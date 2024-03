Üle-eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 8. veeb­rua­ril kut­sus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm spor­di­sõp­ru tä­his­ta­ma Keh­ra spor­di­hoo­ne 20. sün­ni­päe­va.

„Ku­na ajad on ras­ked ja tu­leb kok­ku hoi­da, ei saa­nud me te­ha suurt pi­du, ku­hu olek­si­me kut­su­nud ini­me­sed, kes spor­di­hoo­ne val­mi­mi­se­le kaa­sa ai­ta­sid, kuid pi­da­si­me sün­ni­päe­va siis­ki mee­les,“ üt­les spor­di­hoo­net hal­da­va Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe.

Spor­di­hoo­ne kü­las­ta­jai­le pa­ku­ti kom­mi ning loo­si­ti väl­ja 600 eu­ro eest au­hin­du – jõu­saa­li kuu­kaar­te, pri­vaat­sau­naõh­tuid sõp­ra­de või pe­re­ga, või­ma­lus kor­ral­da­da spor­di­kes­ku­ses nä­da­la­va­he­tu­sel nel­ja­tun­ni­ne üri­tus ning Ani­ja val­la sal­le. Loo­si­mi­ses osa­le­sid roh­kem kui 100 ini­mest, for­tuu­na oli Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev.

Keh­ra spor­di­hoo­ne ehi­tas 2004. aas­tal AS Fa­cio Ehi­tus. Pi­du­lik nur­ga­ki­vi pa­ne­mi­ne oli 5. mail, 1. det­semb­rist võe­ti töö­le spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Ind­rek Lill­soo. Esi­me­ne kä­si­pal­li­mäng pee­ti uues saa­lis 19. det­semb­ril, kui Ees­ti meist­ri­võist­lus­te män­gus koh­tu­sid Keh­ra ja Cho­co­la­te Boys mees­kon­nad.

Spor­di­hoo­ne amet­lik ava­mi­ne oli 19 aas­tat ta­ga­si, 18. veeb­rua­ril 2005. Ava­peol osa­le­sid teis­te seas too­na­ne ra­han­dus­mi­nis­ter Taa­vi Ves­ki­mä­gi, en­di­ne maa­va­nem Orm Valt­son ja Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee pre­si­dent Mart Sii­mann.

Ala­tes 2016. aas­tast hal­dab Keh­ra spor­di­hoo­net Ani­ja val­la­le kuu­luv sih­ta­su­tus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm. Sel­le esi­me­ne ju­ha­ta­ja oli Mih­kel Kuu­se, 1. märt­sil 2021 võt­tis te­malt ame­ti üle Ta­nel Laan­mäe.

Koo­li­tun­nid ja tree­nin­gud

„Mi­nu ar­va­tes on Keh­ra spor­di­kes­kus vä­ga häs­ti pla­nee­ri­tud. Meil on suur kä­si­pal­li­saal, mil­le võib va­he­kar­di­na­te­ga ja­ga­da kol­meks pal­lip­lat­siks, nii et sa­maaeg­selt saab saa­lis toi­mu­da kolm eri tree­nin­gut, näi­teks võrk­pall, korv­pall ja sulg­pall,“ üt­leb Ta­nel Laan­mäe.

Töö­päe­va­del on Keh­ra spor­di­hoo­ne ala­tes hom­mi­kust ku­ni kel­la kol­me­ni pä­rast­lõu­nal Keh­ra güm­naa­siu­mi kä­su­tu­ses, seal toi­mu­vad koo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nid. Ala­tes kel­la kol­mest ku­ni kel­la küm­ne­ni õh­tul ka­su­ta­vad spor­di­saa­li vas­ta­valt bro­nee­rin­gu­te­le spor­dik­lu­bid ja erai­si­kud. Kõi­ge roh­kem tree­nib seal kä­si­pal­lu­reid – toi­mu­vad Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi esin­dus­mees­kon­na ja esi­lii­ga mees­kon­na, nais­kon­na ja noor­te võist­kon­da­de tree­nin­gud. Li­saks nei­le tee­vad kord-kaks nä­da­las saa­lis tree­nin­guid Ani­ja Uni­te­di jalg­pal­lu­rid ja sulg­pal­lik­lu­bi ning era­isi­ku­test võrk­pal­li- ja korv­pal­li­har­ras­ta­jad. Rii­gilt noor­te hu­vi­te­ge­vu­seks saa­dud toe­tu­se eest toi­mu­vad spor­di­saa­lis noor­te­le ta­su­ta ten­ni­set­ree­nin­gud ning kord nä­da­las käi­vad pal­li män­gi­mas ja võim­le­mas Keh­ra Ko­du eri­va­ja­du­se­ga ini­me­sed.

