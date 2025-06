Keh­ra güm­naa­siu­mi tü­tar­las­te­koo­ri ju­hen­da­ja, koo­li muu­si­kaõpe­ta­ja Jo­han­na Ma­ria Ju­han­di al­ga­tu­sel ko­gu­tak­se an­ne­tusp­lat­vor­mi Hooand­ja kau­du ra­ha, et tel­li­da Keh­ra güm­naa­siu­mi tü­tar­las­te­koo­ri­le pi­du­li­kud esi­ne­mis­see­li­kud. Jo­han­na Ma­ria Ju­han­di rää­kis, et sü­gi­sel alus­ta­nud tü­tar­las­te­koor kas­vas väl­ja mu­di­las­koo­rist ja sel­les on 42 laul­jat koo­li 4.-9. klas­si­dest. Nei­le soo­vi­tak­se tel­li­da ühe­su­gu­sed esi­ne­mis­see­li­kud Jõe­läht­me ki­hel­kon­na rah­va­rii­de­see­li­ku must­ri­ga.

„Jõe­läht­me see­li­ku vär­vid so­bi­vad häs­ti Keh­ra güm­naa­siu­mi koo­li­vor­mi­ga. Meie pois­te­koor ja mu­di­las­koor kan­na­vad esi­ne­mis­tel koo­li­vor­mi­ ning tü­tar­las­te­koor esi­neb sa­ge­li koos nen­de­ga,“ sel­gi­tas ta.

See­li­ku­te õmb­le­mi­seks on kok­ku­le­pe Keh­ra koo­li­le koo­li­vor­mi val­mis­ta­va OÜ­ga Hand­ma­de Stu­dio. Koo­ri kõi­gi­le laul­ja­te­le see­li­ku­te te­ge­mi­ne lä­heb maks­ma li­gi­ 1800 eu­rot. Ju­hen­da­ja sõ­nas, et toe­ta­ja­te leid­mi­seks ot­si­ti esial­gu spon­so­reid, kuid neil olid ke­va­deks tä­na­vu­sed toe­tus­sum­mad ju­ba pla­nee­ri­tud: „Lap­se­va­ne­ma­telt me kü­si­da ei soo­vi­nud, ta­ha­me, et see­li­kud jääk­sid koo­li­le, sest igal aas­tal osa tüd­ru­kuid lõ­pe­tab koo­li ja lah­kub ka koo­rist, sa­mu­ti tu­leb uu­si laul­jaid juur­de.“

Osa va­ja­mi­ne­vast ra­hast saa­di toe­tu­se­na Lau­lu­peo Sih­ta­su­tu­selt, sest tü­tar­las­te­koor osa­leb tä­na­vu üld­lau­lu- ja tant­su­peol. Koo­ril on soov seal osa­le­da uutes esi­ne­mis­rõi­vastes. Sel­leks on Hooand­ja kau­du va­ja ko­gu­da 1357 eu­rot. Plat­vor­mi kau­du toe­ta­tak­se al­ga­tust vaid ju­hul, kui see ko­gub soo­vi­tud sum­ma täh­ta­jaks, 16. juu­niks.

Teisipäeva lõunaks oli 40 an­ne­ta­jalt lae­ku­nud kok­ku 760 eu­rot. Kõi­ge väik­sem sum­ma, mil­le­ga saab toe­ta­da, on 5 eu­rot.

„Ka sel­lest on mei­le suur abi. Ole­me tä­nu­li­kud kõi­gi­le toe­ta­ja­te­le,“ sõ­nas Jo­han­na Ma­ria Ju­han­di.