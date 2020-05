SR VEOD te­gi kin­ni­tus­va­hen­di­te, töö­riis­ta­de ja hool­dus­ke­mi­kaa­li­de hul­gi­müü­gi­fir­ma WÜRTH jaoks au­to­re­mon­di­töö­ko­ja­le juur­dee­hi­tu­se.

Sel nä­da­lal hak­kab Kuu­sa­lu val­las Kiius Tal­lin­na-Nar­va maan­tee ma­ha­sõi­du ja ring­tee lä­he­dal töö­le Würth kont­ser­ni kaup­lus-la­du. Würth ren­dib lao­pin­da OÜ-lt SR Veod. Et­te­võ­te ra­jas 2018. aas­tal Kiiu ale­vi­ku kül­je all asu­va­le Lil­le­oru pla­nee­rin­gua­la­le E20 Ser­vi­ce kon­to­ri­hoo­ne koos tee­nin­dus­kes­ku­se­ga, kus te­gut­se­vad au­to­re­mon­di­töö­ko­da ja au­to­pe­su­la. Würt­hi jaoks on nüüd val­mi­nud töö­ko­ja juur­dee­hi­tus. Lil­leo­ru pla­nee­rin­gua­lal te­gut­se­vad ka Ar­tu­ri söö­gi­koht ja Je­toi­li au­to­maat­tank­la.

SR Veod juht Siim Kom­post sõ­nab, et juur­dee­hi­tus on Lil­leo­ru aren­du­se järg­mi­ne etapp: „Me en­da fir­ma E20 Ser­vi­ce tar­bib pal­ju Würt­hi kau­pa ning ole­me hu­vi­ta­tud, et meie kes­kus ja ko­gu Kiiu are­neks. Te­gi­me Würt­hi­le et­te­pa­ne­ku tul­la siia kan­ti ja leid­si­me la­hen­du­se. Alus­ta­si­me juur­dee­hi­tu­se­ga jaa­nua­ris. Juur­dee­hi­tus on te­ha­ses too­de­tud tei­sal­da­ta­va­test moo­du­li­test, kui te­kib va­ja­dus, võib need lah­ti võt­ta ja pai­gal­da­da mu­ja­le. Uus hoo­ne on me töö­ko­ja­ga ühen­da­tud, pin­da­la on 150 ruut­meet­rit. Würth si­sus­tab lao­hoo­ne ja kor­ral­dab seal müü­gi.“

Würt­hi Põh­ja ja Ida piir­kon­na müü­gi­juht And­res Tuisk rää­kis, et Kiiu kaup­lus­-lat­tu too­di eel­mi­sel nä­da­lal ja tuuak­se veel kok­ku 4500 eri kau­baar­tik­lit.

