Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­dab pä­rast mit­meaas­tast va­he­ae­ga taas pro­jek­ti­kon­kur­si 7-19aas­tas­te­le noor­te­le hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se pak­ku­mi­seks. Taot­lu­si saab esi­ta­da märt­si lõ­pu­ni.

Jaa­nua­ris kin­ni­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus val­la 2026. aas­ta hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se ka­va, mil­le jär­gi ja­ga­tak­se käes­o­le­val aas­tal rii­gilt 7-19aas­tas­te las­te ja noor­te hu­vi­te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­seks saa­da­vat toe­tust. Val­las on sel­les va­nu­ses lap­si ja noo­ri kok­ku 955. Rii­gilt saa­dak­se tä­na­vu hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­tu­seks prae­gus­te and­me­te ko­ha­selt 48 641 eu­rot.

„Mit­mel eel­mi­sel aas­tal koos­ta­si­me hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se ka­va koos meie hu­vi­te­ge­vu­se pak­ku­ja­te­ga, nad kõik said öel­da, mil­li­seid te­ge­vu­si soo­vi­vad val­la las­te­le ja noor­te­le pak­ku­da. Käesoleval aas­tal oli val­la­va­lit­su­se soov, et va­li­me hu­vi­rin­gi­de kor­ral­da­jad taas pro­jek­ti­kon­kur­si kau­du, na­gu te­gi­me va­rem, see on kõi­ge lä­bi­paist­vam ja au­sam kõi­gi hu­vi­ha­ri­du­se pak­ku­ja­te suh­tes,“ sel­gi­tas val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­list Maar­ja-Ly Tei­no.

Ku­na hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se ka­va tu­li val­la­va­lit­su­sel kin­ni­ta­da jaa­nua­ris, mil pol­nud veel tea­da, kui suu­re sum­ma riik tä­na­vu­seks eral­dab, ar­ves­ta­ti sel­les möö­du­nud aas­tal saa­dud toe­tu­se ehk 45 745 eu­ro­ga. See on ka­vas ja­ga­da 4 kit­sas­ko­ha la­hen­da­mi­seks.

Esi­me­se kit­sas­ko­ha­na on väl­ja too­dud noor­te hu­vi­te­ge­vu­se jät­ku­suut­lik­kus ja kät­te­saa­da­vus. La­hen­du­se­na on kir­jas hu­vi­te­ge­vu­se või­ma­lus­te mit­me­ke­sis­ta­mi­ne ehk uu­te hu­vi­rin­gi­de loo­mi­ne ning töö­ta­va­te rin­gi­de laien­da­mi­ne, et jõuak­sid roh­ke­ma­te noor­te­ni. Igal noo­rel peab ole­ma või­ma­lus va­li­da en­da­le so­biv hu­vi­ring, eri­li­se tä­he­le­pa­nu all on ris­ki­käi­tu­mi­se­ga ning HEV noo­red.

Tei­se kit­sas­ko­ha la­hen­da­mi­seks on ka­vas koo­li­tu­sed, et tõs­ta hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se vald­kon­na ju­hen­da­ja­te pä­de­vust ning neid mo­ti­vee­ri­da. Kol­man­da kit­sas­ko­ha­na on kir­jas, et vä­he­ma­te või­ma­lus­te­ga pe­re­de las­tel ei ole või­ma­lik osa­le­da hu­vi­ha­ri­du­ses ja -te­ge­vu­ses, ning nel­jas kit­sas­koht on kol­man­da koo­liast­me ehk 7.-9. klas­si õpi­las­te vä­he­ne osa­le­mi­ne hu­vi­te­ge­vu­ses.

