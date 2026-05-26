Anija vallavolikogus kaks umbusaldusavaldust – esimene ebaõnnestus, teise hääletus tuleb juunis.
Anija vallavolikogu neljapäeval, 21. mail toimunud istungi esimene päevakorrakorrapunkt oli umbusalduse avaldamine volikogu juhtivkomisjoni ehk arengu- ja eelarvekomisjoni (AEK) esimehele Margus Nõlvakule.
Umbusaldusavalduse luges eelmisel, 23. aprillil toimunud istungil ette volikogu aseesimees Marek Suik. Koos temaga olid sellele alla kirjutanud volikogu opositsiooni kuuluva valimisliidu Uuenev Anija Vald teised liikmed Vahur Värk, Peep Kask, Margus Olesk ja Joonas Kuuskla. Avalduses heideti AEK juhile ette, et komisjoni 12. märtsi koosolekul, kus arutati ühe kodaniku pöördumist, jättis esimees arutelust taandamata küsimusega otseselt seotud isikud, sealhulgas volikoguliikme Triinu Allipere ja vallavanem Riivo Noore.
„Istungil domineeris pikaajaline ühepoolne käsitlus, mille tulemusel võis komisjoni liikmetel kujuneda ebatäpne arusaam pöördumise sisust,“ kirjutati umbusaldusavalduses.
Ka märgiti, et komisjonis ei olnud võimalik arutada veel üht Marek Suigi tõstatud teemat. Umbusaldajad heitsid ette, et kuna komisjoni liikmed olid erinevas infoväljas ning arutelu tulemusena ei jõutud vallaelaniku pöördumisele vastamise osas ühise seisukohani, saadeti siiski vastus komisjoni liikmetega kooskõlastamata. Selle tõttu leidsid allakirjutanud, et komisjoni esimees ei täitnud oma kohustusi viisil, mis tagaks haldusmenetluse põhimõtetest tuleneva erapooletuse ja objektiivsuse ning komisjoni töö läbipaistvuse ja korrektsuse. Samuti heideti ette, et Margus Nõlvak on puudunud volikogu kolmelt järjestikuselt istungilt ning vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele peatuvad sel juhul tema volitused.
„Juhtiva komisjoni esimehelt eeldame kõrgemat vastutustunnet, mistõttu leiame, et Margus Nõlvak ei ole täitnud komisjoni esimehele seatud hoolsus- ja vastutuskohustust ega sobi jätkama arengu- ja eelarvekomisjoni esimehena,“ oli avalduses.
Komisjoni esimeest umbusaldasid 2 volikoguliiget
Enne arengu- ja eelarvekomisjoni esimehele Magus Nõlvakule esitatud umbusaldusavalduse hääletusele panemist möödunud neljapäeval toimunud istungil, andis volikogu esimees Jaanus Kalev sõna umbusalduse algatajaile. Marek Suik kordas, et ei usalda komisjoni esimeest, sest tema juhtimisel ei arutanud arengu- ja eelarvekomisjon erapooletult, kas lülitada kodaniku pöördumine volikogu istungi päevakorda. Ta lisas, kuigi volikogu liikmed ei saanud probleemist täit selgust, vastati volikogu poole pöördunud inimesele kogu volikogu nimel volikogu blanketil.
Margus Nõlvak kommenteeris, et ei tohi segi ajada volikogu kui seadusandliku ja vallavalitsuse kui täidesaatva võimu kohustust, vastutust ja rolli.
Volikogu juhtivkomisjoni esimehele umbusalduse avaldamise poolt olid 2 volikoguliiget – Marek Suik ja Margus Olesk. Vahur Värk jäi erapooletuks, 14 liiget olid vastu. Vastu hääletasid ka umbusaldusele aprillis alla kirjutanud Peep Kask ja Joonas Kuuskla. Peep Kask selgitas ajalehele, et valimisliidu liikmed arutasid ja otsustasid, et igaüks ise otsustab, kuidas hääletab.
