„Peaks tund­ma rõõ­mu, kuid mi­na vaa­tan la­bo­riak­nast hoo­pis hir­mu­ga, kui­das Raa­si­kul ri­dae­la­mud val­mi­vad,“ tun­nis­tab Raa­si­ku pe­rearst AN­NA PRIST­ROMS­KA­JA.

Raa­si­ku­le ko­lis pool­teist aas­tat ta­ga­si 70aas­ta­ne nai­ne, kes on ter­vi­se­mu­re­de­ga siia­ni pi­da­nud sõit­ma en­di­ses­se ko­du­lin­na Saue­le, sest seal võ­tab vas­tu te­ma pe­rearst. Se­ni­se toht­ri va­he­ta­mist ko­du­le lä­he­mal töö­ta­va pe­rears­ti vas­tu va­he­ta­da tal ei õn­nes­tu­nud, sest ni­mis­tud on täis nii Raa­si­ku pe­rears­til An­na Prist­roms­ka­jal kui Hel­gi Vai­nul Aru­kü­las.

Raa­si­ku val­la pe­rearst An­na Prist­roms­ka­ja tal­le vas­ta­ta ei os­ka. Ka­he pe­rears­ti ni­mis­tud üle­ta­sid piir­suu­ru­se – 2000 ini­mest – ju­ba 12 aas­tat ta­ga­si, kui te­ma Raa­si­kul töö­le hak­kas. Prob­leem po­le aas­ta­te­ga lee­ve­ne­nud, hoo­pis vas­tu­pi­di. Ta saab vä­he­malt kord nä­da­las kir­ja või kõ­ne mõ­nelt ini­me­selt, kes soo­vib tul­la te­ma ni­mis­tus­se.

„Tun­nen nei­le ini­mes­te­le sii­ralt kaa­sa, kuid pean ära üt­le­ma. Kah­juks saan ni­mis­tus­se juur­de võt­ta ai­nult vast­sün­di­nuid, kas en­da pat­sien­ti­de lap­si või äär­mi­sel ju­hul tei­si ko­ha­lik­ke, kel po­le oma au­tot, sest imi­ku­ga ühist­rans­por­dis sõi­ta on vä­ga ras­ke,“ üt­leb pe­rearst.

La­hen­dus on pealt­nä­ha liht­ne – kol­mas pe­rearst. An­na Prist­roms­ka­ja usub, et Raa­si­ku­le on või­ma­lik saa­da kol­man­da pe­rears­ti ni­mis­tu. Te­ma ja ka Aru­kü­la pe­rearst näek­sid mee­lel­di, et ni­mis­tu­tes oleks um­bes 1600 ini­mest, kuid prae­gu on roh­kem kui 2000. Sel­list koor­must peab ta kva­li­teet­se tee­nu­se osu­ta­mi­seks op­ti­maal­seks. Aga ni­mis­tust ei ole ka­su, kui po­le ars­ti.

Miks noored perearstid ei taha minna Raasiku, Anija, Kuusalu valda ja Loksa linna tööle ning mida arvab Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juht Pille Saar, loe 9. septembri Sõnumitoojast.