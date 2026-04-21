Raasiku vallavolikogu kinnitas hindamiskomisjoni ettepaneku ja suunas kaasavasse eelarvesse esitatud 7 kvalifitseerunud ettepanekut rahvahääletusele. Nende hulgast saab iga vähemalt 13aastane Raasiku valda registreeritud elanik valida ühe, mille poolt hääletada. Hääletada saab Raasiku valla iseteeninduskeskkonnas Spoku alates esmaspäevast, 20. aprillist kuni 10. mail kella 23.59. Spokusse tuleb end ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil sisse logida, valida menüüst „Toetuste info“, seal „Hariduse ja kultuuri“ alt „Raasiku valla kaasava eelarve 2026 rahvahääletus“. Kõigi 7 ettepaneku kohta on ära toodud eesmärk ja kirjeldus. Ettepanek, mis saab kõige rohkem hääli, viiakse ellu.
Esimene ettepanek on laste mänguala rajamine Kurgla ujumiskoha juurde. Kaasava eelarve raames soovitakse puhkeala juurde RMK maale rajada väikelastele mõeldud ronilaga mänguala ja paigaldada pargipink. Tööde käigus soovitakse ala korrastada ja valmistada ette pinnas, mis muudab koha peresõbralikumaks ning loob võimaluse puhkeala edaspidi laiendada näiteks välijõusaaliga.
Teine ettepanek on rajada Kulli küla keskele multifunktsionaalne sportimisala – võrkpalliväljak/välijõusaal. Kompleks koosneb standardimõõtmetes ehk 16×8 m liivakattega võrkpalliväljakust ning ilmastikukindlatest välijõusaali elementidest. Ala varustatakse pinkide ja prügikastidega.
Kolmas ettepanek on välijõusaali rajamine Härma külaplatsile. See on esitatud Härma, Perila, Pikavere, Mallavere ja Rätla küla elanike nimel. Härma külaplatsil, kus toimuvad külaüritused, on vabaõhulava, kiige- ja lõkkeplats, väike laste mänguväljak ning võrkpalliväljak, kuid puudub täiskasvanutele ja eakatele suunatud sportimisvõimalus. Seetõttu soovitakse kaasavast eelarvest rajada välijõusaal.
Neljas ettepanek on piknikulauad Raasiku aleviku avaliku kasutusega paikadesse. Kaasavast eelarvest soovitakse paigaldada alevikku viis betoonist piknikulauda, neist kaks pumptracki juurde, kaks rahvamaja vanade tammede alla ja üks terviseraja juurde.
Viies ettepanek on paigaldada Raasiku kooli ja spordihoone ette neli betoonist malelauda koos istmetega. Seal on võimalus sisustada aega malemänguga, samas on need puhkealad, kus jalga puhata või einestada.
Kuues ettepanek on rattasõidu õppe- ja osavusraja tegemine Arukülla. Eesmärk on hakata lastele ja noortele õpetama rattavalitsemise oskusi, et tagada ohutu liiklemine tänavatel. Aruküla lauluväljaku parki või koolilähedasele alale soovitakse rajada spetsiaalne rattasõidu osavusrada, mis koosneb elementidest tasakaalu, manööverdamise ja takistuste ületamise harjutamiseks.
Seitsmes ettepanek on discgolfi pargi rajamine Raasiku kirikumõisa parki. Pastoraadi parki plaanitakse kuni 9 korviga discgolfirada. Kaasavast eelarvest soovitakse pargi looduskeskkonda ja ajaloolist miljööd säilitades paigaldada korvid, rajada loodussõbralikud viskealad, lisada infotahvel ja rajamärgistus.
Kokku 25 ettepanekut
Kokku esitati Raasiku valla kaasavasse eelarvesse 25 ettepanekut. Neist tegi esmase sõelumise vallavalitsus, seejärel hindamiskomisjon koosseisus vallavolikogu komisjonide esimehed Markus Veia, Juta Asuja, Maarja Sikut ja Jako Reinaste ning vallavanem Bärbel Salumäe. Tulemused kinnitas volikogu.
Haridus- ja kultuurispetsialist Maarja-Ly Teino ütles, et ideid esitasid nii eraisikud kui külaseltsid. Mõned ettepanekud ei kvalifitseerunud, kuna ületasid eelarvet – kaasava eelarve maksimumsumma on 10 000 eurot.
„Samuti jäid välja ideed millegi parandamiseks või kui ettepanek oli seotud maaga, mille kasutamiseks pole vallal luba. Mõned ideed olid sellised, mida saame lahendada teisiti, näiteks spordiüritusi viia läbi koostöös Raasiku Valla Spordiga. Kui esitati ühest külast mitu ettepanekut, näiteks Kulli külast tuli kaheksa ideed, otsustati kõiki mitte hääletamisele panna, sest hakkavad omavahel konkureerima. Koostöös esitajaga valisime, milline läheb rahvahääletusele,“ selgitas ta.
Haridus- ja kultuurispetsialist lisas, et komisjon valis hääletusele panemiseks küll 8 ideed, kuid Härma ja Perila külade kogukonnad leppisid samuti kokku, et ei hakka üksteise ettepanekutega konkureerima ning Perilast esitatud ettepanek võeti tagasi.