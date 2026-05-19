Kuusalu kirikus esines laupäeval, 16. mail muuseumiööl „Öös on hääli“ kontserdiga Soome Hämeenlinna-Vanaja sõpruskoguduse noortekoor Vanajanveden Nuorisokuoro, kes laulis kirikus ka pühapäeval jumalateenistusel. Koori juht ja dirigent on Anna-Maria Lehtoaho. Hämeenlinna-Vanaja kogudus kinkis Kuusalu kogudusele kiriku katusevahetuse toetuseks 10 000 eurot. Kuusalu koguduse õpetaja Peeter Paenurm ütles, et kiriku kooriruumi ja käärkambri kivikatus ehk I etapp on valmis, kolmapäeval algab tellingute mahavõtmine. Tellingud tõstetakse kiriku pikihoone torni juurde ja katusetöid jätkatakse seal. Kuusalu kiriku katuse restaureerimise I etappi toetas muinsuskaitseamet ligikaudu 92 000 euroga ja pikihoone katuse jaoks annab 100 000 eurot. Kogudusel tuleb lisada omaosalusena sama suured summad. Kogudus on avanud Swedbankis annetuste kogumiseks katusefondi eriarve EE032200221017738775. Saaja on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kuusalu Laurentsiuse kogudus. Selgitusse märkida annetaja isiku või firma nimi ja isiku- või registrikood. Esmaspäeva, 18. mai seisuga on annetusi kogutud 51 326 eurot.