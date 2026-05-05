Keh­ra rah­va­ma­jas toi­mus pü­ha­päe­val, 3. mail lau­lu­võist­lus „Ani­ja val­la lau­lu­laps“, kus sel­gu­sid, kes esin­da­vad tä­na­vu val­da üle­maa­kon­na­li­sel kon­kur­sil Har­ju­maa Lau­lu­laps 2026. Ani­ja val­la las­te lau­lu­võist­lu­sel või­sid osa­le­da kõik val­la sis­se­kir­ju­tust oma­vad lap­sed, osa­le­jaid oli kuues va­nu­se­rüh­mas kok­ku 27. Kõi­ge roh­kem oli noo­ri laul­jaid Keh­rast ja Ala­ve­rest, võist­lu­sel osa­le­jaid oli ka Voo­selt, Pik­valt, Kau­nis­saa­rest, Üle­jõelt ja Sa­lu­mäe kü­last.

Võist­lu­se žü­riis olid Keh­ra güm­naa­siu­mi muu­si­kaõ­pe­ta­ja Jo­han­na Ma­ria Ju­han­di ning muu­si­kaõ­pe­ta­jad Ma­ri-Liis Vaa­rend ja Ita-Rii­na Pe­da­nik Viim­si val­last.

3-4aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas olid 3 lau­lu­last. Maa­kon­na võist­lu­se­le pää­ses neist No­ra Pau­lus. Jul­ge esi­ne­mi­se eest päl­vi­sid erip­ree­mia Je­te Heiya Pre­gel ja Ma­riel Rä­bin. Nen­de kõi­gi lau­luõ­pe­ta­ja on He­li Ka­ru.

5-6aas­ta­seid laul­jaid oli sa­mu­ti 3. Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le ot­sus­ta­ti val­da esin­da­ma va­li­da Alek­sand­ra Ku­tšu­mo­va. Erip­ree­mia jul­ge esi­ne­mi­se eest said Keid­lin Lii­va ja Lii­sa Rauam. Ka ne­mad on kõik He­li Ka­ru õpi­la­sed.

7-9aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas võist­le­sid 6 lau­lu­last. Üle­maa­kon­na­li­se­le kon­kur­si­le pää­se­sid neist He­li Ka­ru lau­luõ­pi­la­ne Jon­na Pik­kat ja Ja­ko Loik, kel­le õpe­ta­ja on Lii­vi Siil. Erip­ree­mia mu­si­kaal­se esi­ne­mi­se eest sai Jo­han­na-Mai Lil­le­vä­li ja mu­he­da esi­tu­se eest sai erip­ree­mia Rih­hard Ro­hu­mets. Nen­de mõ­le­ma õpe­ta­ja on He­li Ka­ru. Te­ma on ka kol­mest va­ne­mast va­nu­se­rüh­mast maa­kon­na kon­kur­si­le va­li­tud, sa­mu­ti erip­ree­miad päl­vi­nud las­te lau­luõ­pe­ta­ja.

Kõi­ge roh­kem osa­võt­jaid oli 10-12aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas, kus võist­le­sid 8 lau­lu­last. Eda­si pää­se­sid In­gel Vak­ra ja Ott Va­ba­mäe. Loo­mu­li­ku hää­le­ka­su­tu­se eest said erip­ree­mia Mig­le Kaa­lo ja Lii­sa Nõl­vak.

13-15aas­ta­seid lau­lu­lap­si osa­les 5. Har­ju­maa Lau­lu­lap­se­le va­li­ti He­lis Han­sen ja Mar­ga­ret Pik­kel. Tu­le­vi­ku­loo­tu­se erip­ree­mia päl­vis Kir­ke Huu­si.

16-18aas­ta­seid noo­ri laul­jaid oli val­la võist­lu­sel kaks, mõ­le­mad lä­he­vad ka Har­ju­maa kon­kur­si­le. Need on Me­ri­bel Mar­gat ja Ma­rian Tep­pan.

Ani­ja val­la lau­lu­võist­lu­se päe­va­juht oli Pi­pi ehk Kel­ly Kruus­mann. Rah­va­ma­ja la­va ehtisid lau­lu­võist­lu­se ajal õhu­pal­li­dest de­ko­rat­sioo­nid, need te­gi Mee­li­ka Mäeorg. Võist­lu­se he­li­mees oli Ind­rek Agar.

Kon­kurss Har­ju­maa Lau­lu­laps 2026 toi­mub 15. ja 16. mail Kii­li rah­va­ma­jas.