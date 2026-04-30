Kehra muuseumis saab veel lähiajal näha unikaalset dokumenti – Harju-Jaani kihelkonna tõenäoliselt aastatel 1815-1825 valminud kaarti. Tegu on kirikukihelkonna teede kaardiga, mõõtmetes 220×165 sentimeetrit. Kaart on käsitsi joonistatud, vaatamata uurimistöödele pole autorit õnnestunud teada saada.
Laupäeval, 25. aprillil tutvustati aastakümneid Raasiku raamatukogus hoitud ja nüüd restaureeritud kaarti Kehra muuseumis ja Pikavere Mõisakoolis. Laupäeval, 2. mail saab Raasiku ja Aruküla raamatukogus toimuvatel esitlustel tutvuda koopiaga.
Kehra muuseumi tegevjuht Anne Oruaas selgitas, et niisugune kaart oli 19. sajandil pastori töövahend – pastor kasutas seda, et käia külades surijate juures või ka näiteks lapsi üle vaatamas, kas oskavad lugeda. Harju-Jaani kihelkonnakaardile on kantud kahte sorti teid – pea- ja kõrvalteid. Peateed viisid mõisa härrastemaja juurest kirikusse, samuti olid need kirikutevahelised teed, näiteks Harju-Jaani ja Jõelähtme kiriku vahel. Kõrvateed viisid külast peateele.
„Peateele pidid kõrvuti mahtuma kaks neljahobuse tõlda, kõrvalteedel pidi saama sõita kirikuõpetaja ühe hobuserakendiga. Kirikuõpetaja vaatas kaardilt, kus on talu, kuhu peab minema – kaardil on talude nimed ja lühendid, kuidas verstades arvestada vahemaad,“ sõnas Anne Oruaas.
Kaadi mõõtmed, kõrgus 1,65 meetrit ja laius 2,2 meetrit, tingis see, et Harju-Jaani kihelkond on ida-läänesuunaline: „Kihelkonnad olid üldjuhul põhja-lõunasuunalised, aga siinne kihelkond on hoopis ida-lääne suunda venitatud, Aruküla vene kiriku juurest Soodla küla tagaossa.“
Loe pikemalt 29. aprilli Sõnumitoojast.