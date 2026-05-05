KAISA LINNO,
Lahemaa Turismiühing
Eesti vanim rahvuspark – Lahemaa – tähistab oma 55. sünnipäeva ning kutsub kõiki huvilisi osa saama maist augustini kestvast mitmekesisest programmist. Juubeliürituste hulka kuuluvad ka rannakülade seminar ja rahvusvaheline konverents. Eriti põnevaks kujuneb 23.-24. mai, mil kohalikud turismiettevõtjad korraldavad Lahemaa päeva ja võõrustavad külalisi.
Lahemaa rahvuspargi looduses ja kultuuriloos on lõpmatult huvipakkuvaid lugusid ning avastamisrõõmu jagub kõigile, ka kohalikele elanikele. Täpsemat infot leiab kaitsealade kodulehelt.
Turismiüritused
Turismiasjalised on 20. ja 21. mail oodatud Palmsesse. Esimesel päeval toimub Virumaa DMO loodusturismikonverents „Loodus loob sihtkoha“, mis toob kokku mitmekesise ringi esinejaid – alates tuntud loodusajakirjanikust Hendrik Relvest ja Soome estofiilist rännumehest Tapio Mäkeläinenist kuni Virumaa ettevõtjate ja kohalike omavalitsusjuhtideni.
Programm sisaldab ettekandeid, paneeldiskussiooni ning praktilisi elamusi ehk tuure Palmse mõisas, pakkudes nii inspiratsiooni kui ka võrgustumisvõimalusi.
Teise päeva rahvusvahelise inglisekeelse konverentsi „Rahvuspargid, kogukonnad ja koostöö” teemad on rahvusparkide kogukondade roll, kestlik turism, kliimamuutustega kohanemine ning vooluveekogude puhastamine, samuti praktilised koostöökogemused Baltikumist ja Euroopast.
Konverentsi raames allkirjastavad Balti riikide rahvusparkide turismivõrgustikud kokkuleppe, mille eesmärk on tugevdada koostööd, arendada ühiselt loodusturismi ning panustada elurikkuse hoidmisse ja kliimamuutustega kohanemisse.
22. mail tutvustavad kohalikud giidid vastvalminud Lahemaa külade ringe – ekskursioone, mille käigus saab avastada meie külade omapära.
Lahemaa päev ja RMK üritused peredele
23.-24. mail toimub Lahemaa päev, mil Lahemaa turismiettevõtjad teevad ekskursioone, matku ja piknikke, laupäev lõpetatakse kontserdiga „Kolga mäss”. Täpsemat programmi näeb kodulehel visitlahemaa.com/lahemaapaev.
6. ja 7. juunil kutsub RMK huvilisi loodusvaatluste päevadele Oandu külastuskeskuses. Juhendajad aitavad liike määrata ning korraldavad jalutuskäike metsas ja järve kaldal. Kuulatakse linde, vaadatakse taimi, püütakse vee-elukaid ja üritatakse neile kõigile ka nimed leida.
22. augustil avab RMK Viru raba uuendatud raja üritusega „Viru raba – värav Lahemaa loodusesse”. Toimuvad matkad ja töötoad. Augustikuu öös kumavad salapärased valguskujud ja -installatsioonid, päev ja õhtu pakuvad kauneid vaatepilte ja mitmekesist tegevust Viru raba õpperajal.
27. augustil toimuv rannakülade seminar keskendub Eesti rannakülade kultuuriväärtustele – ranna- ja meremaastikud, arheoloogiapärand, taluarhitektuur, uushoonestus rannakülades, paadikuurid, lautrid, sadamad, meremärgid ja mereteed.
Traditsioonilised suuremad üritused on 16.-17. mail toimuv muuseumiöö, 11.-12. juulil peetav Haljala valla kodukohvikute päev ning 25.-26. juuli avatud talude päev ja 29. augusti muinastulede öö, mis on käesoleval aastal mõneski kohas Lahemaal seotud rahvuspargi juubeliga.
Lahemaa rahvuspargi sünnipäev on 1. juunil, siis alustab Lahemaa Turismiühing kampaaniat „Saada sõbrale postkaart Lahemaalt”, mis innustab kohalikke mõtlema Lahemaa väärtuste üle.
Lahemaa päeva üritused 23.-24. mail
Matkad:
• Altjal kunstimatk loodusesse Leo Aadeliga.
• Tammistul rannaniidumatk.
• Nõmmeveskil Lahemaa jugade matk Wanderlustiga.
• Muuksi ja Majakivi retk Reimann Retkedega.
• Loksa ja Hara küla vahel matkapäev Lahemaa Looduskooliga.
• Viinistult paadisõit Mohni saarele.
• Hara sadamast paadisõit Hara saarele.
• Puhta Vee Teemapargi matk Kaberla ojal.
• Puhta Vee Teemapargi klaaskajakiretk Äntu Sinijärvel.
Ekskursioonid:
• Valgejõe Veinivillas ajalootuurid.
• Muinastaidekojas meenutused Lahemaa alguspäevilt.
• Palmse mõisas ajalooloeng ja jalutuskäik aedades.
• Kolga muuseumis tuurid muuseumis ja mõisas.
• Käsmu meremuuseumis saab tutvuda väljapanekutega.
• Linnutee Puhvetist Kolga ekskursioonid Ott Sandrakuga.
• Villa Dombrovkas kunstimatk ja piknik.
• Loksa linnas erinevad näitused ja etteasted.
Töötoad:
• Kõnnu Viinaköögis saab maalida.
• Keerud Keraamika keraamikapiknik.
• Võsul Jaanioajal meisterdamine.
Söögikohad:
• Linnutee Puhvet Kolgas.
• Kaval-Antsu kõrts Vihulas.
• Valgejõe Veinivilla kalakohvik.
• Palmse mõisas baltisaksa maitsete degusteerimine.
• Veldi ja Tütred õlle degusteerimine ja lõunaeine Hara külas.
• Kõnnu Viinaköögi kodukohvik.
• Käsmu meremuuseumi kodukohvik.
• Kolga muuseumi kodukohvik.
• Loksa linna kodukohvikud.