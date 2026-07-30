Juminda vabatahtlik merepääste tähistas loomise 135. ja taasloomise 15. sünnipäeva

Peopäeval avati Tapurlas pidulikult päästelaevadele ehitatud kai.
Juminda poolsaare vabatahtlik merepäästeüksus ehk SAR (ingliskeelne väljend merepäästele on Seach and Rescue) tähistas viis aastat tagasi oma sünnipäeva Hara sadamas. Seekordne juubelipidu toimus reedel, 17. juulil Tapurla kalasadama kõrval uue päästekai platsil.
Juminda SARi juht Artur Talvik ütles avasõnavõtus, et Haras oli tore olla, kuid sealne suur miinus oli, et reageerimiskiiruselt jäädi peaaegu poole tunni jagu kehvemasse positsiooni. Tapurla on merepääste mõttes poolsaare parim reageerimiskoht.
Juminda SARi teist päästepaati hoitakse poolsaare läänepoolses küljes Leesikalda sadamas, et vajadusel kiiresti reageerida ka Kolga lahes.
Tapurlas on päästepaatide betoonist ujuvkai rajatud RMK maa juurde. MTÜ Juminda Poolsaare Selts sai kai ehitamiseks Arenduskoja kogukonna investeeringute projektimeetmest 2024. aasta kevadel 26 285 eurot Leader-toetust.
Artur Talvik teatas, et tänab koostöö eest eriliselt Kuusalu vallavalitsuse töötajaid: „On tahetud kaasa mõelda ja leida parimaid lahendusi. Koostöö on olnud väga hea.“
Päästekai ette seatud mastitrossi tegid tuukrinoaga sümboolsed lõiked Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt, volikogu esimees Ulve Märtson, politsei- ja piirvalveameti mereturvalisuse grupi juht Rene Hartõkainen, päästeliidu tegevjuht Piia Kallas, Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Dresen, projekteerija Aleksander Skolimowski ja trossi lõikas läbi Artur Talvik. Seejärel paluti külalised betoonkaiga tutvuma.
Loe pikemalt 29. juuli Sõnumitoojast.