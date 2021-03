OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus nõu­ko­gu esi­mees RAUL VAL­GIS­TE, et­te­võ­te soo­vis tõs­ta joo­gi­vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni tee­nu­se hin­da, val­la­va­lit­sus nõus­tus, kuid mõ­ni päev hil­jem tü­his­tas ot­su­se, et veel aru­ta­da. Kui­das Teie se­da olu­kor­da kom­men­tee­ri­te?

„Olu­kord on sel­li­ne, et möö­du­nud kol­ma­päe­val toi­mus in­ter­ne­ti­kesk­kon­nas Zoom aru­te­lu, Kuu­sa­lu Soo­ju­se te­gev­juht Kal­le Kün­gas te­gi val­la­va­lit­su­se­le esit­lu­se. Ta sel­gi­tas, kui­das hin­da­de tõst­mi­se va­ja­dus on põh­jus­ta­tud vii­ma­se aja in­ves­tee­rin­gu­test ja pan­ga­lae­nu­de ta­ga­si­mak­se­test. Nõu­pi­da­mi­ne kes­tis kolm tun­di.

Val­la­va­lit­su­se sei­su­koht on, et hin­na­tõu­su prae­gu ei tu­le. Käe­so­le­va aas­ta lõ­pus on nä­ha, kui suur mii­nus te­kib, ja siis suu­na­tak­se val­la­vo­li­ko­gu­le ot­sus­ta­da, kas see kae­tak­se val­laee­lar­vest või tõs­te­tak­se hin­da.

Kuu­sa­lu Soo­jus kuu­lub Kuu­sa­lu val­la­le, te­gu on val­la va­ra­ga ning po­lii­ti­kud ot­sus­ta­vad, kas osaü­hin­gu tek­kiv puu­du­jääk kae­tak­se et­te või ta­gant­jä­re­le. Märt­si tei­ses poo­les on plaan Kuu­sa­lu Soo­ju­se nõu­ko­gu kok­ku kut­su­da, siis aru­ta­me olu­kor­da.

Prae­gu kuu­lub val­la esin­da­ja­na nõu­ko­gus­se tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks, kes po­le val­la­va­lit­su­se lii­ge. Soo­vi­ta­valt võiks nõu­ko­gus ol­la ka val­la­va­lit­su­se lii­ge, kes va­hen­daks in­fot ot­se, kui val­la­va­lit­su­se is­tun­gil ker­kib kü­si­mu­si seo­ses Kuu­sa­lu Soo­ju­se­ga. Eri­ti prae­gu­ses kaug­tööo­lu­kor­ras oleks see hea la­hen­dus.“

