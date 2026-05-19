Konkurss Harjumaa Laululaps 2026 toimus reedel ja laupäeval, 15.-16. mail Kiili rahvamajas.
Žürii valis igas vanuserühmas kolm paremat lauljat tüdrukute ja kolm poiste seas ning anti ka eripreemiaid.
Esimesel päeval osalesid noored lauljad alates 10-12aastaste vanuseklassist. Žüriis olid Toomas Voll, Marianne Leibur ja Eve Pärnsalu.
Teisel päeval võistlesid nooremad laululapsed. Žüriisse kuulusid Juuli Lill, Lydia Rahula, Vanda Helene Ollep.
Juuli Lill kiitis nooremate laste konkursipäeva lõpus, et kõik lauljad võivad endale pai teha, sest on väga tublid: „Laulge edasi, muusika päästab maailma. On rõõm näha, et meie lauljatele on järelekasvu tulemas.“
Konkursi üks esikoht tuli Kuusalu valda – 7-9aastaste vanuseklassis saavutas esikoha Kuusalu keskkooli 1. klassi õpilane Susanna Viktoria Solovjov. Tema lauluõpetaja on Külli-Katri Esken.
Susanna Viktoria Solovjov esitas Mari Jürjensi laulu „Õnn ja arm“, milles pool laulu laulis a capella.
Juuli Lill ütles autasustamisel, et Susanna Viktoria on tema jaoks selle konkursipäeva üks erakordsemaid esinejaid.
Lauluõpetaja Külli-Katri Esken lausus, et Susanna Viktoria on väga musikaalne ja üliandekas: „Ta on me tõusev täht. Esimese klassi õpilasena on ta veel Kuusalu kunstidekoolis viiuli ja ka klaveri eriala õpilane, viiulit õpetab Valeria Rjumina ja klaverit õpetab Anna Lvova.“
Kaks auhinnalist kohta said Raasiku valla 3-4aastased laululapsed. Poiste seas saavutas 2. koha Jon Andreas Lillenberg Aruküla lasteaiast Rukkilill. Tema lauluõpetaja on Anžella Veelmaa. Jon Andreas Lillenberg esitas konkursil Külli Erimäe „Koogitegemise laulu“. Õpetaja Anžella Veelmaa tunnustas, et Jon Andreas on hästi lauluhimuline ja lõbus, oma pika laulu esitas koos liigutustega.
Tüdrukutest sai 3. koha Karoliina Kallas Pikavere lasteaiast. Tema lauluõpetaja on Külli Ovir. Karoliina Kallas laulis konkursil Külli Erimäe laulu „Olen väike laululind“.
Lauluõpetaja Külli Ovir: „Selles vanuseklassis võistlesid 24 tüdrukut, Karoliina saavutas kolmanda koha väga tugevas konkurentsis. Ta on väike, aga heleda häälega. Tema lauluhääl kostab lasteaia liitrühmas teistest üle ja ta ongi nagu väike laululind.“
Ida-Harjusse tulid ka kaks eripreemiat Külli-Katri Eskeni lauluõpilastele. Greta Alana Laine sai eripreemia laheda esituse eest 5-6aastaste vanuserühmas, ta laulis Tõnis Kõrvitsa laulu „Õnneseen“.
Veel sai eripreemia 10-12aastaste vanuserühmas võistelnud Liisa Leedjärv Raimond Valgre laulu „On kevad tulnud taas“ stiilse ja tervikliku esituse eest.
Külli-Katri Esken märkis, et igas vanuserühmas anti eripreemia ühele tüdrukule ja poisile: „Ka see on tugev saavutus, otsekui neljas koht.“