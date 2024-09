Möö­du­nud ree­del, 20. sep­temb­ril toi­mus Raa­si­kul sa­ri­ka­pi­du – Pa­ju tä­na­va­le ker­ki­va kor­ter­ma­ja aren­da­ja Lau­ri Mõis­ja soo­vis tä­na­da ar­hi­tek­ti, pro­jek­tee­ri­jaid, ehi­ta­jaid ja tei­si koos­töö­part­ne­reid, kes on ai­da­nud kaa­sa sel­le­le, et Raa­si­ku ale­vi­kus on aas­ta­küm­ne­te jä­rel taas val­mi­mas uus kor­ter­ma­ja.

Ka val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li aval­das hea­meelt, et Raa­si­ku­le ehi­ta­tak­se lõ­puks esi­me­ne uus kor­ter­ma­ja – sel­lest eel­mi­ne val­mis mi­tu­küm­mend aas­tat ta­ga­si, 1990nda­tel aas­ta­tel. Ta mär­kis, et ela­mua­ren­dus­te­ga vald kii­del­da ei saa ning uu­si kor­ter­ma­ju on Raa­si­ku­le vä­ga va­ja.

„Ma­jan­dus­lik­ku olu­kor­da ar­ves­ta­des on noor­tel prae­gu oda­vam soe­ta­da en­da­le kor­ter kui ehi­ta­da oma ma­ja,“ lau­sus Too­mas Tee­vä­li.

Val­la­va­nem tä­nas Lau­ri Mõis­jat et­te­võt­lik­ku­se eest – et sõ­na­de­le on järg­ne­nud te­gu – ning kii­tis, et val­miv ma­ja on ju­ba prae­gu vä­ga ilus.

Val­laoks­jo­nilt os­te­tud krunt

Uus kor­ter­ma­ja ra­ja­tak­se Pa­ju tä­nav 9 kin­nis­tu­le, mis asub ale­vi­ku kes­kel, ka­he kor­ter­ma­ja kõr­val. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus pa­ni 2683 ruut­meet­ri suu­ru­se maa­tü­ki li­gi kaks aas­tat ta­ga­si, 2022. aas­ta no­vemb­ris ava­li­ku­le enam­pak­ku­mi­se­le. 80 000 eu­ro suu­ru­se alg­hin­na­ga krun­di os­tis oks­jo­nil 140 000 eu­ro­ga OÜ Su­vi­la Pro­jekt, mil­le oma­nik on Aru­kü­las elav et­te­võt­ja Lau­ri Mõis­ja. En­ne enam­pak­ku­mist oli val­la­va­lit­sus kin­ni­ta­nud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed, mil­le ko­ha­selt tu­li krun­di­le ehi­ta­da kor­te­re­la­mu.

Aren­da­ja rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et os­tis kin­nis­tu, sest on Raa­si­ku val­las sün­di­nud ja sel­le val­la ela­ni­ku­na soo­vib pa­nus­ta­da ko­du­val­la aren­gus­se – ai­da­ta kaa­sa, et sin­na ko­liks uu­si ela­nik­ke.

Pä­rast maa ost­mist tel­lis aren­da­ja ar­hi­tek­ti­delt ma­ja pro­jek­ti – ka­he­kord­ne 12 kor­te­ri­ga kor­rus­ma­ja on uni­kaal­ne, sel­li­seid mu­jal ei ole. Möö­du­nud aas­ta lõ­pus väl­jas­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ehi­tus­loa ning ehi­tus al­gas ke­va­del.

„Ko­pa lõi­me maas­se mais, nüüd on ma­ja­karp val­mis ja ees­märk on lõ­pe­ta­da 30. ok­toob­riks kõik vä­lis­tööd, seal­hul­gas ka hal­jas­tus. Si­se­töö­de­ga on plaa­nis val­mis jõu­da järg­mi­se aas­ta 30. märt­siks,“ üt­les Lau­ri Mõis­ja.

