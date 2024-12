Ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni sea­du­se ko­ha­selt peab piir­kon­na vee-et­te­võt­ja ala­tes 1. jaa­nua­rist 2025 üle 2000 ini­me­se­ga reo­vee­ko­gu­mi­sa­la­del, kus puu­dub ühis­ka­na­li­sat­sioon, kor­ral­da­ma ko­gu­mis­ma­hu­ti­test reo­vee väl­ja­pum­pa­mist, ära­ve­du ja pu­has­ta­mist ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­na­ga. Ela­ni­kel on õi­gus saa­da tee­nust ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­na­ga kaks kor­da ühes ka­lend­ri­kuus.

Ka Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mis­a­lal on üle 2000 ini­me­se. See tä­hen­dab, et seal­se­tel ela­ni­kel, kel­lel ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­se või­ma­lust po­le, on õi­gus ala­tes 1. jaa­nua­rist saa­da se­ni­sest li­gi kolm kor­da sood­sa­mat pur­gi­mis­tee­nust – OÜ Ra­ven ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni hind on 3,494 eu­rot, pur­gi­mis­tee­nu­se hin­nad al­ga­vad piir­kon­nas um­bes 10 eu­rost kuup­mee­ter.

Ra­ve­ni ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö sõ­nul on Aru­kü­la reo­vee­ko­gu­mi­sa­lal ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni või­ma­lu­se­ta veel li­gi 70 ma­ja­pi­da­mist. Nen­de­ni ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) vii­mi­seks on ra­ha ole­mas ja te­gi­ja va­li­tud, kuid töö­de täh­taeg on 2026. aas­ta ke­vad. Ta ole­tas, et ehk jõu­tak­se to­rus­ti­ku ra­ja­mi­se­ga val­mis va­rem, järg­mi­se aas­ta lõ­puks, kuid see tä­hen­dab ik­ka­gi, et suu­re hul­ga ma­ja­pi­da­mis­te ühe aas­ta pur­gi­mis­tee­nu­se hin­nast tu­leb suurem osa kin­ni maks­ta.

„Sel­le va­he peab ta­su­ma ko­ha­lik oma­va­lit­sus,“ lau­sus Erik Jü­riöö ja li­sas, et see võib Raa­si­ku val­la ee­lar­ve­le järg­mi­sel aas­tal tä­hen­da­da li­sa­ku­lu suu­rus­jär­gus 200 000 eu­rot.

Ra­ve­ni ju­hi sõ­nul on Ees­ti Vee-et­te­võ­te­te Liit vaid­lus­ta­nud ÜVK sea­du­se punk­ti, mis ko­hus­tab pur­gi­mis­tee­nu­se ja ühis­­ka­na­li­sat­sioo­ni hin­na­va­he hü­vi­ta­ma: „Ilm­selt hak­kab sea­dus ik­ka­gi 1. jaa­nua­ril keh­ti­ma, pi­gem on sea­du­se üks punkt mit­me­ti mõis­te­tav, ise­gi kon­ku­rent­sia­met ei ole suut­nud täp­selt öel­da, kui­das see hü­vi­ta­mi­ne peaks käi­ma.“

Erik Jü­riöö ole­tas, et ilm­selt tu­leb klien­ti­del, kel on õi­gus sood­sa­mat pur­gi­mis­tee­nust saa­da, esi­ta­da sel­le koh­ta val­la­va­lit­su­se­le aval­dus, val­la­va­lit­sus saadab taotluse Ra­ve­ni­le, kes or­ga­ni­see­rib tee­nu­se ja esi­tab hin­na­va­he koh­ta ar­ve val­la­va­lit­su­se­le. Või an­nab val­la­va­lit­sus ot­se pur­gi­mi­set­te­võt­te­le tea­da, mil­lis­tel ma­ja­pi­da­mis­tel on õi­gus saa­da tee­nust sood­sa­malt, ning ta­sub va­he. Pur­gi­mis­tee­nu­se han­ki­mi­seks tu­leb te­ma sõ­nul kor­ral­da­da rii­gi­han­ge.

Ra­ve­ni juht rõ­hu­tas, et õi­gus oda­va­ma­le tee­nu­se­le ei ole Aru­kü­la neil ela­ni­kel, kel­le aia ta­ga on ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­seks või­ma­lus ole­mas.