Jaa­nua­ris kin­ni­tas Raasiku val­la­va­lit­sus val­la 2026. aas­ta hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se ka­va, mil­le jär­gi ja­ga­tak­se käes­o­le­val aas­tal rii­gilt 7-19aas­tas­te las­te ja noor­te hu­vi­te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­seks saa­da­vat toe­tust. Val­las on sel­les va­nu­ses lap­si ja noo­ri kok­ku 955. Rii­gilt saa­dak­se tä­na­vu hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­tu­seks 45 745 eu­rot. Märt­sis kor­ral­das val­la­va­lit­sus sel­le ja­ga­mi­seks pä­rast mit­meaas­tast va­heae­ga taas pro­jek­ti­kon­kur­si noor­te­le hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se pak­ku­mi­seks.

Kul­tuu­ri- ja ha­ri­duss­pet­sia­list Maar­ja-Ly Tei­no üt­les, et kon­kur­si­le esi­ta­ti 12 taot­lust, hin­da­mis­ko­mis­jon ot­sus­tas toe­ta­da 11 hu­vi­rin­gi kok­ku 25 231,80 eu­ro­ga.

„Üks­ki taot­le­ja toe­tu­se­ta ei jää­nud, kuid ühel esi­ta­jal oli kaks taot­lust. Need liit­si­me kok­ku ja suu­na­si­me ka­van­da­ta­vaid te­ge­vu­si nii, et olek­sid meie pro­jek­ti­kon­kur­si­ga koos­kõ­las. Osa­li­selt vä­hen­da­si­me ka teis­te taot­le­ja­te kü­si­tud sum­ma­sid – vaa­ta­si­me, et ka­van­da­ta­vad te­ge­vu­sed olek­sid jät­ku­suut­li­kud ja ees­mär­gi­pä­ra­sed, mit­te liht­salt mil­le­gi ost­mi­seks,“ rää­kis ta.

Maar­ja-Ly Tei­no li­sas, et osa toe­tust saa­nud hu­vi­rin­ge on al­les alus­ta­vad, mõ­ned ka va­rem te­gut­se­nud, kuid osa neist po­le va­rem te­ge­vus­toe­tust taot­le­nud. Taot­lu­si lä­bi vaa­da­nud ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid li­saks te­ma­le veel val­la­vo­li­ko­gu ning haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni esi­mees Ju­ta Asu­ja ja val­la­va­nem Bär­bel Sa­lu­mäe.

Aru­kü­la ja Raa­si­ku ska­te­par­ki­des toi­mu­va­teks noor­te ekst­reems­por­di tree­nin­gu­teks, mi­da viib lä­bi Mi­kael Par­man OÜst Keerdt­repp, an­tak­se 2000 eu­rot.

Raa­si­ku koo­li­le eral­da­ti toe­tust ka­he­ uue rin­gi jaoks – mee­dia- ja noor­tein­fo hu­vi­rin­gi lä­bi­vii­mi­seks 1305 eu­rot ning kü­ber­mõt­le­mi­se hu­vi­rin­gi­le 3000 eu­rot.

Aru­kü­la põ­hi­koo­li teh­no­loo­gia­õ­pe­ta­ja Aron Lips saab Aru­kü­la koo­lis droo­ni­rin­gi te­ge­mi­seks 2977,80 eu­rot.

Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­li­le an­tak­se 1800 eu­rot tea­du­se ja in­se­nee­ria päe­va­laag­ri kor­ral­da­mi­seks.

Raa­si­ku rah­va­ma­ja saab noor­te bän­di­rin­gi jaoks 2507 eu­rot. Rin­gi ju­hen­da­ja on Pää­su­lin­nu hu­via­la­kes­ku­se õpe­ta­ja Liis-Ma­rii Vendt.

Aru­kü­la noor­te võim­le­mis­rühm Sä­ra­silm saab 2142 eu­rot te­ge­vus­toe­tust, rüh­ma ju­hen­dab Ga­ri­na Too­min­gas.

Aru­kü­la noor­te­kes­ku­se­le an­tak­se val­la disc­gol­fi­tur­nii­ri kor­ral­da­mi­seks 1500 eu­rot. Maar­ja-Ly Tei­no sel­gi­tas, et noor­te­kes­ku­se eest­ve­da­mi­sel on ka­vas mo­biil­se noor­soo­töö raa­mes käia val­la kü­la­des ja kor­ral­da­da ko­ha­peal ket­ta­gol­fi­võist­lu­si.

MTÜ Tuu­le­kell saab Raa­si­ku kuns­ti­keld­ris noor­te ke­raa­mi­ka­rin­gi kor­ral­da­mi­seks 2000 eu­rot.

MTÜ­-le Noor­te­ga Ka­la­le an­tak­se hu­vi­rin­gi ja laag­ri lä­bi­vii­mi­seks 3000 eu­rot. Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­lis­ti sõ­nul on Noor­te­ga Ka­la­le hil­jaae­gu loo­dud MTÜ, ka­van­da­ta­va hu­vi­rin­gi te­ge­vu­sed on suu­na­tud noor­te loo­du­ses hak­ka­ma saa­mi­se os­kus­te aren­da­mi­se­le ning ka­la­püü­gi alg­tead­mis­te ja prak­ti­lis­te os­kus­te oman­da­mi­se­le. Rin­gi raa­mes ha­ka­tak­se kor­ral­da­ma laag­reid ja õp­pe­päe­vi.

Li­saks eral­da­ti 3000 eu­rot val­la noor­te­vo­li­ko­gu töö käi­vi­ta­mi­seks, sel­le­ga hak­ka­vad te­ge­le­ma Raa­si­ku noor­soo­töö­ta­ja And­ra Al­lik ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ar­tur Sepp. Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­list mär­kis, et noor­te­vo­li­ko­gu alus­ta­mi­seks ra­ha eral­da­mi­ne oli ko­mis­jo­ni et­te­pa­nek ning ees­märk on noor­te­vo­li­ko­gu sü­gi­sel uues­ti käi­vi­ta­da.

Mõ­ned toe­ta­tud hu­vi­te­ge­vu­sed – ekst­reems­por­di­rin­gid ja laag­rid – on ka­vas tä­na­vu su­vel. Suu­rem osa hu­vi­rin­gi­dest alus­ta­vad tööd uue õp­peaas­ta al­gu­ses sü­gi­sel ja saa­vad toe­tu­sest te­gut­se­da järg­mi­se õp­peaas­ta lõ­pu­ni ehk 30. juu­ni­ni 2027.

Osa rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se-hu­vi­te­ge­vu­se toe­ta­mi­seks saa­dud ra­hast lä­heb val­la vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de las­te­le hu­vi­rin­gi­des osa­le­mi­se või­mal­da­mi­seks, osa hu­vi­rin­gi­de ju­hen­da­ja­te koo­li­ta­mi­seks.

„Suu­re tõe­näo­su­se­ga saame hu­vi­te­ge­vu­se toe­tu­se ja­ga­mi­seks te­ha tä­na­vu veel ühe välk­vooru, prae­gu täp­selt ei tea, mil­lal,“ lau­sus Maar­ja-Ly Tei­no.