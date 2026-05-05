KAI­SA LIN­NO,

La­he­maa Tu­ris­miü­hing

Ees­ti va­nim rah­vus­park – La­he­maa – tä­his­tab oma 55. sün­ni­päe­va ning kut­sub kõi­ki hu­vi­li­si osa saa­ma maist au­gus­ti­ni kest­vast mit­me­ke­si­sest prog­ram­mist. Juu­be­liü­ri­tus­te hul­ka kuu­lu­vad ka ran­na­kü­la­de se­mi­nar ja rah­vus­va­he­li­ne kon­ve­rents. Eri­ti põ­ne­vaks ku­ju­neb 23.-24. mai, mil ko­ha­li­kud tu­ris­miet­te­võt­jad kor­ral­da­vad La­he­maa päe­va ja võõ­rus­ta­vad kü­la­li­si.

La­he­maa rah­vus­par­gi loo­du­ses ja kul­tuu­ri­loos on lõp­ma­tult hu­vi­pak­ku­vaid lu­gu­sid ning avas­ta­mis­rõõ­mu ja­gub kõi­gi­le, ka ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le. Täp­se­mat in­fot leiab kait­sea­la­de ko­du­le­helt.

Tu­ris­miü­ri­tu­sed

Tu­ris­mias­ja­li­sed on 20. ja 21. mail oo­da­tud Palm­ses­se. Esi­me­sel päe­val toi­mub Vi­ru­maa DMO loo­dus­tu­ris­mi­kon­ve­rents „Loo­dus loob siht­ko­ha“, mis toob kok­ku mit­me­ke­si­se rin­gi esi­ne­jaid – ala­tes tun­tud loo­dus­a­ja­kir­ja­ni­kust Hend­rik Rel­vest ja Soo­me es­to­fii­list rän­nu­me­hest Ta­pio Mä­ke­läi­ne­nist ku­ni Vi­ru­maa et­te­võt­ja­te ja ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­juh­ti­de­ni.

Prog­ramm si­sal­dab et­te­kan­deid, pa­neel­dis­kus­sioo­ni ning prak­ti­li­si ela­mu­si ehk tuu­re Palm­se mõi­sas, pak­ku­des nii ins­pi­rat­sioo­ni kui ka võr­gus­tu­mis­või­ma­lu­si.

Tei­se päe­va rah­vus­va­he­li­se ing­li­se­keel­se kon­ve­rent­si „Rah­vus­par­gid, ko­gu­kon­nad ja koos­töö” tee­mad on rah­vus­par­ki­de ko­gu­kon­da­de roll, kest­lik tu­rism, klii­ma­muu­tus­te­ga ko­ha­ne­mi­ne ning voo­lu­vee­ko­gu­de pu­has­ta­mi­ne, sa­mu­ti prak­ti­li­sed koos­töö­ko­ge­mu­sed Bal­ti­ku­mist ja Eu­roo­past.

Kon­ve­rent­si raa­mes all­kir­jas­ta­vad Bal­ti rii­ki­de rah­vus­par­ki­de tu­ris­mi­võr­gus­ti­kud kok­ku­lep­pe, mil­le ees­märk on tu­gev­da­da koos­tööd, aren­da­da ühi­selt loo­dus­tu­ris­mi ning pa­nus­ta­da elu­rik­ku­se hoid­mis­se ja klii­ma­muu­tus­te­ga ko­ha­ne­mis­se.

22. mail tut­vus­ta­vad ko­ha­li­kud gii­did vast­val­mi­nud La­he­maa kü­la­de rin­ge – eks­kur­sioo­ne, mil­le käi­gus saab avas­ta­da meie kü­la­de oma­pä­ra.

La­he­maa päev ja RMK üri­tu­sed pe­re­de­le

23.-24. mail toi­mub La­he­maa päev, mil La­he­maa tu­ris­miet­te­võt­jad tee­vad eks­kur­sioo­ne, mat­ku ja pik­nik­ke, lau­päev lõ­pe­ta­tak­se kont­ser­di­ga „Kol­ga mäss”. Täp­se­mat prog­ram­mi näeb ko­du­le­hel vi­sit­la­he­maa.com/la­he­maa­paev.

6. ja 7. juu­nil kut­sub RMK hu­vi­li­si loo­dus­vaat­lus­te päe­va­de­le Oan­du kü­las­tus­kes­ku­ses. Ju­hen­da­jad ai­ta­vad lii­ke mää­ra­ta ning kor­ral­da­vad ja­lu­tus­käi­ke met­sas ja jär­ve kal­dal. Kuu­la­tak­se lin­de, vaa­da­tak­se tai­mi, püü­tak­se vee-elu­kaid ja üri­ta­tak­se nei­le kõi­gi­le ka ni­med lei­da.

