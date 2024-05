Raasiku valla ÜVKsse tuleb investeerida üle 21 miljoni euro

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 9. ap­ril­lil val­la ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni (ÜVK) aren­da­mi­se ka­va aas­ta­teks 2024-2036. Val­la ÜVK aren­da­mi­se ka­va hõl­mab Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vik­ke ning Här­ma, Pe­nin­gi, Pe­ri­la ja Kul­li kü­la. An­tak­se hin­nang ole­ma­so­le­va ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni prae­gu­se­le olu­kor­ra­le, ana­lüü­si­tak­se piir­kon­na põh­ja­vee kva­li­tee­ti ja ÜVK või­ma­lik­ku mõ­ju sel­le­le, hin­na­tak­se, mil­li­ne hak­kab ole­ma ela­nik­kon­na vee­tar­bi­mi­ne ÜVK väl­jae­hi­ta­mi­se jä­rel ning kir­jel­da­tak­se, ku­hu ja mil­li­seid in­ves­tee­rin­guid on va­ja te­ha, too­dud on ka ka­van­da­tud in­ves­tee­rin­gu­te mak­su­mu­sed.

Raa­si­ku val­la ÜVK aren­da­mi­se ka­va koos­tas Swe­co Pro­jekt AS. Vo­li­ko­gus käis ka­va tut­vus­ta­mas pro­jek­ti­juht Sven Ots­maa. Ta rää­kis, et sel­le koos­ta­mi­se ajal teh­ti vä­ga ti­he­dat koos­tööd vee-et­te­võt­te­ga Ra­ven, kes ai­tas väl­ja tuua pal­jud prob­lee­mid ja in­ves­tee­rin­gu­prio­ri­tee­did. In­ves­tee­rin­gu­te ka­va on jao­ta­tud ka­heks, lü­hi­aja­li­ne prog­ramm aas­ta­teks 2024-2028 ja pi­kaa­ja­li­ne prog­ramm aas­ta­teks 2029-2036.

ÜVK ja reo­vee­ko­gu­mi­sa­lad

Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vi­ku puur­kaev­pump­la­te­le, vee­tööt­lu­se­le ega vee­toot­mi­se­le ei ole ÜVK aren­da­mi­se ka­va koos­ta­nud pro­jek­ti­ju­hi hin­nan­gul eri­ti mi­da­gi et­te hei­ta. Raa­si­kul võiks kon­sul­tan­di ar­va­tes ühen­da­da kaks eral­di vee­va­rus­tust­soo­ni. Prae­gu ka­su­tab Te­ha­se piir­kond eral­di puur­kae­vu, pi­ka­aja­li­ses prog­ram­mis nä­hak­se et­te ale­vi­ku va­rus­ta­mi­se või­me­kust täie­li­kult kes­ka­su­la puur­kaev­pump­la baa­sil. Raa­si­ku suu­rem prob­leem on Sven Ots­maa sõ­nul vä­he­ne ühis­vee­vär­gi­ga kae­tus – ti­hea­sus­tus­piir­kon­na kes­ku­ses on see ko­ha­ti ole­mas, kuid va­ja oleks ta­ga­da ühis­vee­värk suu­re­ma­le ala­le ja roh­ke­ma­le ar­vu­le ale­vi­ku ela­ni­kest. Vee­võrk puu­dub või va­jab täien­da­mist pea­mi­selt ale­vi­ku idaosas, kuid osa­li­selt ka kes­ku­ses. Aru­kü­las on vee­vär­gi olu­kord suh­te­li­selt hea, ühis­vee­värk va­jab veel laien­da­mist ale­vi­ku põh­ja- ja kes­ko­sas.

