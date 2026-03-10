Raasiku vallavalitsus korraldab pärast mitmeaastast vaheaega taas projektikonkursi 7-19aastastele noortele huvihariduse ja huvitegevuse pakkumiseks. Taotlusi saab esitada märtsi lõpuni.
Jaanuaris kinnitas Raasiku vallavalitsus valla 2026. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava, mille järgi jagatakse käesoleval aastal riigilt 7-19aastaste laste ja noorte huvitegevuse korraldamiseks saadavat toetust. Vallas on selles vanuses lapsi ja noori kokku 955. Riigilt saadakse tänavu huvihariduse ja huvitegevuse toetuseks praeguste andmete kohaselt 48 641 eurot.
„Mitmel eelmisel aastal koostasime huvihariduse ja huvitegevuse kava koos meie huvitegevuse pakkujatega, nad kõik said öelda, milliseid tegevusi soovivad valla lastele ja noortele pakkuda. Käesoleval aastal oli vallavalitsuse soov, et valime huviringide korraldajad taas projektikonkursi kaudu, nagu tegime varem, see on kõige läbipaistvam ja ausam kõigi huvihariduse pakkujate suhtes,“ selgitas vallavalitsuse haridus- ja kultuurispetsialist Maarja-Ly Teino.
Kuna huvihariduse ja huvitegevuse kava tuli vallavalitsusel kinnitada jaanuaris, mil polnud veel teada, kui suure summa riik tänavuseks eraldab, arvestati selles möödunud aastal saadud toetuse ehk 45 745 euroga. See on kavas jagada 4 kitsaskoha lahendamiseks.
Esimese kitsaskohana on välja toodud noorte huvitegevuse jätkusuutlikkus ja kättesaadavus. Lahendusena on kirjas huvitegevuse võimaluste mitmekesistamine ehk uute huviringide loomine ning töötavate ringide laiendamine, et jõuaksid rohkemate noorteni. Igal noorel peab olema võimalus valida endale sobiv huviring, erilise tähelepanu all on riskikäitumisega ning HEV noored.
Teise kitsaskoha lahendamiseks on kavas koolitused, et tõsta huvihariduse ja huvitegevuse valdkonna juhendajate pädevust ning neid motiveerida. Kolmanda kitsaskohana on kirjas, et vähemate võimalustega perede lastel ei ole võimalik osaleda huvihariduses ja -tegevuses, ning neljas kitsaskoht on kolmanda kooliastme ehk 7.-9. klassi õpilaste vähene osalemine huvitegevuses.
Huviringide projektikonkurss korraldatakse 1. ja 4. kitsaskoha lahendamiseks ning selleks on riigi toetusest kavas kasutada 41 745 eurot. Ühele projektile eraldatakse sellest kuni 3000 eurot ning projektitaotlus peab vastama vähemalt ühele alaeesmärkidest: huvialadespektri laiendamine uute ja olemasolevate huviringide kaudu; loodus-, tehnika- ja teadusvaldkonna huviringide võimaluste laiendamine ning noorte osaluse suurendamine; erivajadustega noortele huvihariduses-huvitegevuses osalemisvõimaluste loomine; kolmanda kooliastme noorte osalemine huvitegevuses. Toetust saavad taotleda Raasiku valla allasutused, vallas tegutsevad MTÜd ja äriühingud ning ka mujal tegutsevad MTÜd ja äriühingud juhul, kui toetust taotletakse Raasiku valla noortele suunatud huviringi käivitamiseks ja elluviimiseks. Üks taotleja võib esitada ka mitu taotlust. Taotlused tuleb esitada valla iseteeninduskeskkonna Spoku kaudu hiljemalt 31. märtsil kell 23.59 või saata digiallkirjastatut e-kirjaga vallavalitsusse. Taotlusi hakkab hindama komisjon, kes teeb hiljemalt 30. aprilliks vallavalitsusele ettepaneku toetuse eraldamise kohta. Toetust saab kasutada kuni 30. juunini 2027.
Riigi toetusest 3000 eurot on planeeritud juhendajate koolitamiseks ning 1000 eurot vähekindlustatud perede laste huvitegevuses osalemise toetamiseks.
„Kuigi meie vallas on huviharidusega väga hästi, on veel valdkondi, mille kohta võiks huviringe olla rohkem, näiteks loodusteaduses. Eelkõige julgustan tegevusi pakkuma kolmandale kooliastmele, kellele neid on praegu vähem, meil on väga ägedad ja tegutsemisvalmis noored. Riigipoolne toetus on hea võimalus katsetada erinevate tegevustega, et saada teada, mille vastu on suurem huvi,“ lausus Maarja-Ly Teino.
Ta lisas, selleks on kavandatud raha ka juhendajate koolitamisele – et laste ja noorte juhendajad saaksid omandada midagi uut, mida huviringides noortele edasi õpetada. Samuti rõhutas ta, et ükski laps ei tohiks huvitegevusest majanduslikel põhjustel kõrvale jääda, selleks on vähekindlustatud peredele ette nähtud huvihariduse hüvitis.