„Meie Joonas Kuusklaga leidsime, et tegime umbusaldusele allkirja andmisega vea, sest sisuliselt ei olnud komisjoni esimeest millegi vastu umbusaldada, konkreetset rikkumist ei olnud. Komisjonis oli üksnes kirja arutelu, ei tehtud ühtegi otsust, mida saata volikokku hääletamisele,“ lausus ta.
Umbusaldusavaldus volikogu aseesimehele
Istungi alguses, enne seda, kui talle esitatud umbusaldusavaldus pandi volikogus hääletusele, esines Margus Nõlvak sõnavõtuga. Ta rääkis, et on Anija vallavolikogus olnud 11 aastat, nüüdne on tema neljas koosseis, ning ta on olnud väga uhke selle üle, kui palju on Anija vald seni erinenud nii naabervaldadest kui Eesti teistest omavalitsustest. Asjad lähevad tema hinnangul omavalitsuses nii-öelda hapuks siis, kui vallajuhtimises hakatakse tegutsema lähtuvalt isiklikest huvidest.
„Anija vallavolikogus on olnud väga head arutelud, väga hea koostöö tänu sellele, et siin laua taga on isiklik huvi puudunud,“ sõnas ta ning lisas, et volikogu varasemat väga konstruktiivset ja sisulist tööd enam ei ole.
„Eelmise koosseisu lõpus oli vallas lumelükkamise hange ja meie volikoguliige Marek Suik ei võitnud seda hanget. Ta ei saanudki võita, sest ta ei osalenud hankel. Aga sellest ajast peale on volikogus olnud teistsugune õhkkond,“ rääkis Margus Nõlvak ja tõi veel näiteid, kus tema arvates on volikoguliikmed lähtunud isiklikest huvidest, ning leidis, kuni isiklikke huvisid ei jäeta volikogusaalis kõrvale, siis istungite õhkkond ei muutu ning volikogu ei saa luua väärtust valla arendamiseks.
Kõneleja oletas, et ka tema vastu esitatud umbusaldusavaldus on kantud isiklikust huvist.
Ta kinnitas, et on istungitelt tõesti kolm korda puudunud, kuid see pole põhjus umbusaldamiseks, sest volitusi saab peatada valla valimiskomisjon. Ta leidis, et tema puudumiste tõttu ei ole volikogu töö olnud pärsitud ning kui valimiskomisjon oleks volikokku määranud asendusliikme, oleks ta samal päeval võinud teha avalduse volituste taastamiseks ning oleks saanud volikogu istungil osaleda.
Etteheitele rikkumiste kohta arengu- ja eelarvekomisjoni juhtimisel vastas Margus Nõlvak, et ilmselt tegi ta vea sellega, et komisjonis üldse kodaniku kirja arutati. Ta põhjendas, et kõnealuse teema kohta otsuse tegemine ei kuulu volikogu komisjoni ega volikogu pädevusse. Teema, mida ei võtnud komisjoni päevakorda, polnud tema kinnitusel samuti volikogu pädevuses, selle kohta oli vallavalitsus juba varem algatanud järelevalvemenetluse.
„Sellest kõigest lähtuvalt tulime kokku enamike volikoguliikmetega ja arutasime, kas Anija vallavolikogu, kas Anija vald väärib niisugust juhtimist. Ei vääri, ta väärib paremat juhtimist. Volikogu aseesimees on juht, ta peab olema eeskujuks, ta peab looma väärtust,“ ütles Margus Nõlvak ja teatas, et sellest tulenevalt ei usalda volikogu enamus, 12 liiget, enam aseesimees Marek Suiku ja esitavad avalduse tema umbusaldamiseks.
Marek Suik ütles Sõnumitoojale, et esitatud süüdistused on ilmselge rünnak tema vastu ning ta annab selle kohta kommentaarid volikogu järgmisel istungil. Volikogu istung toimub 18. juunil, siis on päevakorras ka aseesimehe umbusaldushääletus.