Kuu­sa­lu val­da koos oma pe­re­de­ga ela­ma ko­li­nud muu­si­kud Ro­bert Lin­na ja Mar­ten Ku­nin­gas pa­nid ko­du­val­la rah­va jaoks kok­ku eral­di kont­ser­di­ka­va „Lin­na&Ku­nin­gas“ ning esi­ne­sid sel­le­ga no­vemb­ri al­gu­ses Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. Ühi­selt esi­ne­ma ajen­das neid tä­na­vu­su­vi­ne rokk-kont­sert Kuu­sa­lu ki­ri­kaias, kus mõ­le­mad olid so­lis­tid. Ki­ri­kuaias esi­ta­sid siis koos so­lis­ti­de­ga tun­tud ro­ki­lau­le Kuu­sa­lu mees­koor, Rak­ve­re mees­koor ja Kol­ga rokk­bänd Uu­ri4Ever.

Ro­bert Lin­na: „Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ol­nud kont­sert sai teoks tä­nu su­vi­se­le ro­kip­ro­jek­ti­le. Ole­me tei­nud Mar­ten Ku­nin­ga­ga en­ne­gi koos­tööd, ent taht­si­me rah­va­ma­jas pak­ku­da mi­da­gi eri­list. Val­mis­ta­si­me et­te se­ni esi­ta­tud lu­gu­sid muu­de­tud ku­jul, li­sa­si­me teh­ni­kat, ka­su­ta­si­me he­lie­fek­te ja rüt­mi­ma­si­nat, mi­da me ta­va­li­selt ei ole ka­su­ta­nud. Es­maet­te­kan­de­le tu­lid ka täies­ti uued lood – mi­nu uus laul „Kõr­vust sü­da­mes­se“ ja Mar­te­ni lap­se loo­dud „Hämb­lik“.“

Mar­ten Ku­nin­gas kir­jel­das po­ja muu­si­ka­pa­la sün­di: „Noo­rem poeg Kon­rad Ku­nin­gas, kes saab viieaas­ta­seks, va­ju­tas rüt­mi­ma­si­nal kõik nu­pud al­la, tek­kis ti­he rüt­mi­mus­ter, tu­gev tü­ma­kas. Kui läk­sin Ro­bi­ga proo­vi te­ge­ma, oli ma­sin kaa­sas ja juh­tu­mi­si kos­tis ka see tü­ma­kas. Ro­bi üt­les, et võiks saa­da eral­di loo. Peal­kir­jaks pa­nin sel­le­le vä­ga in­ten­siiv­se­le elekt­roo­ni­li­se­le loo­le „Hämb­lik“, mis on üks Kon­ra­di­le ise­loo­mu­li­kult hääl­da­tud sõ­na.“

Muu­si­kud kin­ni­ta­vad, et on val­mis sa­ma ka­va­ga ka mu­jal esi­ne­ma, ning ju­ba on kut­su­tud järg­mi­se­le esi­ne­mi­se­le ko­du­val­las – tu­le­val su­vel Vir­ve kü­las­se.

Viis aas­tat Vi­ha­soos

Mar­ten Ku­nin­gas rää­kis, et jaa­nua­ris täi­tub te­ma pe­rel viis aas­tat ajast, kui tul­di Kuu­sa­lu val­da ela­ma: „Tu­li­me jaa­nua­ris 2020. Tek­kis või­ma­lus os­ta Vi­ha­soos kor­ter, kui­gi unelm oli oma ma­ja. Mõt­le­si­me lä­bi, plus­sid üle­ta­sid mii­nu­seid. Kin­del oli, et lin­nas me ela­da ei ta­ha, Vi­ha­soos on küll pa­nee­li­dest kor­ter­ma­jad, kuid loo­dus on ilus, jõ­gi voo­lab meie ma­ja ta­ga. Sõit­mist mui­du­gi on, aga sõl­tub sel­lest, kui­das on tööd ja käi­mi­si. Mi­nu va­ne­mad ela­vad Käs­mus ja ka mu stuu­dio on seal.“

Ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na­ga puu­tus ta roh­kem kok­ku, kui po­jad hak­ka­sid käi­ma Vi­ha­soo las­te­aias. Suu­rem kok­ku­saa­mi­ne ko­gu­kon­na­ga oli möö­du­nud ke­va­del Vi­ha­soo tra­dit­sioo­ni­li­sel pil­lip­ral­lel, kus as­tu­vad üles ko­ha­li­kud muu­si­kud. Mar­ten Ku­nin­gas esi­tas paar lu­gu koos Kad­ri Voo­ran­di­ga, kel­le isa­pool­sed juu­red on Vi­ha­soo ja Ka­sis­pea kü­last.

