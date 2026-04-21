Ani­ja Val­la Noor­te­ko­gu ju­ha­tus saa­tis val­la viie­le asu­tu­se­le mär­gu­kir­ja noor­te teh­tud et­te­pa­ne­ku­te­ga.

Veeb­rua­ris viis noor­te­ko­gu Ani­ja al­la noor­te seas lä­bi idee­kor­je, mille kü­si­mus­te­le vas­ta­nud 48 noort tõid väl­ja kit­sas­ko­had ning esi­ta­sid et­te­pa­ne­kuid, kui­das ar­ves­ta­da pa­re­mi­ni noor­te va­ja­dus­te­ga ja toe­ta­da nen­de heao­lu Ani­ja val­las.

Noor­te­ko­gu te­gi saa­dud vas­tus­test kok­ku­võt­te ning esi­tas viie­le asu­tu­se­le noor­te et­te­pa­ne­kud, mis on nen­de hin­nan­gul teos­ta­ta­vad – Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le, val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­le, noor­te­kes­ku­se­le, Keh­ra güm­naa­siu­mi­le ja Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma­le. Pa­lu­ti ka vas­ta­ta, kas ja kui­das esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te­ga on ka­vas ar­ves­ta­da, mil­li­sed on või­ma­li­kud la­hen­du­sed nen­de el­lu­vii­mi­seks. Noor­te­ko­gu pak­kus, et saab mõ­ne väl­ja­too­dud mu­re­ko­ha la­hen­da­mi­sel kaa­sa ai­da­ta.

Noor­te et­te­pa­ne­kud 5 asu­tu­se­le

Val­la­va­lit­su­se­le saa­de­tud mär­gu­kir­jas on esi­me­se­na ni­me­ta­tud hea­kor­da. Noo­red on väl­ja too­nud, et Keh­ra jõe­kää­ru sup­lus­koht on ko­ha­ti rä­pa­ne. Veel on väl­ja on too­dud, et val­las puu­dub noor­te­le vä­li­tin­gi­mus­tes so­biv aja­veet­mis­koht. Sa­mu­ti on noo­red mär­ki­nud, et bus­si­liik­lus Keh­ra-Ala­ve­re va­hel võiks roh­kem ar­ves­ta­da noor­te koo­li­vä­list hu­via­la­te­ge­vust.

Val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se­le saa­de­tud mär­gu­kir­jas on ni­me­ta­tud, et kont­ser­ti­de ja muu­de üri­tus­te kor­ral­da­mi­sel võiks esi­ne­ja­te va­li­kul se­ni­sest enam ar­ves­ta­da noo­re­ma pub­li­ku­ga. Näi­te­na too­di, et Ani­ja val­la päe­va esi­ne­jad on ol­nud po­pu­laar­sed pi­gem va­ne­ma­te põlv­kon­da­de seas.

Pöör­du­mi­ses val­la noor­te­kes­ku­se­le on esi­me­se mu­re­ko­ha­na ni­me­ta­tud, et puu­dust tun­tak­se va­ne­ma va­nu­se­rüh­ma noor­te­le suu­na­tud te­ge­vus­test ja üri­tus­test, seal­hul­gas õh­tus­tel ae­ga­del toi­mu­va­test va­baa­ja­või­ma­lus­test. Mär­gi­ti, et eri­ti just Ala­ve­re noor­te­kes­ku­se lah­tio­le­kua­jad ei vas­ta nen­de va­ja­dus­te­le. Noor­te­ko­gu te­gi et­te­pa­ne­ku kaa­lu­da noor­te­kes­kus­te töö­kor­ral­du­se paind­li­ku­maks muut­mist, seal­hul­gas lah­tio­le­kuae­ga­de pi­ken­da­mist ning va­ne­ma­le va­nu­seg­ru­pi­le suu­na­tud te­ge­vus­te aren­da­mist.

Veel too­di väl­ja, et soo­vi­tak­se üri­tu­si, kus saa­vad ühi­selt ae­ga vee­ta eri va­nu­ses ja eri piir­kon­da­dest noo­red. Ee­lis­ta­tak­se mit­me­ke­si­se prog­ram­mi­ga fes­ti­va­le ja noor­te­pä­ra­seid kont­ser­te. Ju­ha­tus mär­kis, et se­ni on neid kor­ral­da­nud pea­mi­selt val­la noor­te­ko­gu va­ba­taht­li­kud liik­med, kuid nad soo­vik­sid ka ise osa­le­da, mit­te kor­ral­da­da.

Keh­ra güm­naa­siu­mi­le saa­de­tud kir­jas oli soov, et suu­re koo­li­ma­ja ees saaks li­saks laua­ten­ni­se­le män­gi­da ka korv­­palli. Sa­mu­ti olid noo­red väl­ja too­nud, et güm­naa­siu­mi tun­nip­laa­nis on vä­ga põ­nev ja mit­me­ke­si­ne va­li­kai­ne­te kur­sus­te va­lik, kuid ku­na po­pu­laar­sed kur­su­sed kat­tu­vad, tu­leb mõ­nest olu­li­sest loo­bu­da. Pa­lu­ti kaa­lu­da la­hen­du­si, mis ar­ves­tak­sid noor­te va­ja­dus­te­ga ega seaks neid olu­kor­da, kus tu­leb va­li­da sa­ma­väär­se täht­su­se­ga valk­kur­sus­te va­hel. Li­saks on kirjas, et val­la koo­li­de va­hel võiks ol­la roh­kem ühis­te­ge­vu­si – see an­naks pa­re­ma või­ma­lu­se luua kon­tak­te teis­tes piir­kon­da­des ela­va­te ea­kaas­las­te­ga, ühi­sed te­ge­vu­sed toe­tak­sid ka ko­gu­kon­na­tun­net ja koos­tööos­kus­te ku­ju­ne­mist.

