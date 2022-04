Möö­du­nud su­vel Aru­kü­las ja Raa­si­kul ko­ha­li­ku oma­al­ga­tu­se prog­ram­mi toe­tu­sel Ees­ti tun­tud in­ves­to­ri­te­ga koh­tu­mi­si lä­bi vii­nud Ju­ta Asu­ja ja Mar­ge Aa­sa­laid kor­ral­da­vad Raa­si­ku val­la esi­me­se in­ves­tee­ri­mis­fes­ti­va­li.

„Mul­lu­ne hoo­vi­jut­tu­de sa­ri osu­tus vä­ga me­nu­kaks, in­ves­tee­ri­mi­sa­la­seid ko­ge­mu­si ja ins­pi­rat­sioo­ni käi­sid saa­mas sa­da­kond ini­mest. Hil­jem kuul­si­me mõ­nelt­ki, et olek­sid sa­mu­ti soo­vi­nud osa­le­da, kuid gru­pid olid ju­ba täis. Sel­lest tu­li­ mõ­te, et teeks mi­da­gi sar­nast, kuid suu­re­mas ma­hus. Meie soov on näi­da­ta, et in­ves­tee­ri­mi­ne ei ole ra­ke­ti­tea­dus või ai­nult pea­lin­na pan­ku­ri­te jaoks, vaid kõi­gi või­ma­lus,“ rää­kis Mar­ge Aa­sa­laid.

Fes­ti­va­li kor­ral­dus­tii­mis on li­saks te­ma­le ja Ju­ta Asu­ja­le Ni­ko­lai Ku­nit­sõn, kes on Arukülas aktsiatesse investeerimise mastermind-grupi eestvedaja.

In­ves­tee­ri­mis­fes­ti­val toi­mub 22. mail Ka­le­si kü­las Ka­dar­pi­ku ta­lus pe­reü­ri­tu­se­na, ku­hu on oo­da­tud ka lap­sed: „PI­SA tes­tid näi­ta­vad, et ra­ha­tar­ku­se tead­mi­si meil on, kuid praktikas see sageli ei kajastu. Usun, et in­ves­tee­ri­mis­fes­ti­va­lil saa­vad va­ne­mad nä­pu­näi­teid, kui­das ko­dus las­te­le ra­ha­tar­kust an­da. Raa­si­ku põ­hi­koo­lis on teist aas­tat 3.-4. klas­sis ma­jan­du­sõ­pe ja 8. klassis ettevõtlusõpe. Klas­si­ju­ha­ta­jad on vä­ga ra­hul, on nä­ha, kui­das las­te mõt­te­maailm sel­le­ga avar­dub. Pi­ka­ve­re koo­lis on see hu­vi­rin­gi­na kõi­gi­le õpi­las­te­le. Meie fes­ti­va­li üks peae­si­ne­ja, ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mis töö­tav in­ves­tor Lii­si Kirch eden­dab mõt­te­vii­si, et ra­ha­tar­kust tu­leb õ­pe­ta­ma ha­ka­ta ju­ba las­teaias.“

Loe pikemalt 13. aprilli Sõnumitoojast.