Ta kin­ni­tas, et se­ni po­le ol­nud ta­ga­si­löö­ke, mis oleks sun­di­nud pla­nee­ri­tud aja­ka­vas te­ge­ma muu­da­tu­si: „Kõik on läi­nud nii, na­gu on ka­van­da­tud, see tä­hen­dab, et ole­me aren­dus­te­ge­vu­se­ga graa­fi­kus.“

Ko­dud saa­vad 12 pe­ret

Raa­si­ku uus kor­ter­ma­ja on ehi­ta­tud be­too­nist, vä­lis­sei­nad, va­he­laed ja kor­te­ri­te va­he­li­sed be­toon­sei­nad on te­ha­ses va­la­tud ja ter­vi­ku­na ko­ha­peal pai­ka pan­dud.

Val­mi­vas­se maj­ja tu­leb kok­ku 12 kor­te­rit, kum­mas­se­gi tre­pi­kot­ta 6. Mõ­le­ma tre­pi­ko­ja esi­me­se­le kor­ru­se­le ehi­ta­tak­se kolm ja tei­se­le kor­ru­se­le sa­mu­ti kolm kor­te­rit. Val­mi­vad kor­te­rid on ka­he- ja nel­ja­toa­li­sed – kok­ku 8 ka­he- ja 4 nel­ja­toa­list. Ka­he­toa­li­sed kor­te­rid on 43-49 ruut­meet­ri suu­ru­sed, nel­ja­toa­lis­tes on põ­ran­da­pin­da üle 80 ruut­meet­ri. Ena­mi­kul kor­te­ri­test on rõ­du või ter­rass, keld­ris igal kor­te­ril pa­ni­paik.

Aren­da­ja selgitas, et suu­re­maid kor­te­reid ka­van­da­des mõel­di pea­mi­selt noor­te­le pe­re­de­le, väik­se­mad võik­sid hu­vi pak­ku­da eel­kõi­ge ük­si­ku­te­le ini­mes­te­le ja pen­sio­nä­ri­de­le, kes soo­vi­vad suu­re­mast kor­te­rist ko­li­da väik­se­mas­se.

Raa­si­ku uut kor­ter­ma­ja ha­ka­tak­se küt­ma maa­soo­ju­se­ner­gia­ga, mis su­vel pa­kub suu­re­ma­te­le kor­te­ri­te­le mu­ga­vus­ja­hu­tust: „Ka­tu­se­le pai­gal­da­me päi­ke­se­par­gi. See koos maa­soo­ju­se­ga ta­ga­vad hoo­ne sood­sad ülal­pi­da­mis­ku­lud.“

Ma­ja õuea­la ku­jun­da­mi­sel kaa­sa­ti maas­ti­kuar­hi­tek­t, hoo­vi is­tu­ta­tak­se aren­da­ja kin­ni­tu­sel pal­ju puid ja põõ­said, ra­ja­tak­se ka las­te män­gu­väl­jak, hoov pii­ra­tak­se tur­vaaia­ga. Iga kor­te­ri jaoks ra­ja­tak­se elekt­ri­­au­to laa­di­mis­val­mi­dus ning ma­ja saab ka ge­ne­raa­to­ri­val­mi­du­se.

Kor­te­reid Raa­si­ku uu­de maj­ja müüak­se kau­ba­mär­gi all Teie Ko­du. Lau­ri Mõis­ja sõ­nul on esi­me­sed hu­vi­li­sed ol­nud Raa­si­ku ela­ni­kud, kuid ta usub, et aren­du­se ko­du­le­he kau­du le­vib in­fo ka kau­ge­ma­le ning ale­vik saab mu­jalt uu­si ela­nik­ke.

„Noor­te­le on Raa­si­kul ideaal­sed tin­gi­mu­sed pe­re loo­mi­seks – vaik­ne ja tur­va­li­ne ale­vik, kus on väi­ke ko­gu­kond ja kõik va­ja­lik ko­ha­peal ole­mas. Raa­si­ku on ka lo­gis­ti­li­selt vä­ga heas asu­ko­has – ron­gi­ga saab 19 mi­nu­ti­ga Üle­mis­te Ci­tys­se, kus on pal­ju töö­koh­ti, kau­ban­dus­kes­ku­sed, lä­he­dal len­nu­jaam, bus­si­jaam, pea­gi ka uus ron­gi­jaam,“ lau­sus ta.