Kü­la­des va­ja­vad kõik puur­kaev­pump­lad re­konst­ruee­ri­mist. Kõi­ge hal­vem on pro­jek­ti­ju­hi kin­ni­tu­sel olu­kord Pe­ri­la kü­las, seal­se pump­la­hoo­ne seis­ukord on mit­te­ra­hul­dav. Här­ma kü­las va­jab puur­kaev­pump­la põh­ja­lik­ku re­konst­ruee­ri­mist, Pe­nin­gi pump­las­se soo­vi­ta­tak­se pan­na stat­sio­naar­ne niis­kus­re­gu­laa­tor. Pe­nin­gil va­jab re­konst­ruee­ri­mist ka amor­ti­see­ru­nud vee­võrk, Här­ma vee­võrk asub suu­res­ti era­kin­nis­tu­tel ning see ei või­mal­da vee-et­te­võt­tel vee­võr­ku nor­maal­selt ope­ree­ri­da. Kul­lis va­jab tä­he­le­pa­nu pump­last võr­ku an­ta­va vee kva­li­teet. Ku­na Kul­li on kii­relt are­nev kü­la, va­jab ÜVK aren­da­mi­se ka­va koos­ta­ja­te hin­nan­gul seal­ne ühis­vee­värk ja -ka­na­li­sat­sioon olu­list laien­da­mist.

Raa­si­ku ale­vi­kus on ma­dal ka ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga va­rus­ta­tus, see­tõt­tu tu­leb projektijuhi hin­nan­gul reo­vee­ka­na­li­sat­sioo­ni­võr­ku olu­li­selt laien­da­da. Suu­rem ka­na­li­sat­sioo­ni­ga seo­tud prob­leem on mõ­le­mas ale­vi­kus see, et reo­vee­pu­has­tid ei vas­ta nõue­te­le ega va­ja­dus­te­le, nii Aru­kü­las kui Raa­si­kul on neil üle­koor­mus ja pu­has­tite töö sel­le tõt­tu häi­ri­tud. Pro­jek­ti­juht sel­gi­tas, et sel­le­pä­rast on ka in­ves­tee­rin­gu­te lü­hia­ja­li­ses prog­ram­mis ühe suu­re­ma prio­ri­tee­di­na saa­da kor­da ka­he suu­re­ma kes­ku­se reo­vee­pu­has­tid.

Här­ma ja Pe­nin­gi kü­la­de va­nad reo­vee­pu­has­tid on Sven Ots­maa kin­ni­tu­sel täies­ti amor­ti­see­ru­nud, need ei töö­ta, reo­ve­si jook­seb sealt liht­salt lä­bi. Ka ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik on kü­la­des suu­res osas amor­ti­see­ru­nud. Nen­de re­konst­ruee­ri­mi­ne on et­te näh­tud lä­hiaas­ta­tel.

ÜVK aren­da­mi­se ka­vas on ka et­te­pa­ne­kud laien­da­da ja moo­dus­ta­da uu­si reo­vee­ko­gu­mi­s­ala­sid.

Aru­kü­las soo­vi­ta­tak­se laien­da­da se­nist 181 hek­ta­ri suu­rust reo­vee­ko­gu­mi­sa­la 191,1 hek­ta­ri võr­ra. Et­te­pa­nek on laien­da­da se­da ale­vi­ku lää­neos­sa, seal­hul­gas Lin­na­ku de­tailp­la­nee­rin­gu piir­kon­da, Või­du tä­na­va­le ja Män­ni­ku tee­le, lõu­naos­sa, seal­hul­gas Vää­ri I de­tailp­la­nee­rin­gu ala­le, In­gu­mar­di, Le­hi­se ja Met­sa­ser­ve tee­le, Si­ni­lil­le de­tailp­la­nee­rin­gu ala­le, Põl­lu­väl­ja ja Leed­ri tee piir­kon­da, ale­vi­ku põh­ja- ja kir­deos­sa, seal­hul­gas Laa­ne ja Ki­vi­mäe tee­le, Sa­ra­puu ja Pähk­li de­tailp­la­nee­rin­gu ala­le, Ka­se­sa­lu, Ka­se­pun­ga, Tam­me­mäe, Hel­le­nii­du, Kuu­sea­ru ja piir­kon­na teis­te­le tä­na­va­te­le ning loo­deos­sa ehk Jär­si tee piir­kon­da.