Hu­vi­rin­gi­de pro­jek­ti­kon­kurss kor­ral­da­tak­se 1. ja 4. kit­sas­ko­ha la­hen­da­mi­seks ning sel­leks on rii­gi toe­tu­sest ka­vas ka­su­ta­da 41 745 eu­rot. Ühe­le pro­jek­ti­le eral­da­tak­se sel­lest ku­ni 3000 eu­rot ning pro­jek­ti­taot­lus peab vas­ta­ma vä­he­malt ühe­le alaees­mär­ki­dest: hu­via­la­des­pekt­ri laien­da­mi­ne uu­te ja ole­ma­so­le­va­te hu­vi­rin­gi­de kau­du; loo­dus-, teh­ni­ka- ja tea­dus­vald­kon­na hu­vi­rin­gi­de või­ma­lus­te laien­da­mi­ne ning noor­te osa­lu­se suu­ren­da­mi­ne; eri­va­ja­dus­te­ga noor­te­le hu­vi­ha­ri­du­ses-hu­vi­te­ge­vu­ses osa­le­mis­või­ma­lus­te loo­mi­ne; kol­man­da koo­liast­me noor­te osa­le­mi­ne hu­vi­te­ge­vu­ses. Toe­tust saa­vad taot­le­da Raa­si­ku val­la al­la­su­tu­sed, val­las te­gut­se­vad MTÜd ja äriü­hin­gud ning ka mu­jal te­gut­se­vad MTÜd ja äri­ühin­gud ju­hul, kui toe­tust taot­le­tak­se Raa­si­ku val­la noor­te­le suu­na­tud hu­vi­rin­gi käi­vi­ta­mi­seks ja el­lu­vii­mi­seks. Üks taot­le­ja võib esi­ta­da ka mi­tu taot­lust. Taot­lu­sed tu­leb esi­ta­da val­la ise­tee­nin­dus­kesk­kon­na Spo­ku kau­du hil­je­malt 31. märt­sil kell 23.59 või saa­ta di­giall­kir­jas­ta­tut e-kir­ja­ga val­la­va­lit­sus­se. Taot­lu­si hak­kab hin­da­ma ko­mis­jon, kes teeb hil­je­malt 30. ap­ril­liks val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku toe­tu­se eral­da­mi­se koh­ta. Toe­tust saab ka­su­ta­da ku­ni 30. juu­ni­ni 2027.

Rii­gi toe­tu­sest 3000 eu­rot on pla­nee­ri­tud ju­hen­da­ja­te koo­li­ta­mi­seks ning 1000 eu­rot vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de las­te hu­vi­te­ge­vu­ses osa­le­mi­se toe­ta­mi­seks.

„Kui­gi meie val­las on hu­vi­ha­ri­du­se­ga vä­ga häs­ti, on veel vald­kon­di, mil­le koh­ta võiks hu­vi­rin­ge ol­la roh­kem, näi­teks loo­dus­tea­du­ses. Eel­kõi­ge jul­gus­tan te­ge­vu­si pak­ku­ma kol­man­da­le koo­liast­me­le, kel­le­le neid on prae­gu vä­hem, meil on vä­ga äge­dad ja te­gut­se­mis­val­mis noo­red. Rii­gi­pool­ne toe­tus on hea või­ma­lus kat­se­ta­da eri­ne­va­te te­ge­vus­te­ga, et saa­da tea­da, mil­le vas­tu on suu­rem hu­vi,“ lau­sus Maar­ja-Ly Tei­no.

Ta li­sas, sel­leks on ka­van­da­tud ra­ha ka ju­hen­da­ja­te koo­li­ta­mi­se­le – et las­te ja noor­te ju­hen­da­jad saak­sid oman­da­da mi­da­gi uut, mi­da hu­vi­rin­gi­des noor­te­le eda­si õpe­ta­da. Sa­mu­ti rõ­hu­tas ta, et üks­ki laps ei to­hiks hu­vi­te­ge­vu­sest ma­jan­dus­li­kel põh­jus­tel kõr­va­le jää­da, sel­leks on vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de­le et­te näh­tud hu­vi­ha­ri­du­se hü­vi­tis.