Kuu­sa­lu val­da on an­tud käe­so­le­val pe­rioo­dil 380 442 eu­rot, Lok­sa­le 102 531 eu­rot.

Kuu­sa­lu, Ta­pa, Kad­ri­na ja Hal­ja­la val­da ning Lok­sa lin­na ühen­da­va Lea­der-te­ge­vus­rüh­ma MTÜ Aren­dus­ko­da te­gev­juht Hei­ki Vun­tus te­gi liik­me­te üld­koo­so­le­kul üle­vaa­te vii­ma­se kol­me aas­ta jook­sul Lea­der-prog­ram­mist jao­ta­tud toe­tus­test.

Eu­roo­pa Lii­du maae­lu eden­da­mist toe­ta­va Lea­der-prog­ram­mi prae­gu­sel pe­rioo­dil, mis kes­tab aas­ta­tel 2023-2027, on Aren­dus­ko­da kor­ral­da­nud taot­lus­voo­re aas­ta­tel 2024 ja 2025 ning ke­va­del 2026. Toe­tu­si on saa­nud taot­le­da kol­mest Lea­der-meet­mest: mik­ro- ja väi­ke­et­te­võ­te­te aren­da­mi­ne, ko­gu­kon­da­de in­ves­tee­rin­gud ning ak­tiiv­se­te ja te­gu­sa­te ko­gu­kon­da­de ühi­sed et­te­võt­mi­sed.

Nel­jan­dast toe­tus­meet­mest „MTÜ Aren­dus­ko­da koos­töö ja jät­ku­suut­lik­kus“ ra­has­ta­tak­se Lea­der-prog­ram­mist Aren­dus­ko­ja al­ga­ta­tud ja osa­lu­se­ga pro­jek­te.

Toe­ta­tud on kok­ku 96 pro­jek­ti

Aren­dus­ko­ja te­gev­ju­hi and­me­tel on käe­so­le­va pe­rioo­di kol­me aas­ta­ga toe­ta­tud kok­ku 96 pro­jek­ti, mil­lest 93 on ja­ga­tud MTÜ­de, et­te­võ­te­te või oma­va­lit­sus­te esi­ta­tud pro­jek­ti­de­le ning 3 on seo­tud Aren­dus­ko­ja koos­tööp­ro­jek­ti­de­ga. Prae­gu­seks on lõ­pe­ta­tud 43 pro­jek­ti ja poo­le­li on 53.

Ja­ga­tud toe­tus­te ko­gu­sum­ma on 1 702 915 eu­rot, sel­lest on an­tud piir­kon­na taot­le­ja­te­le in­ves­tee­rin­gu­teks või üri­tus­teks kok­ku 1 412 833 eu­rot.

Kõi­ge suu­rem sum­ma ehk pool toe­tus­te ko­gu­sum­mast on suu­na­tud väi­ke- ja mik­roet­te­võ­te­te in­ves­tee­rin­gup­ro­jek­ti­de­le – 851 472 eu­rot kok­ku 43 pro­jek­ti­le.

Ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te toe­ta­mi­seks on an­tud 340 562 eu­rot ehk 20 prot­sen­ti kok­ku 23 pro­jek­ti­le.

Ko­gu­kon­da­de et­te­võt­mi­si on toe­ta­tud 221 380 eu­ro­ga, toe­tust on saa­nud 27 pro­jek­ti.

Aren­dus­ko­ja en­da 3 pro­jek­ti lä­bi­vii­mi­seks on prae­gu­sel pe­rioo­dil eral­da­tud kok­ku 289 501 eu­rot.

Kuu­sa­lu val­last on toe­ta­tud 25 pro­jek­ti

Kuu­sa­lu val­las te­gut­se­va­te MTÜ­de ja et­te­võ­te­te, ka oma­va­lit­su­se pro­jek­ti­de­le käe­so­le­val pe­rioo­dil an­tud toe­tus­te ko­gu­sum­ma on 380 442 eu­rot, mis moo­dus­tab 26,9 prot­sen­ti pe­rioo­di kõi­gist toe­tus­ra­ha­dest. Kok­ku on toe­ta­tud Kuu­sa­lu val­last kol­me aas­ta jook­sul 25 taot­lust.

Lok­sa­ga seo­tud taot­le­jaid on toe­ta­tud sa­mal pe­rioo­dil kok­ku 102 531 eu­ro­ga – ra­has­ta­tud on 5 pro­jek­ti, mil­le ko­gu­maht moo­dus­tab 7,3 prot­sen­ti toe­tus­te ül­di­sest sum­mast.

Kõi­ge suu­re­ma sum­ma­ga, kok­ku 390 300 eu­ro­ga, on prae­gu­sel pe­rioo­dil toe­ta­tud Ta­pa val­la­ga seo­tud 29 pro­jek­ti – 27,6 prot­sen­ti toe­tus­ra­ha­dest.