Raa­si­ku ale­vi­kus on et­te­pa­nek laien­da­da 161,1 hek­ta­ri suu­rust reo­vee­ko­gu­mi­sa­la põh­ja- ja lää­neo­sas kok­ku 95,2 hek­ta­rit. Här­ma kü­las te­hak­se et­te­pa­nek laien­da­da reo­vee­ko­gu­mi­sa­la Lei­si ja Kas­siur­va kin­nis­tu­te piir­kon­da 7,1 hek­ta­ri ula­tu­ses. Kul­li kül­la on ka­van­da­tud moo­dus­ta­da reo­vee­ko­gu­mi­sa­la kok­ku 107,9 hek­ta­ril.

In­ves­tee­rin­gud ja tee­nu­se hind

Raa­si­ku val­la ühis­vee­vär­ki-ka­na­li­sat­sioo­ni on ÜVK aren­da­mi­se ka­va jär­gi 12 aas­ta jook­sul va­ja in­ves­tee­ri­da 21 276 900 eu­rot, sel­lest järg­mi­se nel­ja aas­ta jook­sul 13 787 580 eu­rot ning aas­ta­tel 2029-2036 kok­ku 7 489 320 eu­rot. Hin­nad on prog­noo­si­tud ilma käi­be­mak­su­ta.

„Pi­kaa­ja­li­ne prog­ramm on väik­sem, sest suu­red ja va­ja­li­kud tööd pai­gu­ta­si­me lü­hia­ja­lis­se prog­ram­mi. Või­ma­lik, et osa neist ei jõu­ta rea­li­see­ri­da nel­ja aas­ta jook­sul,“ lau­sus Sven Ots­maa.

Lü­hia­ja­li­ses prog­ram­mis ehk 2028. aas­ta lõ­pu­ni on Aru­kü­la ale­vi­ku vee­vär­ki ka­van­da­tud in­ves­tee­ri­da 6,7 mil­jo­nit eu­rot, Raa­si­ku ale­vik­ku li­gi 5,4 mil­jo­ni eu­rot, Pe­nin­gi kül­la li­gi 900 000 ja Här­ma kül­la 709 000 eu­rot. Pi­kaa­ja­li­ses prog­ram­mis ehk 2029-2036 on kõi­ge roh­kem pla­nee­ri­tud in­ves­tee­ri­da Raa­si­ku ja Kul­li vee­vär­ki, vas­ta­valt üle 4 mil­jo­ni ja li­gi 2,8 mil­jo­nit eu­rot, Aru­kü­la ÜVKs­se on neil aas­ta­tel va­ja in­ves­tee­ri­da 436 800 ja Pe­ri­las­se 220 800 eu­rot.

ÜVK aren­da­mi­se ka­vas on too­dud ka vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­hin­da­de soo­vi­tus­lik prog­noos. Kui 2024. aas­tal mak­sa­vad vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nus Raa­si­ku val­las kok­ku 5,66 eu­rot kuup­mee­ter, siis sel­le oma­hind koos põ­hi­va­ra ku­lu­mi­ga on 12,19 eu­rot.

„Ku­lu­tu­si on teh­tud üle ka­he kor­ra roh­kem kui ta­rii­fist ko­gu­tav ra­ha väl­ja an­nab,“ mär­kis Sven Ots­maa.

Kon­sul­tan­di soo­vi­tus on ha­ka­ta vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­da tõst­ma ka­he­aas­ta­se tsük­li­ga: 2026 aas­tal keh­tes­ta­da tee­nu­se hin­naks 8.30 eu­rot, 2028. aas­tal 10.40 eu­rot, 2030. aas­tal 12.40 eu­rot ja ala­tes 2032. aas­tast 14.40 eu­rot.