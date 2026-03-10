KAISA LINNO,
Lahemaa Turismiühing
Lahemaa, Eesti vanim ja suurim rahvuspark, tähistab käesoleval aastal 55. sünnipäeva. Meie, Lahemaa inimesed, võime olla uhked oma mitmekesiste loodusmaastike ja rikkaliku kultuuripärandi üle. Kuid kui hästi me tegelikult Lahemaad tunneme?
Elukorralduslikult oleme jaotatud kahe maakonna vahel. Me tunneme oma kodukanti, kuid vähem naabermaakonda. Lahemaa Turismiühing on püüdnud kogukonda ühendada ning teadmisi jagada, korraldades giidikoolitusi ja turismifoorumeid. Juubeliaastal soovime kohalikes lehtedes alustada rubriigiga, mis aitab Lahemaad laiemalt avastada ja mõtestada.
Lahemaa rahvuspargi pindala on ligikaudu 750 ruutkilomeetrit, millest kolmandik on meri. Maismaast veidi üle poole jääb Harjumaale Kuusalu valda ja tükike Loksa linna, ülejäänu Lääne-Virumaale Haljala ja Kadrina valda. Lahemaal on üle 70 küla, kus elab ligikaudu 3500 inimest.
Ajalooliselt on Lahemaa kogukond jagunenud ranna- ja maarahvaks. Kõik neli poolsaart on keskelt metsased ja soised, külad paiknevad kokkusurutult mere ääres. Kuna rannakülades on maa kivine ja väheviljakas, on siin tegeletud põhiliselt kalapüügiga. Elatist teeniti ka puiduveo, laevaehituse ja sõbrakaubandusega. 19. sajandi keskpaigast tõi rannaküladesse jõukust salakaubavedu. Teise maailmasõja järel muutus Eesti rannik NSV Liidu piiritsooniks. Suleti kalasadamad, likvideeriti paadikuurid ja hävitati kaluripaadid, asemele rajati sõjaväeosad.
Maa-asustuse kujunemist on mõjutanud Balti klint. Klindi serval, kadakasel loopealsel, laiuvad muistsed asulakohad ja vanemad külad ning neli esinduslikku mõisakompleksi – Kolga, Palmse, Sagadi ja Vihula. Maakülades tegeleti põlluharimisega ning elati hajali paiknevates rehetaredes. Mõisad olid majandusüksused, mille olustikuga saab praegugi tutvuda.
Lahemaa kui lahtede maa nime tõi kasutusse soome geograaf ja Tartu ülikooli geograafiakabineti rajaja Johannes Gabriel Granö 1922. aastal. Ta kirjeldab seda ala nii: looklaheline lava-lausmaa; metsade ja soode ning haja-asulate ja hõreda teestiku maastik Kuusalu ja Kunda vahel Põhja-Eesti rannikul. Lahemaa nime ei kasutatud enne, kui loodi rahvuspark.
1971. aasta 1. juunil asutatud Lahemaa oli esimene rahvuspark kogu endise Nõukogude Liidu alal. See oli Eesti looduskaitsjate suur saavutus, sest sügaval nõukogude ajal püüti rahvuslikke algatusi maha suruda. Nii sai Lahemaa väga populaarseks ja omamoodi eestluse sümboliks. Algusest peale peeti siin lisaks looduskaitsele oluliseks ka looduse tutvustamist, turismi ja puhkamise võimaldamist ning hakati looma õpperadu. Soomlaste eeskujul rajati 1977. aastal Viru rappa Eesti esimene külastatav rabarada.
Rahvuspark jaotati tsoonideks: loodusmaastikeks (reservaatideks ja reguleeritavateks aladeks) ning kultuurmaastikeks (majandus- ja puhketsoonideks). Looduslikest eeldustest tingituna määrati Lahemaale kaks puhkepiirkonda: Loksa ja Võsu koos lähema ümbrusega.
Esimesel 15 aastal pääsesid siia vaid NSV Liidu turistid ning sedagi ainult lubade alusel. Külastajate hulgas oli populaarne Lahemaa kaubamaja Loksal, kust käidi Marati pesu ostmas. Võsust sai Eesti suurim puhkeasula.
1980. aastate lõpus oli Lahemaa üks esimesi kohti väljaspool Tallinna, kuhu hakati tooma välisturiste. Lahemaa on siiani Eesti populaarseim loodusturismi sihtkoht. Kui 1987. aastal külastas rahvusparki ligikaudu 15 000 inimest, siis tänapäeval on RMK andmeil külastajaid umbes 250 000 aastas, igalt poolt maailmast. Põhiliselt tullakse siia looduse pärast, Lahemaa on üks Euroopa olulisemaid metsakaitsealasid ning Lahemaa rannik on rändrahnude ja kivikülvide poolest Euroopa rikkaim ala. Üha enam pakub väliskülalistele huvi kohalik kogukond oma eheda kultuuriga.
Rahvuspargi territoorium haarab kolme rikkaliku rahvakultuuriga kihelkonda: Kuusalu, Haljala ja Kadrina. Neist on kogutud mahukam osa Eesti rahvalauludest ja -tantsudest. Lahemaa elav rahvakultuur peegeldub ka rahvamajade rohkuses ja tegevuses. Peaaegu kõik siinsed 12 rahvamaja on hiljuti renoveeritud ning pakuvad tegevust koorilaulust ja rahvatantsust kuni kaasaegsete kultuuriüritusteni. Et kohalikke üritusi paremini reklaamida, oleme koondanud need Lahemaa kogukonnafestivalide nime alla ja jagame nende infot visitlahemaa veebilehel sündmuste kalendris. Lahemaa toidukultuuri saab nautida nii Michelini-väärilistes söögikohtades, sadamarestodes kui ka mõnusas kõrtsimiljöös. Paljud toidupakkujad kannavad Põhja-Eesti kohaliku toidu märgist ning on pühendunud kestlikule eluviisile.
Juubeliaasta on hea võimalus oma kodukohta avastada. Võiks alustada kusagilt, kuhu pole ammu sattunud – mõnest kaugemast külast, poolsaarelt või hoopis rabaservalt. Lahemaa on meie ühine maa, hoidkem ja tundkem seda.