Kon­kurss Har­ju­maa Lau­lu­laps 2026 toi­mus ree­del ja lau­päe­val, 15.-16. mail Kii­li rah­va­ma­jas.

Žü­rii va­lis igas va­nu­se­rüh­mas kolm pa­re­mat laul­jat tüd­ru­ku­te ja kolm pois­te seas ning an­ti ka erip­ree­miaid.

Esi­me­sel päe­val osa­le­sid noo­red laul­jad ala­tes 10-12aas­tas­te va­nu­sek­las­sist. Žü­riis olid Too­mas Voll, Ma­rian­ne Lei­bur ja Eve Pärn­sa­lu.

Tei­sel päe­val võist­le­sid noo­re­mad lau­lu­lap­sed. Žü­riis­se kuu­lu­sid Juu­li Lill, Ly­dia Ra­hu­la, Van­da He­le­ne Ol­lep.

Juu­li Lill kii­tis noo­re­ma­te las­te kon­kur­si­päe­va lõ­pus, et kõik laul­jad või­vad en­da­le pai te­ha, sest on vä­ga tub­lid: „Laul­ge eda­si, muu­si­ka pääs­tab maail­ma. On rõõm nä­ha, et meie laul­ja­te­le on jä­re­le­kas­vu tu­le­mas.“

Kon­kur­si üks esi­koht tu­li Kuu­sa­lu val­da – 7-9aas­tas­te va­nu­sek­las­sis saa­vu­tas esi­ko­ha Kuu­sa­lu kesk­koo­li 1. klas­si õpi­la­ne Su­san­na Vik­to­ria So­lov­jov. Te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li-Kat­ri Es­ken.

Su­san­na Vik­to­ria So­lov­jov esi­tas Ma­ri Jür­jen­si lau­lu „Õnn ja arm“, mil­les pool lau­lu lau­lis a ca­pel­la.

Juu­li Lill üt­les au­ta­sus­ta­mi­sel, et Su­san­na Vik­to­ria on te­ma jaoks sel­le kon­kur­si­päe­va üks era­kord­se­maid esi­ne­jaid.

Lau­luõ­pe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken lau­sus, et Su­san­na Vik­to­ria on vä­ga mu­si­kaal­ne ja ülian­de­kas: „Ta on me tõu­sev täht. Esi­me­se klas­si õpi­la­se­na on ta veel Kuu­sa­lu kuns­ti­de­koo­lis viiu­li ja ka kla­ve­ri eria­la õpi­la­ne, viiu­lit õpe­tab Va­le­ria Rju­mi­na ja kla­ve­rit õpe­tab An­na Lvo­va.“

Kaks au­hin­na­list koh­ta said Raa­si­ku val­la 3-4aas­ta­sed lau­lu­lap­sed. Pois­te seas saa­vu­tas 2. ko­ha Jon And­reas Lil­len­berg Aru­kü­la las­teaiast Ruk­ki­lill. Te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on An­žel­la Veel­maa. Jon And­reas Lil­len­berg esi­tas kon­kur­sil Kül­li Eri­mäe „Koo­gi­te­ge­mi­se lau­lu“. Õpe­ta­ja An­žel­la Veel­maa tun­nus­tas, et Jon And­reas on häs­ti lau­lu­hi­mu­li­ne ja lõ­bus, oma pi­ka lau­lu esi­tas koos lii­gu­tus­te­ga.

Tüd­ru­ku­test sai 3. ko­ha Ka­ro­lii­na Kal­las Pi­ka­ve­re las­te­aiast. Te­ma lau­luõ­pe­ta­ja on Kül­li Ovir. Ka­ro­lii­na Kal­las lau­lis kon­kur­sil Kül­li Eri­mäe lau­lu „Olen väi­ke lau­lu­lind“.

Lau­luõ­pe­ta­ja Kül­li Ovir: „Sel­les va­nu­sek­las­sis võist­le­sid 24 tüd­ru­kut, Ka­ro­lii­na saa­vu­tas kol­man­da ko­ha vä­ga tu­ge­vas kon­ku­rent­sis. Ta on väi­ke, aga he­le­da hää­le­ga. Te­ma lau­lu­hääl kos­tab las­teaia liit­rüh­mas teis­test üle ja ta on­gi na­gu väi­ke lau­lu­lind.“

Ida-Har­jus­se tu­lid ka kaks eri­pree­miat Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni lau­luõ­pi­las­te­le. Gre­ta Ala­na Lai­ne sai erip­ree­mia la­he­da esi­tu­se eest 5-6aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas, ta lau­lis Tõ­nis Kõr­vit­sa lau­lu „Õn­ne­seen“.

Veel sai erip­ree­mia 10-12aas­tas­te va­nu­se­rüh­mas võis­tel­nud Lii­sa Leed­järv Rai­mond Valg­re lau­lu „On ke­vad tul­nud taas“ stiil­se ja ter­vik­li­ku esi­tu­se eest.

Kül­li-Kat­ri Es­ken mär­kis, et igas va­nu­se­rüh­mas an­ti eri­pree­mia ühe­le tüd­ru­ku­­le ja poi­si­le: „Ka see on tu­gev saa­vu­tus, ot­se­kui nel­jas koht.“