Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se pea­di­rek­tor El­mar Va­her kin­ni­tas käsk­kir­ja­ga ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le kait­se­väe ja Kait­se­lii­du har­ju­tus­väl­ja ka­su­ta­mi­se­ga kaas­ne­va olu­li­se häi­rin­gu eest hü­vi­ti­se sum­mad. Hü­vi­tist saa­vad kok­ku 16 oma­va­lit­sust. Ani­ja val­la­le eral­da­tav sum­ma on 57 915 eu­rot, Kuu­sa­lu val­la­le an­tak­se 147 708 eu­rot, Ta­pa vald saab 330 487 eu­rot. Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et hü­vi­ti­seks an­tav ra­ha lä­heb Sood­la-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee kaas­fi­nant­see­ri­mi­seks. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kom­men­tee­ris, et vas­ta­valt Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 2020. aas­ta juu­nis kin­ni­ta­tud ot­su­se­le ka­su­tak­se hü­vi­tist in­ves­tee­rin­gu­te kat­teks: „Sel­le ot­su­se punkt 2 sä­tes­tab, et kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni ja Sood­la har­ju­tus­väl­ja ka­su­ta­mi­sest tek­ki­va ne­ga­tiiv­se mõ­ju lee­ven­da­mi­seks mää­ra­ta in­ves­tee­rin­gud Kuu­sa­lu val­la tee­des­se ja ha­ri­dus­a­su­tus­te ta­ris­tus­se. Täi­da­me vo­li­ko­gu ot­sust.“