du­mist, jät­tis esi­mees aru­te­lust taan­da­ma­ta kü­si­mu­se­ga ot­se­selt seo­tud isi­kud, seal­hul­gas vo­li­ko­gu­liik­me Trii­nu Al­li­pe­re ja val­la­va­nem Rii­vo Noo­re.

„Is­tun­gil do­mi­nee­ris pi­ka­aja­li­ne ühe­pool­ne kä­sit­lus, mil­le tu­le­mu­sel võis ko­mis­jo­ni liik­me­tel ku­ju­ne­da eba­täp­ne aru­saam pöör­du­mi­se si­sust,“ kir­ju­ta­ti um­bu­sal­du­sa­val­du­ses.

Ka mär­gi­ti, et ko­mis­jo­nis ei ol­nud või­ma­lik aru­ta­da veel üht Ma­rek Sui­gi tõs­ta­tud tee­mat. Um­bu­sal­da­jad heit­sid et­te, et ku­na ko­mis­jo­ni liik­med olid eri­ne­vas in­fo­väl­jas ning aru­te­lu tu­le­mu­se­na ei jõu­tud val­lae­la­ni­ku pöör­du­mi­se­le vas­ta­mi­se osas ühi­se sei­su­ko­ha­ni, saa­de­ti siis­ki vas­tus ko­mis­jo­ni liik­me­te­ga koos­kõ­las­ta­ma­ta. Sel­le tõt­tu leid­sid al­la­kir­ju­ta­nud, et ko­mis­jo­ni esi­mees ei täit­nud oma ko­hus­tu­si vii­sil, mis ta­gaks hal­dus­me­net­lu­se põ­hi­mõ­te­test tu­le­ne­va era­poo­le­tu­se ja ob­jek­tiiv­su­se ning ko­mis­jo­ni töö lä­bi­paist­vu­se ja kor­rekt­su­se. Sa­mu­ti hei­de­ti et­te, et Mar­gus Nõl­vak on puu­du­nud vo­li­ko­gu kol­melt jär­jes­ti­ku­selt is­tun­gilt ning vas­ta­valt ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se­le pea­tu­vad sel ju­hul te­ma vo­li­tu­sed.

„Juh­ti­va ko­mis­jo­ni esi­me­helt eel­da­me kõr­ge­mat vas­tu­tus­tun­net, mis­tõt­tu leia­me, et Mar­gus Nõl­vak ei ole täit­nud ko­mis­jo­ni esi­me­he­le sea­tud hool­sus- ja vas­tu­tus­ko­hus­tust ega so­bi jät­ka­ma aren­gu- ja eel­ar­ve­ko­mis­jo­ni esi­me­he­na,“ oli aval­du­ses.

Ko­mis­jo­ni esi­meest um­bu­sal­da­sid 2 vo­li­ko­gu­lii­get

Enne arengu- ja eelarvekomisjoni esimehele Magus Nõlvakule esitatud umbusaldus­avalduse hääletusele panemist möödunud neljapäeval toimunud istungil, an­dis vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev sõ­na umb­u­sal­du­se al­ga­ta­jai­le. Ma­rek Suik kor­das, et ei usal­da ko­mis­jo­ni esi­meest, sest te­ma juh­ti­mi­sel ei aru­ta­nud aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jon era­poo­le­tult, kas lü­li­ta­da ko­da­ni­ku pöör­du­mi­ne vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kor­da. Ta li­sas, kui­gi vo­li­ko­gu liik­med ei saa­nud prob­lee­mist täit sel­gust, vas­ta­ti vo­li­ko­gu poo­le pöör­du­nud ini­me­se­le ko­gu vo­li­ko­gu ni­mel vo­li­ko­gu blan­ke­til.

Mar­gus Nõl­vak kommenteeris, et ei to­hi se­gi aja­da vo­li­ko­gu kui sea­du­sand­li­ku ja val­la­va­lit­su­se kui täi­de­saat­va või­mu ko­hus­tust, vas­tu­tust ja rol­li.

Vo­li­ko­gu juh­tiv­ko­mis­jo­ni esi­me­he­le um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se poolt olid 2 vo­li­ko­gu­lii­get – Ma­rek Suik ja Mar­gus Olesk. Va­hur Värk jäi era­poo­le­tuks, 14 lii­get olid vas­tu. Vas­tu hää­le­ta­sid ka um­bu­sal­du­se­le ap­ril­lis al­la kir­ju­ta­nud Peep Kask ja Joo­nas Kuusk­la. Peep Kask sel­gi­tas aja­le­he­le, et va­li­mis­lii­du liik­med aru­ta­sid ja ot­sus­ta­sid, et igaüks ise ot­sus­tab, kui­das hää­le­tab.

„Meie Joo­nas Kuusk­la­ga leid­si­me, et te­gi­me um­bu­sal­du­se­le all­kir­ja and­mi­se­ga vea, sest si­su­li­selt ei ol­nud ko­mis­jo­ni esi­meest mil­le­gi vas­tu um­bu­sal­da­da, konk­reet­set rik­ku­mist ei ol­nud. Ko­mis­jo­nis oli üks­nes kir­ja aru­te­lu, ei teh­tud üh­te­gi ot­sust, mi­da saa­ta vo­li­kok­ku hää­le­ta­mi­se­le,“ lau­sus ta.

