Arukülas avati koertepark

Möödunud kolmapäeval, 9. juulil avati Arukülas Tallinna maantee ja Sügise tänava ristumiskoha kõrval koertega jalutamiseks ning nende treenimiseks mõeldud koertepark.

Maa koertepargi jaoks andis vallale tasuta kasutada OÜ Nordstrom, pargi rajas vallavalitsuse korraldatud hanke võitnud OÜ Katkera. Koertepargi rajamine ligi 900 ruutmeetri suurusele alale läks maksma 32 732,60 eurot. Selle eest võeti maha võsa ning täideti ja tasandati maapind, külvati muru. Mõned suuremad puud jäeti alles, et suvepalavaga oleks loomadel päikese eest varju. Lisaks piirati kogu ala aiaga ning paigaldati atraktsioonid – kaalukiik ja rõngas, looduslikust materjalist poom ja pakud, samuti istepink, prügikast ning hoidja kilekottidega koerte väljaheidete jaoks. Ühtlasi tehti koertepargi aia kõrvale sõelmetest kõnnitee Aruküla hiidrahnuni ja rajati kolmekohaline parkla.

Koertepark valmis umbes kuu aega varem, kuid selle avamisega oodati, et muru jõuaks tärgata. Selle tõttu oli pargi värav ka enne ametlikku avamist lukus.

„Vaatamata vihmastele ilmadele ning jätkuvalt niiskele ja pehmele maapinnale otsustasime koertepargi avada, kuna paljud loomapidajad on avaldanud soovi seda juba kasutama hakata,“ ütles valla keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann.

Avamisüritusel oli koertepargi värava ees traditsioonilise lindi asemel vorstikett, mille hammustas läbi bokser Porthos, kelle omanik on Maris Malva. Vorstiketist said osa ka pargi avamisele toodud teised koerad. Koos oma pererahvaga olid kohal kaheksa koera. Kohalviibijatele jagas nõuandeid ja vastas küsimustele koeratreener Õnne-Mare Sagur. Lisaks oli kohal Aruküla Loomakliinik, mille esindajad jagasid koeratoitu ja korraldasid õnneloosi.

Avamisel tänasid vallavanem Toomas Teeväli ning haldus- ja ehitusosakonna juhataja Maili Hirlak OÜ Nordstrom omanikku Paul Savisilda ja OÜ Katkera omanikku Marek Suiki, samuti Õnne-Mare Sagurit ja Aruküla Loomakliinikut.

Plakatil koertepargi sissepääsu juures on kirjas, et iga omanik vastutab oma koera eest ning looma ei tohi jätta parki üksi. Haigete koertega parki sisenemine ei ole lubatud. Samuti ei tohi sinna jätta koerte mänguasju ega toitu. Iga omanik peab koristama oma lemmiku järelt ning koerteparki sisenedes ja sealt väljudes tuleb veenduda, et värav on korralikult suletud.

Õnne-Mare Sagur selgitas, et kui koerad pole omavahel varem kohtunud, ei maksa oma looma koerteparki lahti lasta, kui seal on ees mõni teine koer. Enne tuleks teise koera omanikult uurida tema looma iseloomu kohta, koerad võiksid omavahel esimest tutvust teha läbi aia. Kui koerad omavahel ei klapi, soovitas ta samal ajal koerteparki mitte minna.

Koertepiltide näitus

Aruküla hiidrahnuni viiva kõnnitee kõrval on koertepargi aial teemakohane näitus – 21 joonistust koerte piltidega. Need on teinud Raasiku valla planeeringute spetsialist Indrek Mikk, kes kujundas ka pargivärava juures oleva plakati.

„Vahva näitus lisab paigale omanäolisust,“ märkis Johanna Sepmann.

Pildid on ilmastikukindlale komposiitplaadile trükitud tõmmised pastapliiatsiga tehtud joonistustest eri tõugu koertest.

Indrek Mikk rääkis, et mõned aastad tagasi tehti talle ettepanek korraldada Salme kultuurikeskuses näitus. Kuna äsja oli alanud Ukraina sõda ja üldine meeleolu masendav, hakkas ta joonistama koeri kui väga toredaid, siiraid ja üdini positiivseid tegelasi. Pärast näitust on koerte kujutamine teda jätkuvalt köitnud ning ta on jätkanud nende joonistamist: „Selliste joonistuste tegemine pole väga ajamahukas, pigem on keeruline modellide leidmine – koerad, kes kõnetaksid ja kelle sisemine sära kutsuks joonistama.“

Lisaks koertepargi aial olevale püsinäitusele on Indrek Miku joonistusi võimalik praegu vaadata näitusel vallamaja teise korruse koridoris.

Tal endal on samuti koer, 4aastane kuldne retriiver Kusti.

„Kui pilte üles panin, oli Kusti väga rõõmus, et sai siin ringi joosta. Arvan, et koertepark on väga vajalik just aleviku kortermajade elanike jaoks – neil on nüüd koht, kuhu koeraga tulla ja lasta loomal siin vabalt liikuda,“ sõnas Indrek Mikk.