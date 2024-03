Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­dab Aru­kü­la ale­vi­ku Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu­le kuue kor­te­ri­ga elu­ma­ja pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te uue ava­li­ku aru­te­lu. 24. jaa­nua­rist ku­ni 7. veeb­rua­ri­ni olid pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul ning nen­de koh­ta esi­ta­sid ne­li ini­mest vas­tu­väi­teid-et­te­pa­ne­kuid.

Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed olid ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul ka vei­di üle aas­ta ta­ga­si. Mul­lu jaa­nua­ris kin­ni­tas val­la­va­lit­sus Su­vi­la Pro­jekt OÜ taot­lu­sel pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed. Sel­le jär­gi võib 4762 ruut­meet­ri suu­ru­se­le krun­di­le ra­ja­da ka­he­kor­ru­se­li­se kuue kor­te­ri­ga ela­mu, mil­le ehi­tu­sa­lu­ne pind on 320 ruut­meet­rit, kõr­gus ku­ni 7,5 meet­rit. Su­vi­la 24c naab­ru­ses ela­vad 15 kin­nis­tuo­ma­nik­ku pöör­du­sid Tal­lin­na hal­dus­koh­tus­se taot­lu­se­ga, et ko­hus tü­his­taks val­la­va­lit­su­se möö­du­nud aas­ta jaa­nua­ris teh­tud kaks kor­ral­dust Su­vi­la tä­nav 24c pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te väl­jas­ta­mi­se koh­ta. Ela­ni­kud pol­nud ra­hul, et era­mu­te piir­kon­da ja il­ma de­tailp­la­nee­ri­ngu­ta lu­ba­tak­se ehi­ta­da kor­ter­ma­ja. Ko­hus ot­sus­tas 4. juu­lil jät­ta Aru­kü­la män­ni­ku piir­kon­na era­mu­te oma­ni­ke kae­bus ra­hul­da­ma­ta.

Raa­si­ku val­laar­hi­tekt Ee­va Avik sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Su­vi­la tä­nav 24c kin­nis­tu pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed tu­li tä­na­vu pan­na uues­ti ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le, sest kor­ter­ma­ja ehi­tus­loa me­net­le­mi­sel sel­gus, et aren­da­ja esi­tas ehi­tus­loa taot­lu­se hoo­ne­le, mil­lel on ka maa-alu­ne keld­ri­kor­rus.

„Eel­mi­sel aas­tal väl­jas­ta­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te ar­hi­tek­tuur­se­te nõue­te all ja es­kiisp­ro­jek­tis -1 kor­rust pol­nud. Ku­na väl­ja an­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed jäid keh­ti­ma koh­tuot­su­se­ga, ei ole või­ma­lik te­ha neis­se täien­du­si ega ka -1 kor­ru­se­ga kor­ter­ma­ja­le ehi­tus­lu­ba väl­jas­ta­da, vaid tu­li al­ga­ta­da uus pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te me­net­lus. Sai­me sel­le­le kin­ni­tu­se ka re­gio­naal- ja põl­lu­ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­mi pla­nee­ri­mi­so­sa­kon­na nõu­ni­kult,“ rää­kis Ee­va Avik.

Ta kin­ni­tas, et kor­rus­ma­ja maa­peal­set mah­tu ja kõr­gust po­le uu­tes pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­tes muu­de­tud, maa-alust aken­de­ta kor­rust soo­vi­tak­se teh­no­ruu­mi­de ja pa­ni­pai­ka­de jaoks: „Prae­gu­sel ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul said kõik soo­vi­jad tut­vu­da eelp­ro­jek­ti­ga, mil­lelt on nä­ha, mil­li­ne kel­der on maa al­la ka­van­da­tud, see ei tu­le ko­gu hoo­ne al­la.“

Ava­li­ku väl­ja­pa­ne­ku ajal esi­ta­tud vas­tu­väi­de­te ja et­te­pa­ne­ku­te aru­ta­mi­seks kor­ral­dab val­la­va­lit­sus ava­li­ku aru­te­lu 5. märtsil kell 17 val­la­ma­ja tei­se kor­ru­se saa­lis.