„Nüüd su­vel osa­le­si­me pe­re­ga Vi­ha­soo rah­va­ma­ja juu­res tal­gu­tel, oli puu­de la­du­mi­ne. Vi­ha­soo kü­la­peost võt­si­me osa, see oli lust­lik, ko­gu kü­la oli koos. Eri­list ak­tiiv­sust po­le ma siin­ses ko­gu­kon­nas üles näi­da­nud, aga olen mõel­nud, et need li­gi 40 aas­tat va­nad kor­ter­ma­jad on üs­na rää­ba­kad, soo­jus­ta­ma­ta. Peaks en­da or­ga­ni­see­ri­mi­sos­ku­se proo­vi­le pa­ne­ma ja koos ma­ja­naab­ri­te­ga aru­ta­ma, kui­das kor­da te­ha,“ rää­kis Mar­ten Ku­nin­gas.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis, kas te­mast võiks saa­da ka Kuu­sa­lu mees­koo­ri laul­ja, Kuu­sa­lu su­vi­se ro­kip­ro­jek­ti ees­märk oli vär­va­ta mees­koo­ri uu­si laul­jaid, et min­na tu­le­val aas­tal üld­lau­lu­peo­le. Mar­ten Ku­nin­gas vas­tas, et käis Tal­lin­na 21. kesk­koo­li õpi­la­se­na paar kor­da Ly­dia Ra­hu­la pois­te­koo­ri proo­vis, kuid ei jää­nud sin­na pü­si­ma: „Mul­le ei meel­di­nud koo­ris laul­da, see koo­ria­si ei ha­ka­nud mul­le kül­ge, meel­dib ol­la so­list.“

Kaks aas­tat Uu­ri kü­las

Ro­bert Lin­na pe­rel saab veeb­rua­ris kaks aas­tat, kui os­te­ti Uu­ri kü­las­se oma ma­ja: „Kui se­da ma­ja esi­mest kor­da nä­gi­me, tund­si­me en­da ko­du ära. Siin on kau­nis loo­dus, si­de Uu­ri kü­la ela­ni­ke ja ka Kol­ga­ga on to­re. Poeg läks Kol­ga koo­li esi­mes­se klas­si, tü­tar Kol­ga las­teae­da. Meil on Kuu­sa­lu val­las va­ra­se­mast ajast tut­ta­vaid. Ko­gu ko­roo­na aja ela­si­me Tam­mis­peal, elu­kaas­la­se va­ne­ma­te su­vi­las, ka va­rem ole­me seal su­vi­ta­nud. Piir­kon­da tead­si­me, meie an­sam­bel Elep­hants For Nep­tu­ne on al­gu­se saa­nud Võ­sul, Jon Mi­ki­ve­ri juu­res.“

Uu­ri ja Kol­ga rah­va­ga al­gas suht­le­mi­ne pea­gi pä­rast maa­le ko­li­mist. Fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad kaa­sas Ro­bert Lin­na oma uu­de lau­lu ja vi­deos­se „Lin­na­mees tu­li maa­le“. Ka ot­sis Ro­bert Lin­na koh­ta, kus hoius­ta­da pil­le, mis on aas­ta­te jook­sul ko­gu­ne­nud, ning tä­nu Ur­mas Pao­me­he abi­le on te­ma ka­su­ta­da nüüd Kol­gas an­samb­li Uu­ri4Ever proo­vi­ruum.

Ro­bert Lin­na: „Stuu­dioks on se­da veel va­ra ni­me­ta­da, aga sal­ves­ta­nud olen seal ju­ba iga­su­gu­seid as­ju. Kes Kol­ga va­hel kuu­leb ki­tar­ri vin­gu­mist, siis mi­na olen seal. Tu­le­vi­kus tu­leb sel­les­se ruu­mi in­ves­tee­ri­da, saaks seal pak­ku­da teis­te­le muu­si­ku­te­le koos­töö­või­ma­lust. An­samb­li­ga Uu­ri­kad ole­me rää­ki­nud, on veel lau­le, mis oota­vad ühist te­ge­mist.“

Kuu­sa­lu mees­koo­ri puu­du­ta­va kü­si­mu­se koh­ta lau­sus ta, et on iseõp­pi­nud laul­ja, koo­ris laul­mi­ne on võõ­ras, nau­dib koo­ri­lau­lu kuu­la­ja­na: „Kuu­sa­lu koo­ri di­ri­gen­ti­de­le üt­le­sin nal­ja­ga poo­leks, et las aeg an­nab aru, aga po­le veel val­mis sel­leks. Loo­dan, et au­gus­tis toi­mu­nud rokk-kont­ser­did and­sid tõu­ke ja mees­koor saab laul­jaid juur­de.“