Keh­ra muu­seu­mis saab veel lä­hia­jal nä­ha uni­kaal­set do­ku­men­ti – Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­na tõe­näo­li­selt aas­ta­tel 1815-1825 val­mi­nud kaar­ti. Te­gu on ki­ri­ku­ki­hel­kon­na tee­de kaar­di­ga, mõõt­me­tes 220×165 sen­ti­meet­rit. Kaart on kä­sit­si joo­nis­ta­tud, vaa­ta­ma­ta uu­ri­mis­töö­de­le po­le au­to­rit õn­nes­tu­nud tea­da saa­da.

Lau­päe­val, 25. ap­ril­lil tut­vus­ta­ti aas­ta­küm­neid Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus hoi­tud ja nüüd res­tau­ree­ri­tud kaar­ti Keh­ra muu­seu­mis ja Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­lis. Lau­päe­val, 2. mail saab Raa­si­ku ja Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gus toimuvatel esitlustel tutvuda koopiaga.

Keh­ra muu­seu­mi te­gev­juht An­ne Oruaas sel­gi­tas, et nii­su­gu­ne kaart oli 19. sa­jan­dil pas­to­ri töö­va­hend – pas­tor ka­su­tas se­da, et käia kü­la­des su­ri­ja­te juu­res või ka näi­teks lap­si üle vaa­ta­mas, kas os­ka­vad lu­ge­da. Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­na­kaar­di­le on kan­tud kah­te sor­ti teid – pea- ja kõr­val­teid. Pea­teed vii­sid mõi­sa här­ras­te­ma­ja juu­rest ki­ri­kus­se, sa­mu­ti olid need ki­ri­ku­te­va­he­li­sed teed, näi­teks Har­ju-Jaa­ni ja Jõe­läht­me ki­ri­ku va­hel. Kõr­va­teed vii­sid kü­last pea­tee­le.

„Pea­tee­le pi­did kõr­vu­ti mah­tu­ma kaks nel­ja­ho­bu­se tõl­da, kõr­val­tee­del pi­di saa­ma sõi­ta ki­ri­kuõ­pe­ta­ja ühe ho­bu­se­ra­ken­di­ga. Ki­ri­kuõ­pe­ta­ja vaa­tas kaar­dilt, kus on ta­lu, ku­hu peab mi­ne­ma – kaar­dil on ta­lu­de ni­med ja lü­hen­did, kui­das vers­ta­des ar­ves­ta­da va­he­maad,“ sõ­nas An­ne Oruaas.

Kaa­di mõõt­med, kõr­gus 1,65 meet­rit ja laius 2,2 meet­rit, tin­gis see, et Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kond on ida-lää­ne­suu­na­li­ne: „Ki­hel­kon­nad olid üld­ju­hul põh­ja-lõu­na­suu­na­li­sed, aga siin­ne ki­hel­kond on hoo­pis ida-lää­ne suun­da ve­ni­ta­tud, Aru­kü­la ve­ne ki­ri­ku juu­rest Sood­la kü­la ta­ga­os­sa.“

