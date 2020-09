Kuu­sa­lu algk­las­sid said koo­li­vor­mi ala­nud õp­peaas­tast, Keh­ra algk­las­sid kan­na­vad koo­li­vor­mi kol­man­dat õp­peaas­tat, Raa­si­ku koo­lis on koo­li­vor­mi­le üle­mi­ne­ku aas­ta.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li alg­klas­si­de õpi­la­sed alus­ta­sid 1. sep­temb­ril õp­pe­tööd uues koo­li­vor­mis. Siia­ni koo­lil oma koo­li­vor­mi pol­nud, nüüd tu­leb algk­las­si­las­tel kan­da Swii­ter kau­ba­mär­gi too­teid – tu­me­si­ni­seid ves­te ning kol­la­seid, tu­me­si­ni­seid või he­le­si­ni­seid lü­hi­ke­se var­ru­ka­ga po­lo­sid, mil­lel on Kuu­sa­lu koo­li lo­go. Alg-k­las­si­de­le on koo­li­vorm ko­hus­tus­lik, 5.-12. klas­si­ni on koo­li­vor­mi kand­mi­ne va­ba­taht­lik.

Koo­li­vor­mi soe­ta­mi­sel tek­kis au­gus­ti lõ­pus se­ga­dus, too­teid kõi­gi­le ei ja­gu­nud. Kui Swii­ter brän­di aren­da­va ja tu­rus­ta­va fir­ma Unifas­hion OÜ esin­da­jad kor­ral­da­sid 28. au­gus­til Kuu­sa­lu koo­li­ma­jas et­te­tel­li­tud too­de­te üleand­mi­se ning laos ol­nud ese­me­te müü­gi­päe­va, sel­gus, et osad lap­se­va­ne­mad ei ol­nud ke­va­del ves­ti või po­lo­sid et­te tel­li­nud või olid va­li­nud va­le numb­ri. Too­teid ost­mi­seks või va­he­ta­mi­seks kõi­gi­le ei ja­gu­nud, pa­ha­meelt te­ki­tas lap­se­va­ne­ma­tes ka as­jao­lu, et puu­du jää­va­te ves­ti­de val­mi­mist tu­leb veel oo­da­ta. Ka said ot­sa kol­la­sed po­losärgid, mis osu­tu­sid eri­ti po­pu­laar­seks.

Keh­ra güm­naa­sium võt­tis koo­li­vor­mi ka­su­tu­se­le üle-eel­mi­sel õp­peaas­tal, sep­temb­ris 2018. Di­rek­tor Kai­do Krein­taal mär­kis, et see oli lap­se­va­ne­ma­te soov ja al­ga­tus. Esial­gu olid va­li­kus viies eri vär­vi­too­nis po­lop­luu­sid ning vest, möö­du­nud õp­peaas­tal li­sa­ti ves­ti­le koo­li lo­go, sel­lest õp­peaas­tast saab tel­li­da ka tü­tar­las­te pi­hik­see­li­kut. Koo­li­vorm val­mis­ta­tak­se ko­ha­li­kus õmb­lu­sa­tel­jees Hand­ma­de Stu­dio.

Vor­mi kand­mi­ne on va­ba­taht­lik, di­rek­tor üt­leb, et mu­nit­si­paal­koo­lis se­da ko­hus­tus­li­kuks te­ha ei saa: „Vor­mi pea­le sun­di­da ei ole õi­ge, pi­gem ta­ha­me jõu­da sel­le­ni, et lap­sed ta­ha­vad se­da kan­da. Algk­las­si­de õpi­la­sed ik­ka kan­na­vad. Plaa­ni­si­me eel­mi­se õp­peaas­ta lõ­pus te­ha ühe suu­re­ma kam­paa­nia, kuid siis jäi­me kõik ko­ju. Tahame sel aas­tal te­ha klas­si­de va­hel võist­lu­si, kus on roh­kem koo­li­vor­mi kand­jaid, saa­vad mõ­ne to­re­da au­hin­na. Ehk on ka see stii­mul.“

Keh­ra koo­li­vor­mi ves­ti ja see­li­ku õmb­le­ja, Hand­ma­de Stu­dio oma­nik Mer­le Vol­mer­so­ni ar­va­tes on na­bap­luu­si ja lõh­kis­te tek­sa­de­ga käi­ma har­ju­nud noo­ri ras­ke veen­da, et koo­li­vorm võiks ol­la äge, kuid kui esi­me­se klas­si las­te­ni viia aru­saam, et koo­li­vorm on popp ja äge, jät­ka­vad nad sel­le kand­mist ka 2. ja 3. klas­sis. Nüüd, mil Keh­ras on koo­li­vorm kol­man­dat õp­peaas­tat, jää­vad algk­las­siõ­pi­las­te seas te­ma kin­ni­tu­sel eran­di­na sil­ma pi­gem need, kel­lel vor­mi­rõi­vaid sel­jas po­le.

Ka Raa­si­ku kool pak­kus sel aas­tal või­ma­lust ha­ka­ta tel­li­ma koo­li­vor­mi. Di­rek­tor Ree­li­ka Tu­ri sel­gi­tas, ku­na 1. sep­temb­rist on te­gu uue asu­tu­se­ga – Raa­si­ku põ­hi­kool ja las­teaed ühen­da­ti Raa­si­ku koo­liks – tun­dus koo­li­vor­mi ka­su­tu­se­le võt­mi­seks õi­ge aeg.

„Roh­kem kui pool­tes Ees­ti koo­li­des on koo­li­vorm. Meil on prae­gu üle­mi­ne­kuaas­ta, va­ne­mad saa­vad nüüd koo­li­vor­mi tel­li­da. Osa on ju­ba ka tel­li­nud ja kät­te saa­nud,“ üt­les ta.

Probleemidest, selgitustest ja plaanidest loe pikemalt 9. septembri Sõnumitoojast.