„Saa­li ka­su­ta­mi­se graa­fi­ku kok­ku­pa­ne­mi­ne on igal aas­tal kor­ra­lik pea­va­lu. Soo­vi­jaid on pal­ju ja kõik ta­ha­vad tree­nin­gu­teks saa­da pa­ri­maid õh­tu­seid ae­gu, kuid neid on vä­he ja püüa­me kõi­ki võrd­selt ko­hel­da. Väi­ke ee­lis on kä­si­pal­li meist­ri­lii­ga­mees­kon­nal, nen­de tree­nin­gud al­ga­vad õh­tu­ti kell seit­se. Saal on iga päev kel­la küm­ne­ni rah­vast täis, igaks ju­huks ole­me jät­nud vaid mõ­ne va­ba aja, kui kee­gi peaks veel taht­ma spor­ti­ma tul­la,“ rää­gib Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja.

Spor­di­hoo­ne kü­las­ta­ja­te ka­su­ta­da on veel hom­mi­kust ku­ni õh­tul kel­la ühek­sa­ni ava­tud jõu­saal, tei­sel kor­ru­sel on või­ma­lik män­gi­da laua­ten­nist. Ka pe­su­ruu­mid on kü­las­ta­jai­le iga päev ava­tud, saun tu­leb et­te tel­li­da, pü­ha­päe­vi­ti on saun kõi­gi­le soo­vi­jai­le: „Kui on soov tul­la Keh­ra spor­di­hoo­nes­se tree­ni­ma, kas saa­li, jõu­saa­li või pink­si män­gi­ma, ta­sub ala­ti he­lis­ta­da ad­mi­nist­raa­to­ri­le ja kü­si­da, kas ja mil­lal on või­ma­lik. Ad­mi­nist­raa­to­rilt saab ala­ti kõi­ge­le spor­di­hoo­nes­se puu­tu­va­le kõi­ge kii­re­mi­ni vas­tu­se.“

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma 13 töö­ta­jast töö­ta­vad Ke­ha spor­di­hoo­nes 7: kolm ad­mi­nist­raa­to­rit, 3 ko­ris­ta­jat ning saa­li­töö­ta­ja, kes tal­vel teeb Keh­ra ter­vi­se­ra­jal ka suu­sa­ra­du.

Tu­han­ded kü­las­ta­jad

Kui mit­te ar­ves­ta­da koo­liõ­pi­la­si, kel­lel on spor­di­hoo­nes ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nid, käiak­se Keh­ra spor­di­hoo­nes ühes kuus spor­ti­mas um­bes 2500 kor­da. Um­bes sa­ma pal­ju on Keh­ras ela­nik­ke.

Jõu­saa­li kü­las­ta­ti möö­du­nud aas­ta jook­sul kok­ku 3628 kor­da. Tä­na­vu jaa­nua­ris käi­sid jõu­saa­lis tree­ni­mas 425 ini­mest.

„Täit­sa kor­ra­lik arv. Iga aas­ta al­gu­ses on jõu­saa­lis käi­jaid tä­nu uu­saas­ta­lu­ba­dus­te­le roh­kem kui muul ajal, kuid tä­na­vu­ne jaa­nua­ri­kui­ne kü­las­ta­ja­te arv on ilm­selt Keh­ra jõu­saa­li re­kord,“ sõ­nab Ta­nel Laan­mäe.

Ta li­sab, et on saa­nud spor­di­saa­li jõu­saa­li koh­ta ka krii­ti­list ta­ga­si­si­det, et ruu­mi on vä­he ja sead­med võik­sid ol­la uue­mad: „Tõ­si, meil on jõu­saa­lis küll vä­ga mit­me­külg­sed või­ma­lu­sed li­has­te tree­ni­mi­seks, aga sead­med on va­nad. Kui oleks mi­nu te­ha, va­he­tak­sin jõu­saa­lis ko­gu si­sus­tu­se ning kaa­sa­jas­tak­sin in­ter­jöö­ri, kah­juks po­le sel­leks prae­gu ra­ha. Kui te­kib või­ma­lus mõ­ne pro­jek­ti­ga toe­tust saa­da, siis loo­mu­li­kult ko­he taot­le­me.“

Nei­le, kes pea­vad jõu­saa­li pi­le­ti- või saa­li ren­di­hin­da lii­ga kal­liks, üt­leb Spor­di­maail­ma juht, et spor­di­hoo­ne ülal­pi­da­mi­seks ku­lub li­gi­kau­du 100 000 eu­rot aas­tas ning ka­su­ta­jad mak­sa­vad te­ge­li­kest ku­lu­dest kin­ni vaid al­la nel­jan­di­ku, 20-25 prot­sen­ti: „See tä­hen­dab, et 75 prot­sen­di­ga toe­tab Ani­ja vald se­da, et oma rah­vas saaks meil sood­salt spor­ti te­ha. Ku­na ole­me val­laa­su­tus, po­le meie ees­märk nii­võrd tu­lu tee­ni­da, kui pak­ku­da oma rah­va­le või­ma­lust mõist­li­ku hin­na eest spor­ti­da. Las­tet­ree­nin­gud on ta­su­ta.“

Mu­red ja unis­tu­sed

Möö­du­nud aas­tal pa­ran­da­ti Keh­ra kaks­küm­mend aas­tat ta­ga­si ehi­ta­tud spor­di­hoo­ne ka­tust, mis jõu­saa­li ja Soh­vi­ku pu­bi ko­hal enam vih­ma­vett kin­ni ei pi­da­nud. Järg­mi­ne prio­ri­teet num­ber üks ehk kõi­ge hä­da­va­ja­li­kum töö on Ta­nel Laan­mäe sõ­nul uuen­da­da ma­ja fas­saad, eel­kõi­ge jõu­saa­li­pool­ses osas.

