Möö­du­nud nä­da­lal sai Ani­ja ja Raa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te OÜ Ra­ven tea­da, et Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se (RTK) meet­mest „Kät­te­saa­da­vad kva­li­teet­sed ava­li­kud tee­nu­sed“ toe­ta­tak­se Raa­si­ku ale­vi­ku ning Aeg­vii­du ale­vi Ni­ker­jär­ve ümb­ru­ses­se ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mist.

Ra­ve­ni ju­ha­ta­ja Erik Jü­riöö üt­les, et täp­se­malt saab rää­ki­da siis, kui on ra­hae­ral­du­se koh­ta saa­nud amet­li­ku kin­ni­tu­se, kuid esialg­se in­fo ko­ha­selt saa­vad Ra­ve­ni mõ­le­mad pro­jek­tid kü­si­tud toe­tu­se taot­le­tud ma­hus.

Raa­si­ku ÜVK pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mu­seks on ar­ves­ta­tud 2 482 830 eu­rot, sel­lest an­nab RTK 60 prot­sen­ti ehk 1 489 707 eu­rot, va­ja­lik omao­sa­lus on 993 132 eu­rot. Pro­jek­ti raa­mes ehi­ta­tak­se Raa­si­ku asu­la ühis­vee­värk ja ka­na­li­sat­sioon 90 prot­sen­di ula­tu­ses val­mis. Kok­ku on pla­nee­ri­tud ra­ja­da 190 lii­tu­mis­punk­ti, ehi­ta­da 6,75 ki­lo­meet­rit vee- ja 10 ki­lo­meet­rit ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku, 5 reo­vee­pump­lat ja 30 hüd­ran­­ti.

Ani­ja val­la Ni­ker­jär­ve piir­kon­na ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se ko­gu­mak­su­mus on 701 890 eu­rot, sel­lest 60prot­sen­di­li­ne toe­tus on 421 134 eu­rot, omao­sa­lus 280 756 eu­rot. Pla­nee­ri­tud on ra­ja­da 36 lii­tu­mis­punk­ti, ehi­ta­da 2,6 ki­lo­meet­rit vee- ja 2,7 ki­lo­meet­rit ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ku, kaks reo­vee­pump­lat ja 6 hüd­ran­ti.

Kva­li­teet­se­te ava­li­ke tee­nus­te meet­mest ja­ga­tak­se Har­ju­maa­le kok­ku 4,24 mil­jo­nit eu­rot. Se­da said taot­le­da Ida-Har­ju­maa oma­va­lit­su­sed, mil­le rah­vaarv on vii­ma­sel viiel aas­tal vä­he­ne­nud või kas­va­nud al­la 10 prot­sen­di. Need on Ani­ja, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ko­se vald ning Lok­sa linn. Muu­hu­las sai toe­tust taot­le­da in­ves­tee­rin­gu­teks ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ning reo­vee­pu­has­ti­te ehi­ta­mi­seks reo­vee­ko­gu­mi­sa­la­de­le, mil­le reos­tus­koor­mus on al­la 2000 ini­mek­vi­va­len­di. Ühe­le pro­jek­ti­le sai toe­tust taot­le­da mi­ni­maal­selt 400 000 ja mak­si­maal­selt 1,5 mil­jo­nit eu­rot. Taot­lu­sed tu­li esi­ta­da möö­du­nud aas­ta 30. ok­toob­riks.