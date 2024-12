Pal­jud oma­va­lit­su­sed Ees­tis kor­ral­da­vad aas­ta lõ­pus tra­dit­sioo­ni­li­selt ko­da­ni­ku­kam­paa­nia, et är­gi­ta­da ko­du­kan­dis ela­vaid ini­me­si re­gist­ree­ri­ma end rah­vas­ti­ku­re­gist­ris sel­le val­la või lin­na ela­ni­kuks – siis lae­kub osa nen­de tu­lu­mak­sust ko­du­ko­ha oma­va­lit­su­se ee­lar­ves­se. Tu­lu­mak­su lae­ku­mist ar­vu­ta­tak­se rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi 1. jaa­nua­ri sei­su­ga oma­va­lit­su­se ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­tud ini­mes­te töö­ta­sust või muu­dest sis­se­tu­le­ku­test.

Tä­na­vu kor­ral­da­vad ko­da­ni­ku­kam­paa­nia ka Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. Kam­paa­nia raa­mes ja­ga­tak­se tä­nu­kin­gi­tu­si ja loo­si­tak­se väl­ja au­hin­du.

Ani­ja vald

Ani­ja val­las al­gab kam­paa­nia 1. det­semb­ril ja kes­tab 31. det­semb­ril kel­la 15ni. Re­gist­ri­pi­da­ja Kris­tii­na Ka­ri rää­kis, tä­na­vu­se kam­paa­nia idee võe­ti val­la mit­tea­met­li­kult slo­ga­nilt „Siin on hea ela­da“ – see tekst koos pil­di­ga on kir­ja­del, mis saa­de­tak­se val­la­va­lit­su­se amet­li­kelt mei­liaad­res­si­delt.

„Ot­sus­ta­si­me, et tä­na­vu­se kam­paa­nia­ga näi­ta­me, miks Ani­ja val­las on hea ela­da,“ sõ­nas ta.

Det­semb­ri al­gu­sest on kam­paa­nia foo­ku­ses igal nä­da­lal uus tee­ma – esi­me­se­na tut­vus­ta­tak­se las­teae­du, tei­sel nä­da­lal koo­le ja hu­vi­te­ge­vust, kol­man­dal kul­tuu­rie­lu ja sot­siaal­kes­ku­se te­ge­vust ning kuu vii­ma­sel nä­da­lal spor­ti­mis­või­ma­lu­si nii si­se- kui vä­li­tin­gi­mus­tes. Neid tut­vus­ta­vad rek­laa­mid aval­da­tak­se val­la vee­bis ja Fa­ce­boo­ki le­hel, Sõ­nu­mi­too­jas, kaup­lus­te sten­di­del.

Kõik, kes kam­paa­nia jook­sul re­gist­ree­ri­vad end Ani­ja val­la ela­ni­kuks, saa­vad va­li­da kol­me tä­nu­kin­gi­tu­se va­hel. Need on Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ka­he­le ini­me­se­le mõel­dud ki­no­pi­let, mi­da saab ka­su­ta­da eri­ne­va­tes rah­va­ma­ja­des; Keh­ra või Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne jõu­saa­li 10 kor­ra pi­let ja Sõ­nu­mi­too­ja 5 kuu tel­li­mus. Kõi­ki­de se­nis­te ja uu­te val­lae­la­ni­ke va­hel, kel­le elu­koht on 1. jaa­nua­ri 2025 sei­su­ga rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Ani­ja val­las, loo­si­tak­se väl­ja Sport­lan­di 500eu­ro­ne kin­ke­kaart.

Kris­tii­na Ka­ri üt­les, et kui­gi kam­paa­nia kes­tab aas­ta lõ­pu­ni, pa­neb val­la­va­lit­sus sü­da­me­le, et ini­me­sed ei jä­taks elu­ko­ha re­gist­ree­ri­mist vii­ma­se­le mi­nu­ti­le.

