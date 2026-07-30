Juminda vabatahtlik merepääste tähistas loomise 135. ja taasloomise 15. sünnipäeva

Peo­päe­val ava­ti Ta­pur­las pi­du­li­kult pääs­te­lae­va­de­le ehi­ta­tud kai.

Ju­min­da pool­saa­re va­ba­taht­lik me­re­pääs­teük­sus ehk SAR (ing­lis­keel­ne väl­jend me­re­pääs­te­le on Seach and Res­cue) tä­his­tas viis aas­tat ta­ga­si oma sün­ni­päe­va Ha­ra sa­da­mas. See­kord­ne juu­be­li­pi­du toi­mus ree­del, 17. juu­lil Ta­pur­la ka­la­sa­da­ma kõr­val uue pääs­te­kai plat­sil.

Ju­min­da SA­Ri juht Ar­tur Tal­vik üt­les ava­sõ­na­võ­tus, et Ha­ras oli to­re ol­la, kuid seal­ne suur mii­nus oli, et rea­gee­ri­mis­kii­ru­selt jää­di peaae­gu poo­le tun­ni ja­gu keh­ve­mas­se po­sit­sioo­ni. Ta­pur­la on me­re­pääs­te mõt­tes pool­saa­re pa­rim rea­gee­ri­mis­koht.

Ju­min­da SA­Ri teist pääs­te­paa­ti hoi­tak­se pool­saa­re lää­ne­pool­ses kül­jes Lee­si­kal­da sa­da­mas, et va­ja­du­sel kii­res­ti rea­gee­ri­da ka Kol­ga la­hes.

Ta­pur­las on pääs­te­paa­ti­de be­too­nist ujuv­kai ra­ja­tud RMK maa juur­de. MTÜ Ju­min­da Pool­saa­re Selts sai kai ehi­ta­mi­seks Aren­dus­ko­ja ko­gu­kon­na in­ves­tee­rin­gu­te pro­jek­ti­meet­mest 2024. aas­ta ke­va­del 26 285 eu­rot Lea­der-toe­tust.

Ar­tur Tal­vik tea­tas, et tä­nab koos­töö eest eri­li­selt Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se töö­ta­jaid: „On ta­he­tud kaa­sa mõel­da ja lei­da pa­ri­maid la­hen­du­si. Koos­töö on ol­nud vä­ga hea.“

Pääs­te­kai et­te sea­tud mas­ti­tros­si te­gid tuuk­ri­noa­ga süm­bool­sed lõi­ked Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son, po­lit­sei- ja piir­val­vea­me­ti me­re­tur­va­li­su­se gru­pi juht Re­ne Har­tõ­kai­nen, pääs­te­lii­du te­gev­juht Piia Kal­las, Ees­ti Me­re­muu­seu­mi di­rek­tor Ur­mas Dre­sen, pro­jek­tee­ri­ja Alek­san­der Sko­li­mows­ki ja tros­si lõi­kas lä­bi Ar­tur Tal­vik. See­jä­rel pa­lu­ti kü­la­li­sed be­toon­kai­ga tut­vu­ma.

Loe pikemalt 29. juuli Sõnumitoojast.