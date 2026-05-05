Kehra rahvamajas toimus pühapäeval, 3. mail lauluvõistlus „Anija valla laululaps“, kus selgusid, kes esindavad tänavu valda ülemaakonnalisel konkursil Harjumaa Laululaps 2026. Anija valla laste lauluvõistlusel võisid osaleda kõik valla sissekirjutust omavad lapsed, osalejaid oli kuues vanuserühmas kokku 27. Kõige rohkem oli noori lauljaid Kehrast ja Alaverest, võistlusel osalejaid oli ka Vooselt, Pikvalt, Kaunissaarest, Ülejõelt ja Salumäe külast.
Võistluse žüriis olid Kehra gümnaasiumi muusikaõpetaja Johanna Maria Juhandi ning muusikaõpetajad Mari-Liis Vaarend ja Ita-Riina Pedanik Viimsi vallast.
3-4aastaste vanuserühmas olid 3 laululast. Maakonna võistlusele pääses neist Nora Paulus. Julge esinemise eest pälvisid eripreemia Jete Heiya Pregel ja Mariel Räbin. Nende kõigi lauluõpetaja on Heli Karu.
5-6aastaseid lauljaid oli samuti 3. Harjumaa Laululapsele otsustati valda esindama valida Aleksandra Kutšumova. Eripreemia julge esinemise eest said Keidlin Liiva ja Liisa Rauam. Ka nemad on kõik Heli Karu õpilased.
7-9aastaste vanuserühmas võistlesid 6 laululast. Ülemaakonnalisele konkursile pääsesid neist Heli Karu lauluõpilane Jonna Pikkat ja Jako Loik, kelle õpetaja on Liivi Siil. Eripreemia musikaalse esinemise eest sai Johanna-Mai Lilleväli ja muheda esituse eest sai eripreemia Rihhard Rohumets. Nende mõlema õpetaja on Heli Karu. Tema on ka kolmest vanemast vanuserühmast maakonna konkursile valitud, samuti eripreemiad pälvinud laste lauluõpetaja.
Kõige rohkem osavõtjaid oli 10-12aastaste vanuserühmas, kus võistlesid 8 laululast. Edasi pääsesid Ingel Vakra ja Ott Vabamäe. Loomuliku häälekasutuse eest said eripreemia Migle Kaalo ja Liisa Nõlvak.
13-15aastaseid laululapsi osales 5. Harjumaa Laululapsele valiti Helis Hansen ja Margaret Pikkel. Tulevikulootuse eripreemia pälvis Kirke Huusi.
16-18aastaseid noori lauljaid oli valla võistlusel kaks, mõlemad lähevad ka Harjumaa konkursile. Need on Meribel Margat ja Marian Teppan.
Anija valla lauluvõistluse päevajuht oli Pipi ehk Kelly Kruusmann. Rahvamaja lava ehtisid lauluvõistluse ajal õhupallidest dekoratsioonid, need tegi Meelika Mäeorg. Võistluse helimees oli Indrek Agar.
Konkurss Harjumaa Laululaps 2026 toimub 15. ja 16. mail Kiili rahvamajas.