22. au­gus­til avab RMK Vi­ru ra­ba uuen­da­tud ra­ja üri­tu­se­ga „Vi­ru ra­ba – vä­rav La­he­maa loo­du­ses­se”. Toi­mu­vad mat­kad ja töö­toad. Au­gus­ti­kuu öös ku­ma­vad sa­la­pä­ra­sed val­gus­ku­jud ja -ins­tal­lat­sioo­nid, päev ja õh­tu pa­ku­vad kau­neid vaa­te­pil­te ja mit­me­ke­sist te­ge­vust Vi­ru ra­ba õp­pe­ra­jal.

27. au­gus­til toi­muv ran­na­kü­la­de se­mi­nar kes­ken­dub Ees­ti ran­na­kü­la­de kul­tuu­ri­väär­tus­te­le – ran­na- ja me­re­maas­ti­kud, ar­heo­loo­gia­pä­rand, ta­luar­hi­tek­tuur, uus­hoo­nes­tus ran­na­kü­la­des, paa­di­kuu­rid, laut­rid, sa­da­mad, me­re­mär­gid ja me­re­teed.

Tra­dit­sioo­ni­li­sed suu­re­mad üri­tu­sed on 16.-17. mail toi­muv muu­seu­miöö, 11.-12. juu­lil pee­tav Hal­ja­la val­la ko­du­koh­vi­ku­te päev ning 25.-26. juu­li ava­tud ta­lu­de päev ja 29. au­gus­ti mui­nas­tu­le­de öö, mis on käesoleval aas­tal mõ­nes­ki ko­has La­he­maal seo­tud rah­vus­par­gi juu­be­li­ga.

La­he­maa rah­vus­par­gi sün­ni­päev on 1. juu­nil, siis alus­tab La­he­maa Tu­ris­miü­hing kam­paa­niat „Saa­da sõb­ra­le post­kaart La­he­maalt”, mis in­nus­tab ko­ha­lik­ke mõt­le­ma La­he­maa väär­tus­te üle.

La­he­maa päe­va üri­tu­sed 23.-24. mail

Mat­kad:

• Alt­jal kuns­ti­matk loo­du­ses­se Leo Aa­de­li­ga.

• Tam­mis­tul ran­na­nii­du­matk.

• Nõm­me­ves­kil La­he­maa ju­ga­de matk Wan­der­lus­ti­ga.

• Muuk­si ja Ma­ja­ki­vi retk Rei­mann Ret­ke­de­ga.

• Lok­sa ja Ha­ra kü­la va­hel mat­ka­päev La­he­maa Loo­dus­koo­li­ga.

• Vii­nis­tult paa­di­sõit Moh­ni saa­re­le.

• Ha­ra sa­da­mast paa­di­sõit Ha­ra saa­re­le.

• Puh­ta Vee Tee­ma­par­gi matk Ka­ber­la ojal.

• Puh­ta Vee Tee­ma­par­gi klaas­ka­ja­ki­retk Än­tu Si­ni­jär­vel.

Eks­kur­sioo­nid:

• Val­ge­jõe Vei­ni­vil­las aja­loo­tuu­rid.

• Mui­nas­tai­de­ko­jas mee­nu­tu­sed La­he­maa al­gus­päe­vilt.

• Palm­se mõi­sas aja­loo­loeng ja ja­lu­tus­käik ae­da­des.

• Kol­ga muu­seu­mis tuu­rid muu­seu­mis ja mõi­sas.

• Käs­mu me­re­muu­seu­mis saab tut­vu­da väl­ja­pa­ne­ku­te­ga.

• Lin­nu­tee Puh­ve­tist Kol­ga eks­kur­sioo­nid Ott Sand­ra­ku­ga.

• Vil­la Domb­rov­kas kuns­ti­matk ja pik­nik.

• Lok­sa lin­nas eri­ne­vad näi­tu­sed ja et­teas­ted.

Töö­toad:

• Kõn­nu Vii­na­köö­gis saab maa­li­da.

• Kee­rud Ke­raa­mi­ka ke­raa­mi­ka­pik­nik.

• Võ­sul Jaa­nioa­jal meis­ter­da­mi­ne.

Söö­gi­ko­had:

• Lin­nu­tee Puh­vet Kol­gas.

• Ka­val-Ant­su kõrts Vi­hu­las.

• Val­ge­jõe Vei­ni­vil­la ka­la­koh­vik.

• Palm­se mõi­sas bal­ti­sak­sa mait­se­te de­gus­tee­ri­mi­ne.

• Vel­di ja Tüt­red õl­le de­gus­tee­ri­mi­ne ja lõu­naei­ne Ha­ra kü­las.

• Kõn­nu Vii­na­köö­gi ko­du­koh­vik.

• Käs­mu me­re­muu­seu­mi ko­du­koh­vik.

• Kol­ga muu­seu­mi ko­du­koh­vik.

• Lok­sa lin­na ko­du­koh­vi­kud.