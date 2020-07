Raa­si­kul ja Aru­kü­las, kus ri­da- ja kor­te­re­la­mu­te ehi­ta­mi­ne käis ju­ba en­ne erio­lu­kor­ra keh­tes­ta­mist, jät­kus see ka ko­roo­nak­rii­si ajal.

„Öel­dak­se, et hal­ba­del ae­ga­del tu­leb te­ge­le­da in­ves­tee­rin­gu­te­ga. Ta­ha­me­gi ol­la val­mis sel­leks, kui jäl­le on head ajad,“ üt­leb Raa­si­ku­le ri­dae­la­muid ehi­ta­va Til­ford Ca­pi­ta­li ju­ha­tu­se lii­ge Raul Alt­mäe.

Ka­has­se ko­ha­li­ku et­te­võt­te­ga Ras­sa Ehi­tus val­mis Til­ford Ca­pi­ta­lil tal­vel esi­me­ne küm­ne kor­te­ri­ga ri­dae­la­mu, ke­va­del alus­ta­ti nel­ja järg­mi­se ma­ja­ga, mil­les on kok­ku 19 kor­te­rit. Kuuen­dat, sa­mu­ti küm­ne kor­te­ri­ga ma­ja ehi­tab OÜ Ko­du Kin­nis­va­raa­ren­dus. Ko­roo­na­krii­sist hoo­li­ma­ta ela­mua­ren­dus Raa­si­kul ei seis­ku­nud: „Mui­du­gi mõt­le­si­me esial­gu, mis nüüd saa­ma hak­kab. Aga kui olek­si­me töö seis­ma pan­nud, olek­s ehi­tus­fir­ma leid­nud mõ­ne muu töö ja kes teab, mil­lal olek­si­me saa­nud jät­ka­ta.“

Keh­ra Lil­le elu­ra­joo­nis, ku­hu on ka­van­da­tud 28 ela­muk­run­ti, on ena­mikul krun­ti­dest vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni si­se­võrk val­mis, kuid ma­ju po­le ehi­ta­ma ha­ka­tud. OÜ Lil­le Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge Sven Suur­vä­li üt­leb, et ku­ni ko­roo­nak­rii­si­ni oli po­tent­siaal­se­te klien­ti­de hu­vi täies­ti ole­mas, jõu­ti te­ha ka mõ­ned bro­nee­ri­mis­le­pin­gud, kuid krii­si ajal hu­vi era­mu­te või ela­muk­run­ti­de vas­tu rau­ges.

„Mõ­nel po­tent­siaal­sel klien­dil on reaal­selt os­tu­jõud ka­ha­ne­nud. Ka pan­gad on tõst­nud oma kon­ser­va­tiiv­su­se as­tet nii erai­si­ku­te­le elua­se­me­lae­nu­de and­mi­sel kui ärip­ro­jek­ti­de ra­has­ta­mi­sel. On tõ­si­ne kü­si­mus, mil­li­ses ma­hus ja mil­li­se tem­po­ga jät­ka­ta. Pea­me jäl­gi­ma tu­rut­ren­de, nen­de põh­jal saa­me ot­sus­ta­da, kuid vä­ga kaua sel­le­ga ve­ni­ta­da ei saa,“ tõ­deb ta.

Kuu­sa­lu val­las on al­ga­ta­tud küm­neid de­tailp­la­nee­rin­guid, ena­mas­ti era­mu­te ehi­ta­mi­seks. Uued asu­mid era­mu­te või su­ve­ma­ja­de­ga on ra­ja­tud me­reäär­se­tes­se piir­kon­da­des­se Sal­mis­tu, Valk­la, Mäe­pea, Põh­ja, Sõit­me kü­las­se.

Uu­si kor­ter­ma­ju Kuu­sa­lu ega Kiiu ale­vik­ku vii­ma­sel ajal ehi­ta­tud po­le. Uue­mad on küm­me­kond aas­tat ta­ga­si val­mi­nud Uus-Kä­li kolm ri­da­ma­ja Kuu­sa­lu kü­la kül­je all ning Kol­ga ale­vi­ku ää­res Nõl­va­ku kin­nis­tu­le roost ja sa­vist ehi­ta­tud ri­da­ma­ja, mis ei ole lõp­li­kult val­mi­nud. Uus-Kä­li ri­dae­la­mu­bok­sid leid­sid kii­relt oma­ni­ku. Nõl­va­ku kin­nis­tu­le ka­van­da­ta­va Ta­sa­kaa­lu­ko­du ri­da­ma­ja kor­te­reid ei ole ära müü­dud.

