Pääs­tea­met os­tab tä­na­vu 46 uut tipp­ta­se­mel pääs­teau­tot, mil­lest 44 an­tak­se ko­man­do­de­le ja kaks si­se­kait­sea­ka­dee­mia­le. Uutest ma­si­natest ühe saab Keh­ra pääs­te­ko­man­do.

Pääs­tea­me­ti pääs­te­töö osa­kon­na eks­pert Tor­mi Soe­kõrv sõ­nas, et vä­li­mu­selt on uued au­tod se­nis­te pääs­te­ma­si­na­te sar­na­sed, kuid muu­de­tud on nii va­rus­tu­se asu­koh­ta kui teh­ni­li­si la­hen­du­si.

„Pal­jud töö­riis­tad, mis va­rem va­ja­sid töö­ta­mi­seks ben­sii­ni, on nüüd aku­toi­tel. Vä­ga suur uuen­dus on külm­lõi­ke­sead­me Cold­Cut Cob­ra li­san­du­mi­ne. Tä­nu sel­le­le saab tu­le­kah­ju­sid kus­tu­ta­da hoo­nes­se või põ­le­vas­se ruu­mi si­se­ne­ma­ta, mis on pääst­ja­te­le märk­sa ohu­tum. Sa­mu­ti vä­he­neb kus­tu­tus­töö­del vee­ku­lu, mis­tõt­tu on ka hoo­nes tek­ki­vad vee­kah­jud väik­se­mad,“ sel­gi­tas Tor­mi Soe­kõrv.

Li­saks on uu­tes pääs­teau­to­des võr­rel­des va­ne­ma­te­ga muu­de­tud ka­bii­ni si­sus­tu­se pai­gu­tust nii, et ka pi­ke­mad ini­me­sed ma­huk­sid pa­re­mi­ni. Ka­bii­ni­des on roh­kem ka­pi­pin­da, et vä­hen­da­da ka­bii­nis lah­tis­te ese­me­te hul­ka.

Uued pääs­teau­tod on 12liit­ri­se dii­sel­moo­to­ri­ga, ehi­ta­tud Sca­nia P450 XT alu­sau­to­le. Põ­hi­au­tol on üle 250 töö­riis­ta ja va­hen­di, mil­le­ga pääs­te­töid te­ha. Ma­si­na paa­ki ma­hub 2800 liit­rit vett ja 200 liit­rit va­huai­net. Ta­vao­le­kus on au­tod ta­ga­veo­li­sed, va­ja­du­sel saab lü­li­ta­da ne­li­veo­li­seks, mis ta­gab pa­re­ma lä­bi­vu­se maas­ti­kul ja met­sas.

Uued pääs­te­sõi­du­kid mak­sa­vad kok­ku üle 23 mil­jo­ni eu­ro, nen­de soe­ta­mist kaas­ra­has­tab Eu­roo­pa Liit. 34 uut au­tot on Ees­tis, esi­me­sed ka ko­man­do­des ko­hal. Keh­ra ko­man­dos­se peaks uus põ­hiau­to jõud­ma hil­je­malt mai lõ­puks.

Lok­sa pääs­te­ko­man­do pea­lik Mait Kröönst­röm, kes asen­dab puh­ku­sel ole­vat Keh­ra ko­man­do pea­li­kut Tar­mo Mik­ku, üt­les, et nii Keh­ra kui Lok­sa ko­man­do prae­gu­sed põ­hi­au­tod on aas­tast 2017, kuid uued ma­si­nad on võim­sa­ma moo­to­ri ja pa­re­ma va­rus­tu­se­ga. Te­ma sõ­nul oli ka Loksa komando esialgu uue auto saajate nimekirjas, kuid ma­si­nat siis­ki prae­gu ei saa­da.

Pääs­tea­me­tist sel­gi­ta­ti Sõ­nu­mi­too­ja­le, ku­na au­to­sid tu­leb vä­hem, kui on Ees­tis ko­man­do­sid, läh­tu­tak­se nen­de jao­ta­mi­sel sel­lest, et uu­tel sõi­du­ki­tel olevad külm­lõi­ke­sea­dmed paigutuksid Ees­tis üht­la­selt. Põh­ja pääs­te­kes­kusele antakse kok­ku 9 ma­si­nat, neist 7 saa­vad Tal­lin­na ko­man­dod, Keh­ra ja Kei­la ko­man­do kumb­ki ühe.

Ko­man­do­de va­ne­mad põ­hi­au­tod ja­ga­tak­se osa­li­selt teis­te­le ko­man­do­de­le, et va­he­ta­da väl­ja veel va­ne­mad ma­si­nad, osa va­ne­maid au­to­sid saa­vad en­da­le va­ba­taht­li­kud ko­man­dod. Mõ­ned va­ne­mad au­tod jää­vad ka pääs­tea­me­ti re­ser­vi, kui on va­ja asen­dus­sõi­du­kit või komp­lek­tee­ri­da suur­te­le põ­len­gu­te­le täien­da­vaid pääs­te­mees­kon­di.