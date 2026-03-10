Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor Elmar Vaher kinnitas käskkirjaga kohalikele omavalitsustele kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja kasutamisega kaasneva olulise häiringu eest hüvitise summad. Hüvitist saavad kokku 16 omavalitsust. Anija vallale eraldatav summa on 57 915 eurot, Kuusalu vallale antakse 147 708 eurot, Tapa vald saab 330 487 eurot. Anija vallavanem Riivo Noor ütles, et hüvitiseks antav raha läheb Soodla-Kõrvemaa kergliiklustee kaasfinantseerimiseks. Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt kommenteeris, et vastavalt Kuusalu vallavolikogu 2020. aasta juunis kinnitatud otsusele kasutakse hüvitist investeeringute katteks: „Selle otsuse punkt 2 sätestab, et kaitseväe keskpolügooni ja Soodla harjutusvälja kasutamisest tekkiva negatiivse mõju leevendamiseks määrata investeeringud Kuusalu valla teedesse ja haridusasutuste taristusse. Täidame volikogu otsust.“