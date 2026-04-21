Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku ja suu­nas kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se esi­ta­tud 7 kva­li­fit­see­ru­nud et­te­pa­ne­kut rah­va­hää­le­tu­se­le. Nen­de hul­gast saab iga vä­he­malt 13aas­ta­ne Raa­si­ku val­da re­gist­ree­ri­tud ela­nik va­li­da ühe, mil­le poolt hää­le­ta­da. Hää­le­ta­da saab Raa­si­ku val­la ise­tee­nin­dus­kesk­kon­nas Spo­ku ala­tes es­mas­päe­vast, 20. ap­ril­list ku­ni 10. mail kella 23.59. Spo­kus­se tu­leb end ID-kaar­di, Mo­biil-ID või Smart-ID abil sis­se lo­gi­da, va­li­da me­nüüst „Toe­tus­te in­fo“, seal „Ha­ri­du­se ja kul­tuu­ri“ alt „Raa­si­ku val­la kaa­sa­va ee­lar­ve 2026 rah­va­hää­le­tus“. Kõi­gi 7 et­te­pa­ne­ku koh­ta on ära too­dud ees­märk ja kir­jel­dus. Et­te­pa­nek, mis saab kõi­ge roh­kem hää­li, viiak­se el­lu.

Esi­me­ne et­te­pa­nek on las­te män­gua­la ra­ja­mi­ne Kurg­la uju­mis­ko­ha juur­de. Kaa­sa­va ee­lar­ve raa­mes soo­vi­tak­se puh­kea­la juur­de RMK maa­le ra­ja­da väi­ke­las­te­le mõel­dud ro­ni­la­ga män­gua­la ja pai­gal­da­da par­gi­pink. Töö­de käi­gus soo­vi­tak­se ala kor­ras­ta­da ja val­mis­ta­da et­te pin­nas, mis muu­dab ko­ha pe­re­sõb­ra­li­ku­maks ning loob või­ma­lu­se puh­kea­la edas­pi­di laien­da­da näi­teks vä­li­jõu­saa­li­ga.

Tei­ne et­te­pa­nek on ra­ja­da Kul­li kü­la kes­ke­le mul­ti­funkt­sio­naal­ne spor­ti­mi­sa­la – võrk­pal­li­väl­jak/vä­li­jõu­saal. Komp­leks koos­neb stan­dar­di­mõõt­me­tes ehk 16×8 m lii­va­kat­te­ga võrk­pal­li­väl­ja­kust ning il­mas­ti­ku­kind­la­test vä­li­jõu­saa­li ele­men­ti­dest. Ala va­rus­ta­tak­se pin­ki­de ja prü­gi­kas­ti­de­ga.

Kol­mas et­te­pa­nek on vä­li­jõu­saa­li ra­ja­mi­ne Här­ma kü­lap­lat­si­le. See on esi­ta­tud Här­ma, Pe­ri­la, Pi­ka­ve­re, Mal­la­ve­re ja Rät­la kü­la ela­ni­ke ni­mel. Här­ma kü­lap­lat­sil, kus toi­mu­vad kü­laü­ri­tu­sed, on va­baõ­hu­la­va, kii­ge- ja lõk­kep­lats, väi­ke las­te män­gu­väl­jak ning võrk­pal­li­väl­jak, kuid puu­dub täis­kas­va­nu­te­le ja eaka­te­le suu­na­tud spor­ti­mis­või­ma­lus. See­tõ­ttu soo­vi­tak­se kaa­sa­vast ee­lar­vest ra­ja­da vä­li­jõu­saal.

Nel­jas et­te­pa­nek on pik­ni­ku­lauad Raa­si­ku ale­vi­ku ava­li­ku ka­su­tu­se­ga pai­ka­des­se. Kaa­sa­vast ee­lar­vest soo­vi­tak­se pai­gal­da­da ale­vik­ku viis be­too­nist pik­ni­ku­lau­da, neist kaks pump­trac­ki juur­de, kaks rah­va­ma­ja va­na­de tam­me­de al­la ja üks ter­vi­se­ra­ja juur­de.

