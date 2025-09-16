Käe­so­le­val õp­peaas­tal alus­ta­vad Ani­ja val­la koo­li­des kaks uut koo­li­tus­te sar­ja, mil­les osa­le­mist ra­has­tab val­la suu­rim et­te­võ­te Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS.

Aeg­vii­du ja Ala­ve­re koo­lid lii­tu­vad Arut­le­va Koo­li prog­ram­mi­ga. See on ko­gu koo­li kaa­sav te­ge­vus­te sa­ri, mil­le raa­mes õpe­ta­tak­se noor­te­le ar­gu­men­tee­ri­mi­se ja krii­ti­li­se mõt­le­mi­se os­ku­si. Prog­ram­mi lä­bi­vii­jad on Ees­ti Väit­lus­selts, pre­si­dent Kal­ju­lai­di fond ja Heao­teo Ha­ri­dus­fond.

Keh­ra güm­naa­siu­mis alus­ta­vad en­nast­juh­ti­va õp­pi­ja toe­ta­mi­se õpi­rin­gid, mi­da pa­kub ha­ri­du­se eest­ve­da­ja­te aren­gu­prog­ramm Noo­red Koo­li koos­töös Hea­teo Ha­ri­dus­fon­di ja Tal­lin­na Üli­koo­li­ga. Prog­ram­mis osa­le­va­tel õpe­ta­ja­tel on või­ma­lus saa­da õp­pe­aas­ta väl­tel spet­sia­lis­ti­delt tu­ge õpi­las­te õpi­pä­de­vu­se ja ene­se­ju­hi­tud õp­pi­mis­või­me aren­da­mi­sel.

Ani­ja abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem üt­les, et mi­tut pi­kaa­ja­list koo­li­tust on Ani­ja val­la koo­li­des või­ma­lik pak­ku­da tä­nu mit­me­aas­ta­se­le vä­ga hea­le koos­töö­le Ho­ri­zo­ni­ga. Va­rem on et­te­võt­te toel kor­ral­da­tud val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te töö­ta­jai­le lü­he­maa­ja­li­si koo­li­tu­si, vii­ma­ti lõp­pes au­gus­tis kom­mu­ni­kat­sioo­ni­koo­li­tus. Möö­du­nud õp­peaas­tast osa­le­vad Aeg­vii­du koo­li ja las­teaia töö­ta­jad MTÜ Vai­ku­se­mi­nu­tid prog­ram­mi „Heao­lu loov kool ja las­teaed“ ka­heaas­ta­sel koo­li­tu­sel, mis jät­kub käe­so­le­val õp­peaas­tal.

„Ole­me vii­ma­sel ka­hel aas­tal Ho­ri­zo­ni esin­da­ja Nik­hil Krish­na­ni­ga re­gu­laar­selt koh­tu­nud. Ho­ri­zo­nil on kind­lad suu­nad, mi­da soo­vi­vad toe­ta­da, mi­na kü­sin meie koo­li­delt-las­teae­da­delt, mil­li­seid koo­li­tu­si ne­mad soo­vi­vad. Nen­de põh­jal tee­me va­li­ku ja val­la­va­lit­sus kor­ral­dab – võ­ta­me hin­na­pak­ku­mi­sed, va­li­me koo­li­ta­ja, le­pi­me kok­ku, kus ja mil­lal koo­li­tus toi­mub,“ sel­gi­tas Tii­na Si­lem.

Ta mär­kis, et Ho­ri­zon po­le se­ni üh­te­gi nen­de soo­vi­tud koo­li­tust ta­ga­si lü­ka­nud ja on koo­li­tus­te eest sa­jap­rot­sen­di­li­selt ta­su­nud: „See on üks osa hea­te­ge­vus­li­kust tööst, mi­da Keh­ra te­ha­se oma­ni­kud tee­vad. Nen­de jaoks on vä­ga olu­li­ne pa­nus­ta­da ko­gu­kon­da, nad ta­ha­vad, et Ani­ja val­la ela­ni­kel, eri­ti noor­tel, kes siin kas­va­vad ja õpi­vad, lä­heks vä­ga häs­ti. Nei­le lä­heb ka vä­ga kor­da, mil­list ka­su on koo­li­tus­test reaal­selt saa­dud, mi­da on õpe­ta­jad neil õp­pi­nud, kui­das ka­su­ta­vad se­da iga­päe­va­töös.“

Abi­val­la­va­ne­ma sõ­nul on et­te­võt­te toe­tus väi­ke­se­le oma­va­lit­su­se­le vä­ga olu­li­ne, sest val­la en­da või­me­kus koo­li­ta­da sa­du ha­ri­dus­töö­ta­jaid on väi­ke: „Tä­nu Ho­ri­zo­ni­le ole­me vii­mas­tel aas­ta­tel saa­nud ha­ri­dus­töö­ta­jai­le tel­li­da häid ja olu­li­si koo­li­tu­si. Olen rää­ki­nud ka kol­lee­gi­de­le teis­test val­da­dest, et meil on et­te­võ­te, kes nii­moo­di toe­tab, kõik ah­he­ta­vad ja üt­le­vad, et meil on vä­ga ve­da­nud.“

Tii­na Si­lem li­sas, et val­la­va­lit­su­sel ja ha­ri­dus­juh­ti­del on veel mõt­teid, mi­da võik­sid koos­töös Hori­zo­ni­ga te­ha.