„Fas­saad on kae­tud kroh­vi­ga, sel­le all on soo­jus­tu­seks pe­nop­last. Krohv on mõ­nest ko­hast mõ­ra­ne­nud, niis­kus läi­nud sein­te va­he­le ja sein­telt on ha­ka­nud koo­ru­ma jär­jest roh­kem kroh­vi. See on ju­ba aas­ta­te­pik­ku­ne prob­leem, ole­me igal aas­tal püüd­nud fas­saa­di kor­da te­ge­mi­seks ra­ha kok­ku hoi­da, aga siia­maa­ni po­le see õn­nes­tu­nud,“ tõ­deb ta.

Spor­di­maail­ma ju­hi hin­nan­gul va­jaks Keh­ra spor­di­hoo­ne um­bes 500 000 eu­ro eest in­ves­tee­rin­guid: „Suurt re­mon­ti po­le siin ku­na­gi teh­tud, kuid se­da va­jak­sid ka si­se­ruu­mid. Se­ni ole­me saa­nud la­hen­da­da vaid hä­da­pä­ra­seid pi­sip­rob­lee­me, suu­re­ma­teks töö­deks po­le ra­ha jät­ku­nud. Õn­neks on suur saal kor­ra­lik, seal tee­me ke­va­del põ­ran­da­hool­dust, joo­ned lih­vi­tak­se ja põ­rand la­ki­tak­se üle.“

Ta­nel Laan­mäe unis­tab, et õn­nes­tuks spor­di­hoo­ne um­bes 100 ruut­meet­ri suu­ru­ne jõu­saal 7 meet­rit pi­ke­maks ehi­ta­da. Siis ma­huk­sid sin­na la­he­dalt ära kõik jõu­saa­li- ja ae­roo­bi­ka­saa­li tree­ni­mis­va­hen­did, mis prae­gu on vä­ga ti­he­dalt üks­tei­se kõr­val. Ma­da­la­le jõu­saa­li­le võiks siis ehi­ta­da pea­le tei­se kor­ru­se, kus oleks või­ma­lik öö­bi­da: „Prae­gu po­le Keh­ras üld­se ma­ju­tus­koh­ta. Meil käi­vad spor­di­hoo­nes lap­sed tree­ning­laag­ris ning öö­bi­vad saa­lis ja riie­tus­ruu­mis mat­ti­del.“

Kui te­kib min­gi või­ma­lus sel­leks ku­sa­gilt ra­ha saa­da, võiks ha­ka­ta ko­he juur­dee­hi­tust ka­van­da­ma, ar­vab ta.

Staa­dion, vä­li­jõu­saal, ru­la­park, ter­vi­se­ra­jad

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma hal­la­ta on Keh­ras peale spor­di­hoo­ne­ veel kunst­mu­ru­kat­te­ga jalg­pal­lis­taa­dion, mi­da li­saks oma val­la spor­dik­lu­bi­de­le ren­di­vad tree­nin­gu­teks ja män­gu­deks ka klu­bid mu­jalt. Kunst­mu­ru­väl­ja­ku hool­dus on küll ku­lu­kas, kuid se­da on Ta­nel Laan­mäe kin­ni­tu­sel liht­sam hool­da­da kui pä­ris­mu­ru. Kunst­mu­ru­väl­ja­kul om või­ma­lik pal­li män­gi­da ka tal­vel. Tä­na­vu tal­vel se­da siis­ki enam lu­mest ei pu­has­ta­tud.

„Pea­me olema kok­kuhoid­likud, sest klu­bi­sid, kes se­da ka­su­tak­sid, po­le nii pal­ju, et ku­lud ta­sa tee­nik­si­me,“ põh­jen­dab ta.

Staa­dio­nia­lal on veel jää­väl­jak, mis su­vel on ka­su­tu­sel korv­pal­lip­lat­si­na, võrk­pal­li­väl­jak, vä­li­jõu­saal ning möö­du­nud aas­tal ava­tud ru­la­park. Keh­ras hool­dab Spor­di­maailm ka ket­ta­gol­fi­ra­du ning Üle­jõe­le RMK met­sa teh­tud ter­vi­se­ra­da, kus tal­vel hoi­tak­se sees suu­sa­ra­du. Ka Aeg­vii­dus hal­dab Spor­di­maailm spor­di­kes­kust ja staa­dio­ni ning kok­ku li­gi 75 ki­lo­meet­rit ter­vi­se- ja suu­sa­ra­du. Su­ve­hooa­jal on sih­ta­su­tu­se töö ka Kõr­ve­maa Rat­ta­rin­gi ra­tas­te ja ren­di­jaa­ma­de hool­da­mi­ne.