Viies et­te­pa­nek on pai­gal­da­da Raa­si­ku koo­li ja spor­di­hoo­ne et­te ne­li be­too­nist ma­le­lau­da koos ist­me­te­ga. Seal on või­ma­lus si­sus­ta­da ae­ga ma­le­män­gu­ga, sa­mas on need puh­kea­lad, kus jal­ga pu­ha­ta või ei­nes­ta­da.

Kuues et­te­pa­nek on rat­ta­sõi­du õp­pe- ja osa­vus­ra­ja te­ge­mi­ne Aru­kül­la. Ees­märk on ha­ka­ta las­te­le ja noor­te­le õpe­ta­ma rat­ta­va­lit­se­mi­se os­ku­si, et ta­ga­da ohu­tu liik­le­mi­ne tä­na­va­tel. Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­ku par­ki või koo­li­lä­he­da­se­le ala­le soo­vi­tak­se ra­ja­da spet­siaal­ne rat­ta­sõi­du osa­vus­ra­da, mis koos­neb ele­men­ti­dest ta­sa­kaa­lu, ma­nöö­ver­da­mi­se ja ta­kis­tus­te üle­ta­mi­se har­ju­ta­mi­seks.

Seits­mes et­te­pa­nek on disc­gol­fi par­gi ra­ja­mi­ne Raa­si­ku ki­ri­ku­mõi­sa par­ki. Pas­to­raa­di par­ki plaa­ni­tak­se ku­ni 9 kor­vi­ga disc­gol­fi­ra­da. Kaa­sa­vast ee­lar­vest soo­vi­tak­se par­gi loo­dus­kesk­kon­da ja aja­loo­list mil­jööd säi­li­ta­des pai­gal­da­da kor­vid, ra­ja­da loo­dus­sõb­ra­li­kud vis­ke­alad, li­sa­da in­fo­tah­vel ja ra­ja­mär­gis­tus.

Kok­ku 25 et­te­pa­ne­kut

Kok­ku esi­ta­ti Raa­si­ku val­la kaa­sa­vas­se ee­lar­ves­se 25 et­te­pa­ne­kut. Neist te­gi es­ma­se sõe­lu­mi­se val­la­va­lit­sus, see­jä­rel hin­da­mis­ko­mis­jon koos­sei­sus val­la­vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de esi­me­hed Mar­kus Veia, Ju­ta Asu­ja, Maar­ja Si­kut ja Ja­ko Rei­nas­te ning val­la­va­nem Bär­bel Sa­lu­mäe. Tu­le­mu­sed kin­ni­tas vo­li­ko­gu.

Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­list Maar­ja-Ly Tei­no üt­les, et ideid esi­ta­sid nii erai­si­kud kui kü­la­selt­sid. Mõ­ned et­te­pa­ne­kud ei kva­li­fit­see­ru­nud, ku­na üle­ta­sid ee­lar­vet – kaa­sa­va ee­lar­ve mak­si­mum­sum­ma on 10 000 eu­rot.

„Sa­mu­ti jäid väl­ja ideed mil­le­gi pa­ran­da­mi­seks või kui et­te­pa­nek oli seo­tud maa­ga, mil­le ka­su­ta­mi­seks po­le val­lal lu­ba. Mõ­ned ideed olid sel­li­sed, mi­da saa­me la­hen­da­da tei­si­ti, näi­teks spor­diü­ri­tu­si viia lä­bi koos­töös Raa­si­ku Val­la Spor­di­ga. Kui esi­ta­ti ühest kü­last mi­tu et­te­pa­ne­kut, näi­teks Kul­li kü­last tu­li ka­hek­sa ideed, ot­sus­ta­ti kõi­ki mit­te hää­le­ta­mi­se­le pan­na, sest hak­ka­vad oma­va­hel kon­ku­ree­ri­ma. Koos­töös esi­ta­ja­ga va­li­si­me, mil­li­ne lä­heb rah­va­hää­le­tu­se­le,“ sel­gi­tas ta.

Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­list li­sas, et ko­mis­jon va­lis hää­le­tu­se­le pa­ne­mi­seks küll 8 ideed, kuid Här­ma ja Pe­ri­la kü­la­de ko­gu­kon­nad lep­pi­sid sa­mu­ti kok­ku, et ei hak­ka üks­tei­se et­te­pa­ne­ku­te­ga kon­ku­ree­ri­ma ning Pe­ri­last esi­ta­tud et­te­pa­nek võe­ti ta­ga­si.