Kad­ri­na val­la­ga seo­tud taot­le­ja­te­le on an­tud nen­de kol­me aas­ta jook­sul 23 pro­jek­ti­le kok­ku 348 941 eu­rot – 24,7 prot­sen­ti toe­tus­ra­ha­de ko­gu­sum­mast.

Hal­ja­la val­la­ga seo­tud 11 taot­lust on saa­nud sa­mal pe­rioo­dil kok­ku 190 619 eu­rot toe­tust – 13,5 prot­sen­ti ko­gu­sum­mast.

HEI­KI VUN­TUS: „Ehk muu­ta st­ra­tee­giat?“

Aren­dus­ko­ja te­gev­juht Hei­ki Vun­tus kom­men­tee­ris, et et­te­võ­te­te­le suu­na­tud meet­mest jäi ka­hel esi­me­sel aas­tal ra­ha üle, sest taot­le­jaid oli vä­he. Tä­na­vus­se taot­lus­voo­ru esi­ta­ti pal­ju pro­jek­te, kuid nüüd toe­tus­ra­ha kõi­gi­le ei ja­gu­nud.

„Et­te­võ­te­te esi­ta­tud kõik pro­jek­tid olid suh­te­li­selt head ja kesk­mis­te hin­da­mis­tu­le­mus­te­ga üle 5 punk­ti, see­ga üle­ta­sid toe­tu­se and­mi­se kün­ni­se. Kõik olek­sid või­nud saa­da toe­tust, kui meet­me ko­gu­sum­ma oleks ol­nud suu­rem,“ üt­les ta.

„Ko­gu­kon­da­de in­ves­tee­rin­gu­teks ja ka ak­tiiv­se­te ko­gu­kon­da­de te­ge­vus­teks tu­leb pi­de­valt pal­ju roh­kem taot­lu­si, kui on nen­de meet­me­te jaoks eral­da­tud ra­ha. Kõi­gil kol­mel aas­tal on osa­de ko­gu­kon­da­de pro­jek­tid see­tõt­tu jää­nud toe­tu­se­ta. Kuid Aren­dus­ko­ja käe­so­le­va pe­rioo­di st­ra­tee­gias oli ot­sus­ta­tud, et pool Lea­de­ri toe­tus­ra­hast lä­heb et­te­võ­te­te­le. Sa­mas oli ko­gu­kon­da­de in­ves­tee­rin­gu­toe­tus­te mee­de eri­ti po­pu­laar­ne. Kui Lea­der-prog­ram­mi­ga jät­ka­tak­se, siis võiks uues st­ra­tee­gias sel­le meet­me jaoks roh­kem ra­ha eral­da­da.“

Aren­dus­ko­ja en­da pro­jek­tid

Aren­dus­ko­da on juht­part­ner ka­hes en­da al­ga­ta­tud koos­töö­pro­jek­tis ning part­ne­ri­na teeb kaa­sa kol­man­das ühisp­ro­jek­tis.

Aren­dus­ko­ja al­ga­ta­tud koos­tööp­ro­jek­tis „Kest­li­ku maaet­te­võt­lu­se või­mes­ta­mi­ne rah­vus­par­ki­de­ga/kait­sea­la­de­ga piir­kon­da­des – Green­park“ osa­le­vad Ees­tist 4, Lä­tist 4, Slo­vee­niast 2, Hor­vaa­tiast 2 te­ge­vus­rüh­ma, Kree­kast ja Por­tu­ga­list mõ­le­mast 1. Ees­tist osa­le­vad pea­le Aren­dus­ko­ja Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, Ko­du­kant Lää­ne­maa ja Saar­te Koos­töö­ko­gu.

Tei­ne ühisp­ro­jekt on „Põh­ja-Ees­ti pae­peal­sed mait­sed“, ku­hu Aren­dus­ko­da on kut­su­nud osa­le­ma Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ning Vi­ru­maalt Lea­der-te­ge­vus­rüh­mad Part­ne­rid ja PAIK.

Kol­man­das koos­tööp­ro­jek­tis „Vi­ru Lea­der võr­gus­ti­ku tu­gev­da­mi­ne“ osa­leb Aren­dus­ko­da part­ne­ri­na koos Lää­ne- ja Ida-Vi­ru­maa te­ge­vus­rüh­ma­de­ga. Sel­le pro­jek­ti raa­mes al­ga­tas Aren­dus­ko­da oma piir­kon­nas ko­gu­kon­da­de aren­gup­rog­ram­mi, kus 10 ko­gu­kon­na seas on Kuu­sa­lu val­last Suur­pea Kü­la­selts ja Ha­ra Kü­la­selts, Lok­salt MTÜ Lok­sa Pär­lid ja osa­leb ka ko­gu La­he­maa piir­kon­nas te­gut­sev La­he­maa Tu­ris­miü­hing.