Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­ri kon­kur­si võit­nud Ras­ta Mu­sic OÜ kan­nab nüüd ni­me Port Sal­mis­tu OÜ.

„Sal­mis­tu sa­da­mas olid eel­mi­sel su­vel ehi­tus­tööd ja li­gi­pääs su­le­tud, ka aas­ta va­rem oli sa­dam kin­ni. Po­le enam har­ju­tud siin käi­ma, kuid ta­sa­pi­si on ha­ka­nud rah­vast tu­le­ma,“ üt­leb Port Sal­mis­tu OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Sil­ver Räs­ta.

Port Sal­mis­tu OÜ on Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­ri kon­kur­si võit­nud Ras­ta Mu­sic OÜ uus ni­mi, ju­rii­di­li­selt on te­gu sa­ma fir­ma­ga. Sil­ver Räs­ta sõ­nul on Port Sal­mis­tu edas­pi­di need märk­sõ­nad, mil­le­ga ha­ka­tak­se sa­da­mat rek­laa­mi­ma. Sa­ma ni­me­ga ko­du­leht on val­mi­mi­sel. Sa­dam ava­tak­se pi­du­li­kult pühapäeval, 31. juu­lil.

Ven­da­de Sil­ver ja Raul-Stig Räs­ta osaü­hing kan­di­dee­ris Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tä­na­vu ke­va­del kor­ral­da­tud kon­kur­sil, pak­ku­mi­si oli 4. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus sõl­mis fir­ma­ga Port Sal­mis­tu OÜ Sal­mis­tu sa­da­ma hal­da­mi­se le­pin­gu 30 aas­taks, sa­dam on et­te­võt­te hal­la­ta ala­tes 1. juu­nist. Sa­da­mas­se ra­ja­tud slip­pi saa­vad ta­su­ta ka­su­ta­da MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad.

Raul-Stig Räs­ta ja Sil­ver Räs­ta on Sal­mis­tu omad ini­me­sed, nen­de va­nae­ma-va­nai­sa ma­ja asub sa­da­mast sa­ja­kon­na meet­ri kau­gu­sel. Seal kor­ral­da­tak­se Sal­mis­tu su­ve­kont­ser­te, tä­na­vu­ne vii­ma­ne kont­sert oli möö­du­nud pü­ha­päe­val.

Sa­da­mas 58 paa­di­koh­ta

Seo­ses su­ve­kont­ser­ti­de­ga on Sal­mis­tul roh­kem ko­hal Sil­ver Räs­ta koos elu­kaas­la­se Ma­ri Tep­po­ga. Sa­da­ma kü­la­lis­te klien­di­tee­nin­du­se­ga te­ge­leb see­tõt­tu pea­mi­selt Sil­ver Räs­ta. Stig Räs­ta koos abi­kaa­sa Ka­ri­na Räs­ta­ga te­ge­le­vad ad­mi­nist­ra­tiiv­töö ja le­pin­gu­te­ga.

Sil­ver Räs­ta: „Alus­ta­si­me juu­nis, es­malt tu­li pai­gal­da­da poo­mid, et saaks alu­seid vas­tu võt­ta. Prae­gu on sa­da­mas 22 ja­hi­koh­ta väl­ja ren­di­tud. Ka me­relt on ju­ba saa­bu­nud kü­la­li­si, seo­ses su­ve­kont­ser­ti­de­ga on küm­me­kond kü­la­list tul­nud me­rea­lus­te­ga. Ava­li­kult me po­le veel sa­da­mat rek­laa­mi­nud, sel­le­ga alus­ta­me lä­hia­jal.“

Vas­ta­valt val­la­va­lit­su­se­ga sõl­mi­tud le­pin­gu­le on sa­da­ma ope­raa­to­ri üks üle­san­ne kor­ral­da­da au­to­de par­ki­mi­ne. Par­ki­mist on võe­tud kor­ral­da­ma Eu­ro­park, ta­su­da tu­leb mo­biil­te­le­fo­ni va­hen­du­sel.

„Par­ki­mi­se esi­me­sed 15 mi­nu­tit on ta­su­ta, et rah­val oleks või­ma­lik pä­rast tööd uju­mas käia,“ sõ­nab Sil­ver Räs­ta.

Par­ki­mi­se eest ta­su­tak­se sa­da­ma hal­da­ja­te kin­ni­tu­sel kor­ra­li­kult, tä­nu sel­le­le saab pi­da­da ja kor­ras hoi­da sa­da­ma ala­le pai­gal­da­tud kon­tei­ner­tua­let­ti, mis on kü­las­ta­ja­te­le ta­su­ta ka­su­ta­da. Ka prü­gi­ko­ris­tus ran­nas ja ve­du on sa­da­ma ope­raa­to­ri üle­san­ne.

