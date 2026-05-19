Jaanuaris kinnitas Raasiku vallavalitsus valla 2026. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava, mille järgi jagatakse käesoleval aastal riigilt 7-19aastaste laste ja noorte huvitegevuse korraldamiseks saadavat toetust. Vallas on selles vanuses lapsi ja noori kokku 955. Riigilt saadakse tänavu huvihariduse ja huvitegevuse toetuseks 45 745 eurot. Märtsis korraldas vallavalitsus selle jagamiseks pärast mitmeaastast vaheaega taas projektikonkursi noortele huvihariduse ja huvitegevuse pakkumiseks.
Kultuuri- ja haridusspetsialist Maarja-Ly Teino ütles, et konkursile esitati 12 taotlust, hindamiskomisjon otsustas toetada 11 huviringi kokku 25 231,80 euroga.
„Ükski taotleja toetuseta ei jäänud, kuid ühel esitajal oli kaks taotlust. Need liitsime kokku ja suunasime kavandatavaid tegevusi nii, et oleksid meie projektikonkursiga kooskõlas. Osaliselt vähendasime ka teiste taotlejate küsitud summasid – vaatasime, et kavandatavad tegevused oleksid jätkusuutlikud ja eesmärgipärased, mitte lihtsalt millegi ostmiseks,“ rääkis ta.
Maarja-Ly Teino lisas, et osa toetust saanud huviringe on alles alustavad, mõned ka varem tegutsenud, kuid osa neist pole varem tegevustoetust taotlenud. Taotlusi läbi vaadanud komisjoni kuulusid lisaks temale veel vallavolikogu ning haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni esimees Juta Asuja ja vallavanem Bärbel Salumäe.
Aruküla ja Raasiku skateparkides toimuvateks noorte ekstreemspordi treeninguteks, mida viib läbi Mikael Parman OÜst Keerdtrepp, antakse 2000 eurot.
Raasiku koolile eraldati toetust kahe uue ringi jaoks – meedia- ja noorteinfo huviringi läbiviimiseks 1305 eurot ning kübermõtlemise huviringile 3000 eurot.
Aruküla põhikooli tehnoloogiaõpetaja Aron Lips saab Aruküla koolis drooniringi tegemiseks 2977,80 eurot.
Pikavere Mõisakoolile antakse 1800 eurot teaduse ja inseneeria päevalaagri korraldamiseks.
Raasiku rahvamaja saab noorte bändiringi jaoks 2507 eurot. Ringi juhendaja on Pääsulinnu huvialakeskuse õpetaja Liis-Marii Vendt.
Aruküla noorte võimlemisrühm Särasilm saab 2142 eurot tegevustoetust, rühma juhendab Garina Toomingas.
Aruküla noortekeskusele antakse valla discgolfiturniiri korraldamiseks 1500 eurot. Maarja-Ly Teino selgitas, et noortekeskuse eestvedamisel on kavas mobiilse noorsootöö raames käia valla külades ja korraldada kohapeal kettagolfivõistlusi.
MTÜ Tuulekell saab Raasiku kunstikeldris noorte keraamikaringi korraldamiseks 2000 eurot.
MTÜ-le Noortega Kalale antakse huviringi ja laagri läbiviimiseks 3000 eurot. Haridus- ja kultuurispetsialisti sõnul on Noortega Kalale hiljaaegu loodud MTÜ, kavandatava huviringi tegevused on suunatud noorte looduses hakkama saamise oskuste arendamisele ning kalapüügi algteadmiste ja praktiliste oskuste omandamisele. Ringi raames hakatakse korraldama laagreid ja õppepäevi.
Lisaks eraldati 3000 eurot valla noortevolikogu töö käivitamiseks, sellega hakkavad tegelema Raasiku noorsootöötaja Andra Allik ja vallavolikogu liige Artur Sepp. Haridus- ja kultuurispetsialist märkis, et noortevolikogu alustamiseks raha eraldamine oli komisjoni ettepanek ning eesmärk on noortevolikogu sügisel uuesti käivitada.
Mõned toetatud huvitegevused – ekstreemspordiringid ja laagrid – on kavas tänavu suvel. Suurem osa huviringidest alustavad tööd uue õppeaasta alguses sügisel ja saavad toetusest tegutseda järgmise õppeaasta lõpuni ehk 30. juunini 2027.
Osa riigilt huvihariduse-huvitegevuse toetamiseks saadud rahast läheb valla vähekindlustatud perede lastele huviringides osalemise võimaldamiseks, osa huviringide juhendajate koolitamiseks.
„Suure tõenäosusega saame huvitegevuse toetuse jagamiseks teha tänavu veel ühe välkvooru, praegu täpselt ei tea, millal,“ lausus Maarja-Ly Teino.