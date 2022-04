Ida-Harju Koostöökoja toetuste voor

Ida-Harju Koostöökoda avas Leader-toetuste jagamiseks 21. märtsist 4. aprillini kestnud taotlusvooru. Toetust sai taotleda elukeskkonna ja ühistegevuse arendamiseks. Elukeskkonna arendamise meetmes on jagada 455 920 eurot, taotluste kogusumma on 657 000 eurot. Meetmesse esitatud 11 projektist 4 olid Anija vallast 4, 2 Raasiku ja 5 Kose vallast. Taotleda said MTÜd, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, ühele projektile võis taotleda 5000 kuni 80 000 eurot. Ühistegevuse arendamise meetmes on jagada 51 731 eurot, taotlusi esitati väiksemas mahus, kokku soovitakse 43 400 eurot. Toetust küsiti 5 projektile, neist neli on Kose ja üks Anija vallast. Ida-Harju Koostöökoja arendusjuht Sille Noor oletas, et väiksem huvi ühistegevuse vastu on põhjustatud ebakindlast ajast: „Covid on ühistegevust väga palju muutnud, paljudel on tulnud projektide elluviimist edasi lükata ja see on olnud keeruline. Nüüd on ka sõda ja tundub, et väga paljudel ei ole tahtmist üritusi korraldada.“ Ühele projektile sai ühistegevuse meetmest taotleda 2000 kuni 10 000 eurot, lisaks MTÜdele, sihtasutustele ja omavalitsustele võisid projekte esitada ka ettevõtted. Maksimaalne toetusmäär mõlema meetme puhul on 80 protsenti projekti maksumusest. Projektide hindamiskomisjon ei ole veel kinnitatud. Sille Noor arvas, et komisjon jõutakse kinnitada käesoleval nädalal. Ta avaldas lootust, et projektid on hinnatud ja saab PRIAle kinnitamiseks esitada maikuu keskel.