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma­le saa­de­tud pöör­du­mi­ses on mär­gi­tud, et idee­kor­je­le vas­ta­nud noor­te ar­va­tes kes­ken­du­vad spor­diü­ri­tu­sed pea­mi­selt kä­si- ja jalg­pal­li­le, kuid va­lik võiks ol­la mit­me­ke­si­sem ja kät­te­saa­da­vam ka ho­bis­port­las­te­le, et osa­le­da saak­sid ka need, kes iga­päe­va­selt ak­tiiv­selt spor­di­ga ei te­ge­le. Veel too­di väl­ja, et Keh­ra staa­dio­nil asuv tei­ne võrk­pal­li­väl­jak ei ole keh­va sei­su­kor­ra tõt­tu ka­su­tu­ses ja va­jaks kor­ras­ta­mist. Mär­gi­ti veel, et ka ter­vi­se­ra­jad va­ja­vad pa­re­mat hoolt – ra­da­del on lan­ge­nud ok­sad ja prü­gi, värs­ken­da­mist va­jak­sid va­na­ne­nud sil­did.

Noor­te­ko­gu kut­sub aru­te­lu­le

Ani­ja val­la noor­te­ko­gu esi­mees Mir­tel Ma­ria Rul­li üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et noor­te­ko­gu te­gi idee­kor­jet nel­jan­dat aas­tat, asu­tus­te­le saa­de­ti sel­le koh­ta kir­jad esi­mest kor­da.

„Igal aas­tal ole­me tei­nud kok­ku­võ­tet ja neid meie koo­so­le­kul aru­ta­nud. Ku­na se­ni po­le need asu­tus­te­ni ot­se­selt jõud­nud, võt­si­me see­kord noor­te idee­dest teos­ta­ta­va­mad väl­ja, ot­sus­ta­si­me mär­gu­kir­ja­de­ga neile saa­ta,“ sõ­nas ta.

Mir­tel Ma­ria Rul­li tõ­des, et nei­le oo­ta­ma­tult võt­sid mõ­ned nen­de kir­ja noor­te­ko­gu­pool­se rün­na­ku­na: „Kuid meie ees­märk ei ol­nud ke­da­gi noo­mi­da või te­ha et­te­hei­teid, see oli liht­salt või­ma­lus va­hen­da­da noor­te ideid ja soo­ve. Noor­te­vo­li­ko­gu on­gi val­las ju sel­leks, et ka noor­te hääl siin kõ­laks. Mõt­le­si­me, kui et­te­pa­ne­kud jõuak­sid amet­li­ku kir­ja­ga iga asu­tu­se ju­hi­ni, on need tal­le tea­da ja saab ha­ka­ta te­gut­se­ma. Mõis­ta­me, et pal­ju­sid as­ju po­le liht­ne muu­ta ja kõi­ke ei saa­gi kor­ra­ga, aga miks me idee­kor­jeid tee­me, kui need ku­sa­gi­le ei jõua.“

Esi­mees li­sas, et nüüd­seks on noor­te­ko­gu ju­ha­tu­se liik­med kõi­gi kir­ja saa­nud asu­tus­te juh­ti­de­ga rää­ki­nud ja as­ja sel­gi­ta­nud ning on kok­ku le­pi­tud – kui kõi­gilt osa­pool­telt ta­ga­si­si­de ole­mas, kor­ral­da­tak­se ühi­ne koo­so­lek.

„Soo­vi­me ühes­koos lä­bi aru­ta­da, mil­li­sed noor­te et­te­pa­ne­kud on rea­li­see­ri­ta­vad, mis on kel­le­gi või­ma­lu­sed, mi­da saa­me te­ha koos­töös noor­te­ko­gu­ga, mi­da asu­tu­sed oma­va­hel. Koos­töö on ala­ti hea, kee­gi ei pea kõi­ke ük­si te­ge­ma,“ lau­sus Mir­tel Ma­ria Rul­li.

Ta li­sas, et vii­mas­tel aas­ta­tel on noor­te­ko­gu te­ge­le­nud pea­mi­selt noor­te­le üri­tus­te kor­ral­da­mi­se­ga, see­tõt­tu on neil vä­hem jää­nud ae­ga sel­leks, mil­leks noor­te­ko­gu on loo­dud – jul­gus­ta­da noor­te ko­da­ni­kual­ga­tust ning kaa­sa­ta neid val­lae­lu kor­ral­da­mist puu­du­ta­va­tes­se ot­sus­tusp­rot­ses­si­des­se.