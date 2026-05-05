Kuusalu valda on antud käesoleval perioodil 380 442 eurot, Loksale 102 531 eurot.
Kuusalu, Tapa, Kadrina ja Haljala valda ning Loksa linna ühendava Leader-tegevusrühma MTÜ Arenduskoda tegevjuht Heiki Vuntus tegi liikmete üldkoosolekul ülevaate viimase kolme aasta jooksul Leader-programmist jaotatud toetustest.
Euroopa Liidu maaelu edendamist toetava Leader-programmi praegusel perioodil, mis kestab aastatel 2023-2027, on Arenduskoda korraldanud taotlusvoore aastatel 2024 ja 2025 ning kevadel 2026. Toetusi on saanud taotleda kolmest Leader-meetmest: mikro- ja väikeettevõtete arendamine, kogukondade investeeringud ning aktiivsete ja tegusate kogukondade ühised ettevõtmised.
Neljandast toetusmeetmest „MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus“ rahastatakse Leader-programmist Arenduskoja algatatud ja osalusega projekte.
Toetatud on kokku 96 projekti
Arenduskoja tegevjuhi andmetel on käesoleva perioodi kolme aastaga toetatud kokku 96 projekti, millest 93 on jagatud MTÜde, ettevõtete või omavalitsuste esitatud projektidele ning 3 on seotud Arenduskoja koostööprojektidega. Praeguseks on lõpetatud 43 projekti ja pooleli on 53.
Jagatud toetuste kogusumma on 1 702 915 eurot, sellest on antud piirkonna taotlejatele investeeringuteks või üritusteks kokku 1 412 833 eurot.
Kõige suurem summa ehk pool toetuste kogusummast on suunatud väike- ja mikroettevõtete investeeringuprojektidele – 851 472 eurot kokku 43 projektile.
Kogukonna investeeringute toetamiseks on antud 340 562 eurot ehk 20 protsenti kokku 23 projektile.
Kogukondade ettevõtmisi on toetatud 221 380 euroga, toetust on saanud 27 projekti.
Arenduskoja enda 3 projekti läbiviimiseks on praegusel perioodil eraldatud kokku 289 501 eurot.
Kuusalu vallast on toetatud 25 projekti
Kuusalu vallas tegutsevate MTÜde ja ettevõtete, ka omavalitsuse projektidele käesoleval perioodil antud toetuste kogusumma on 380 442 eurot, mis moodustab 26,9 protsenti perioodi kõigist toetusrahadest. Kokku on toetatud Kuusalu vallast kolme aasta jooksul 25 taotlust.
Loksaga seotud taotlejaid on toetatud samal perioodil kokku 102 531 euroga – rahastatud on 5 projekti, mille kogumaht moodustab 7,3 protsenti toetuste üldisest summast.
Kõige suurema summaga, kokku 390 300 euroga, on praegusel perioodil toetatud Tapa vallaga seotud 29 projekti – 27,6 protsenti toetusrahadest.
Kadrina vallaga seotud taotlejatele on antud nende kolme aasta jooksul 23 projektile kokku 348 941 eurot – 24,7 protsenti toetusrahade kogusummast.
Haljala vallaga seotud 11 taotlust on saanud samal perioodil kokku 190 619 eurot toetust – 13,5 protsenti kogusummast.
HEIKI VUNTUS: „Ehk muuta strateegiat?“
Arenduskoja tegevjuht Heiki Vuntus kommenteeris, et ettevõtetele suunatud meetmest jäi kahel esimesel aastal raha üle, sest taotlejaid oli vähe. Tänavusse taotlusvooru esitati palju projekte, kuid nüüd toetusraha kõigile ei jagunud.
„Ettevõtete esitatud kõik projektid olid suhteliselt head ja keskmiste hindamistulemustega üle 5 punkti, seega ületasid toetuse andmise künnise. Kõik oleksid võinud saada toetust, kui meetme kogusumma oleks olnud suurem,“ ütles ta.
„Kogukondade investeeringuteks ja ka aktiivsete kogukondade tegevusteks tuleb pidevalt palju rohkem taotlusi, kui on nende meetmete jaoks eraldatud raha. Kõigil kolmel aastal on osade kogukondade projektid seetõttu jäänud toetuseta. Kuid Arenduskoja käesoleva perioodi strateegias oli otsustatud, et pool Leaderi toetusrahast läheb ettevõtetele. Samas oli kogukondade investeeringutoetuste meede eriti populaarne. Kui Leader-programmiga jätkatakse, siis võiks uues strateegias selle meetme jaoks rohkem raha eraldada.“
Arenduskoja enda projektid
Arenduskoda on juhtpartner kahes enda algatatud koostööprojektis ning partnerina teeb kaasa kolmandas ühisprojektis.
Arenduskoja algatatud koostööprojektis „Kestliku maaettevõtluse võimestamine rahvusparkidega/kaitsealadega piirkondades – Greenpark“ osalevad Eestist 4, Lätist 4, Sloveeniast 2, Horvaatiast 2 tegevusrühma, Kreekast ja Portugalist mõlemast 1. Eestist osalevad peale Arenduskoja Ida-Harju Koostöökoda, Kodukant Läänemaa ja Saarte Koostöökogu.
Teine ühisprojekt on „Põhja-Eesti paepealsed maitsed“, kuhu Arenduskoda on kutsunud osalema Ida-Harju Koostöökoja ning Virumaalt Leader-tegevusrühmad Partnerid ja PAIK.
Kolmandas koostööprojektis „Viru Leader võrgustiku tugevdamine“ osaleb Arenduskoda partnerina koos Lääne- ja Ida-Virumaa tegevusrühmadega. Selle projekti raames algatas Arenduskoda oma piirkonnas kogukondade arenguprogrammi, kus 10 kogukonna seas on Kuusalu vallast Suurpea Külaselts ja Hara Külaselts, Loksalt MTÜ Loksa Pärlid ja osaleb ka kogu Lahemaa piirkonnas tegutsev Lahemaa Turismiühing.