Um­bu­sal­du­sa­val­dus vo­li­ko­gu asee­si­me­he­le

Istungi alguses, enne seda, kui talle esitatud umbusaldus­aval­dus pandi volikogus hääletusele, esines Margus Nõlvak sõnavõtuga. Ta rää­kis, et on Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus ol­nud 11 aas­tat, nüüd­ne on te­ma nel­jas koos­seis, ning ta on ol­nud vä­ga uh­ke sel­le üle, kui pal­ju on Ani­ja vald seni eri­ne­nud nii naa­ber­val­da­dest kui Ees­ti teis­test oma­va­lit­sus­test. As­jad lä­he­vad te­ma hin­nan­gul oma­va­lit­su­ses nii-öel­da ha­puks siis, kui val­la­juh­ti­mi­ses ha­ka­tak­se te­gut­se­ma läh­tu­valt isik­li­kest hu­vi­dest.

„Ani­ja val­la­vo­li­ko­gus on ol­nud vä­ga head aru­te­lud, vä­ga hea koos­töö tä­nu sel­le­le, et siin laua ta­ga on isik­lik hu­vi puu­du­nud,“ sõ­nas ta ning li­sas, et vo­li­ko­gu va­ra­se­mat vä­ga konst­ruk­tiiv­set ja si­su­list tööd enam ei ole.

„Eel­mi­se koos­sei­su lõ­pus oli val­las lu­me­lük­ka­mi­se han­ge ja meie vo­li­ko­gu­lii­ge Ma­rek Suik ei võit­nud se­da han­get. Ta ei saa­nud­ki või­ta, sest ta ei osa­le­nud han­kel. Aga sel­lest ajast pea­le on vo­li­ko­gus ol­nud teist­su­gu­ne õhk­kond,“ rää­kis Mar­gus Nõl­vak ja tõi veel näi­teid, kus te­ma ar­va­tes on vo­li­ko­gu­liik­med läh­tu­nud isik­li­kest hu­vi­dest, ning lei­dis, ku­ni isik­lik­ke hu­vi­sid ei jäe­ta vo­li­ko­gu­saa­lis kõr­va­le, siis istungite õhkkond ei muutu ning volikogu ei saa luua väär­tust val­la aren­da­mi­seks.

Kõ­ne­le­ja ole­tas, et ka te­ma vas­tu esi­ta­tud um­bu­sal­du­sa­val­dus on kan­tud isik­li­kust hu­vist.

Ta kin­ni­tas, et on is­tun­gi­telt tões­ti kolm kor­da puu­du­nud, kuid see po­le põh­jus um­bu­sal­da­mi­seks, sest vo­li­tu­si saab pea­ta­da val­la va­li­mis­ko­mis­jon. Ta lei­dis, et te­ma puu­du­mis­te tõt­tu ei ole vo­li­ko­gu töö ol­nud pär­si­tud ning kui va­li­mis­ko­mis­jon oleks vo­li­kok­ku mää­ra­nud asen­dus­liik­me, oleks ta sa­mal päe­val või­nud te­ha aval­du­se vo­li­tus­te taas­ta­mi­seks ning oleks saanud volikogu istungil osaleda.

Et­te­hei­te­le rik­ku­mis­te koh­ta aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni juh­ti­mi­sel vas­tas Mar­gus Nõl­vak, et ilm­selt te­gi ta vea sel­le­ga, et ko­mis­jo­nis üld­se ko­da­ni­ku kir­ja aru­ta­ti. Ta põh­jen­das, et kõ­nea­lu­se tee­ma koh­ta ot­su­se te­ge­mi­ne ei kuu­lu vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni ega vo­li­ko­gu pä­de­vus­se. Tee­ma, mi­da ei võt­nud ko­mis­jo­ni päe­va­kor­da, pol­nud te­ma kin­ni­tu­sel sa­mu­ti vo­li­ko­gu pä­de­vu­ses, sel­le koh­ta oli val­la­va­lit­sus ju­ba va­rem al­ga­ta­nud jä­re­le­val­ve­me­net­lu­se.

„Sel­lest kõi­gest läh­tu­valt tu­li­me kok­ku ena­mi­ke vo­li­ko­gu­liik­me­te­ga ja aru­ta­si­me, kas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu, kas Ani­ja vald vää­rib nii­su­gust juh­ti­mist. Ei vää­ri, ta vää­rib pa­re­mat juh­ti­mist. Vo­li­ko­gu asee­si­mees on juht, ta peab ole­ma ees­ku­juks, ta peab loo­ma väär­tust,“ üt­les Mar­gus Nõl­vak ja tea­tas, et sel­lest tu­le­ne­valt ei usal­da vo­li­ko­gu ena­mus, 12 lii­get, enam asee­si­mees Ma­rek Sui­ku ja esi­ta­vad aval­du­se te­ma um­bu­sal­da­mi­seks.

Ma­rek Suik üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et esi­ta­tud süü­dis­tu­sed on ilm­sel­ge rün­nak te­ma vas­tu ning ta an­nab sel­le koh­ta kom­men­taa­rid vo­li­ko­gu järg­mi­sel is­tun­gil. Vo­li­ko­gu is­tung toi­mub 18. juu­nil, siis on päe­va­kor­ras ka asee­si­me­he um­bu­sal­dus­hää­le­tus.