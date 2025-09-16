Käesoleval õppeaastal alustavad Anija valla koolides kaks uut koolituste sarja, milles osalemist rahastab valla suurim ettevõte Horizon Tselluloosi ja Paberi AS.
Aegviidu ja Alavere koolid liituvad Arutleva Kooli programmiga. See on kogu kooli kaasav tegevuste sari, mille raames õpetatakse noortele argumenteerimise ja kriitilise mõtlemise oskusi. Programmi läbiviijad on Eesti Väitlusselts, president Kaljulaidi fond ja Heaoteo Haridusfond.
Kehra gümnaasiumis alustavad ennastjuhtiva õppija toetamise õpiringid, mida pakub hariduse eestvedajate arenguprogramm Noored Kooli koostöös Heateo Haridusfondi ja Tallinna Ülikooliga. Programmis osalevatel õpetajatel on võimalus saada õppeaasta vältel spetsialistidelt tuge õpilaste õpipädevuse ja enesejuhitud õppimisvõime arendamisel.
Anija abivallavanem Tiina Silem ütles, et mitut pikaajalist koolitust on Anija valla koolides võimalik pakkuda tänu mitmeaastasele väga heale koostööle Horizoniga. Varem on ettevõtte toel korraldatud valla haridusasutuste töötajaile lühemaajalisi koolitusi, viimati lõppes augustis kommunikatsioonikoolitus. Möödunud õppeaastast osalevad Aegviidu kooli ja lasteaia töötajad MTÜ Vaikuseminutid programmi „Heaolu loov kool ja lasteaed“ kaheaastasel koolitusel, mis jätkub käesoleval õppeaastal.
„Oleme viimasel kahel aastal Horizoni esindaja Nikhil Krishnaniga regulaarselt kohtunud. Horizonil on kindlad suunad, mida soovivad toetada, mina küsin meie koolidelt-lasteaedadelt, milliseid koolitusi nemad soovivad. Nende põhjal teeme valiku ja vallavalitsus korraldab – võtame hinnapakkumised, valime koolitaja, lepime kokku, kus ja millal koolitus toimub,“ selgitas Tiina Silem.
Ta märkis, et Horizon pole seni ühtegi nende soovitud koolitust tagasi lükanud ja on koolituste eest sajaprotsendiliselt tasunud: „See on üks osa heategevuslikust tööst, mida Kehra tehase omanikud teevad. Nende jaoks on väga oluline panustada kogukonda, nad tahavad, et Anija valla elanikel, eriti noortel, kes siin kasvavad ja õpivad, läheks väga hästi. Neile läheb ka väga korda, millist kasu on koolitustest reaalselt saadud, mida on õpetajad neil õppinud, kuidas kasutavad seda igapäevatöös.“
Abivallavanema sõnul on ettevõtte toetus väikesele omavalitsusele väga oluline, sest valla enda võimekus koolitada sadu haridustöötajaid on väike: „Tänu Horizonile oleme viimastel aastatel saanud haridustöötajaile tellida häid ja olulisi koolitusi. Olen rääkinud ka kolleegidele teistest valdadest, et meil on ettevõte, kes niimoodi toetab, kõik ahhetavad ja ütlevad, et meil on väga vedanud.“
Tiina Silem lisas, et vallavalitsusel ja haridusjuhtidel on veel mõtteid, mida võiksid koostöös Horizoniga teha.