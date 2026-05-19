Kuu­sa­lu ki­ri­kus esi­nes lau­päe­val, 16. mail muu­seu­miööl „Öös on hää­li“ kont­ser­di­ga Soo­me Hä­meen­lin­na-Va­na­ja sõp­rus­ko­gu­du­se noor­te­koor Va­na­jan­ve­den Nuo­ri­so­kuo­ro, kes lau­lis ki­ri­kus ka pü­ha­päe­val ju­ma­la­tee­nis­tu­sel. Koo­ri juht ja di­ri­gent on An­na-Ma­ria Leh­toa­ho. Hä­meen­lin­na-Va­na­ja ko­gu­dus kin­kis Kuu­sa­lu ko­gu­du­se­le ki­ri­ku ka­tu­se­va­he­tu­se toe­tu­seks 10 000 eu­rot. Kuu­sa­lu ko­gu­du­se õpe­ta­ja Pee­ter Pae­nurm üt­les, et ki­ri­ku koo­ri­ruu­mi ja käär­kamb­ri ki­vi­ka­tus ehk I etapp on val­mis, kol­ma­päe­val al­gab tel­lin­gu­te ma­ha­võt­mi­ne. Tel­lin­gud tõs­te­tak­se ki­ri­ku pi­ki­hoo­ne tor­ni juur­de ja ka­tu­se­töid jät­ka­tak­se seal. Kuu­sa­lu ki­ri­ku ka­tu­se res­tau­ree­ri­mi­se I etap­pi toe­tas muin­sus­kait­sea­met li­gi­kau­du 92 000 eu­ro­ga ja pi­ki­hoo­ne ka­tu­se jaoks an­nab 100 000 eu­rot. Ko­gu­du­sel tu­leb li­sa­da omao­sa­lu­se­na sa­ma suu­red sum­mad. Ko­gu­dus on ava­nud Swed­ban­kis an­ne­tus­te ko­gu­mi­seks ka­tu­se­fon­di eriar­ve EE032200221017738775. Saa­ja on Ees­ti Evan­geel­se Lu­ter­li­ku Ki­ri­ku Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­dus. Sel­gi­tus­se mär­ki­da an­ne­ta­ja isi­ku või fir­ma ni­mi ja isi­ku- või re­gist­ri­kood. Es­mas­päe­va, 18. mai sei­su­ga on annetusi ko­gu­tud 51 326 eu­rot.