Kuu­sa­lu vald

Kuu­sa­lu val­las al­gab kam­paa­nia 1. det­semb­ril ja kes­tab aas­ta lõ­pu­ni. Jät­ka­tak­se eel­mi­sel det­semb­ril alus­ta­tud „Ole pä­ri­selt meie­ga!“ kam­paa­niat. Mul­lu oli Kuu­sa­lu ale­vi­kus Coo­pi kaup­lu­ses ja Gros­si Toi­du­poes ning Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­ses La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­se Liis Bur­ki elu­suu­ru­ne papp­ku­ju, mis kut­sus end re­gist­ree­ri­ma val­la ela­ni­kuks en­ne 1. jaa­nua­ri. Tä­na­vu­ne rek­laa­mi­ja on Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja Rii­na Roo­ta­lu. Te­mast on teh­tud ne­li eri­ne­vat ku­ju, et ei oleks kõi­gis koh­ta­des pä­ris sar­na­ne. Rii­na Roo­ta­lu papp­ku­jud plaanitakse pan­na Kuu­sa­lus mõ­le­mas­se suu­re­mas­se toi­du­kaup­lu­ses­se ja spor­di­kes­ku­ses­se ning Kuusalu Söö­gi­tup­pa.

Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­hel ja Fa­ce­boo­kis le­vi­ta­tak­se kam­paa­nia jaoks mul­lu tel­li­tud paa­ri­mi­nu­ti­list rek­laam­fil­mi „Ole pä­ri­selt meie­ga!“, mil­le te­gi Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Raul Val­gis­te Kuu­sa­lu Kroo­ni­kast. Nii Liis Burk kui ka tä­na­vu­ne rek­laa­mnä­gu Rii­na Roo­ta­lu kut­su­vad sel­les fil­mis üles kir­ju­ta­ma end sis­se Kuu­sa­lu val­da. Vi­deos võ­ta­vad sõ­na Kuu­sa­lu val­la 18 ela­nik­ku.

Rii­na Roo­ta­lu rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­malt kü­si­ti ja oli nõus hak­ka­ma rek­laa­mnäoks, see an­nab li­saks kam­paa­nia rek­laa­mi­mi­se­le või­ma­lu­se meel­de tu­le­ta­da raa­ma­tu­ko­gu: „Loo­dan, et need ini­me­sed, kes on Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus käi­nud ja mind ära tun­ne­vad, mõt­le­vad siis ka raa­ma­tu­te­le ja lu­ge­mi­se­le ning tu­le­vad lae­nu­ta­ma. Ja ül­di­se­malt mõel­des ole­me ju kõik oma ko­du­val­la rek­laam­näod, kui mei­le meel­dib siin ela­da.“

Ta on pä­rit Pär­nu lin­nast, Kuu­sa­lu ale­vi­kus elab ala­tes 2006. aas­tast: „Ko­li­si­me koos abi­kaa­sa Mar­ti­ni­ga Kuu­sal­lu, kui tü­tar oli seits­me­kuu­ne. Abi­kaa­sa on Kuu­sa­lust pä­rit. Olin mõ­ne aas­ta las­te­ga ko­du­ne, siis töö­ta­sin Tal­lin­nas ning ala­tes 2012. aas­tast töö­tan Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gus. Mul­le meel­dib ela­da Kuu­sa­lu val­las, siin on sa­mu­ti me­ri, na­gu on Pär­nus, kui­gi na­tu­ke ee­mal. Kuu­sa­lu on väi­ke, ar­mas ale­vik oma las­teaia, koo­li ja kuns­ti­de­koo­li ning rah­va­ma­ja­ga.“

Kuu­sa­lu val­la kul­tuu­ri- ja spor­di­töö spet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de üt­les, et kam­paa­nia ajal re­gist­ree­ru­nu­te va­hel loo­si­tak­se väl­ja eri­ne­vaid au­hin­du ja kaks peaau­hin­da – 500eu­ro­sed ra­hat­še­kid.